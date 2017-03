ZETOVE KARTE PO ČETIRI KUNE PRAVI SU HIT: Prodaja skočila u nebo, vozači nezadovoljni: ‘Svaki dan mi dolaze putnici i kupuju, ne mogu ih se riješiti’

Nakon što je ZET u veljači pustio u promet nove polusatne karte po cijeni od četiri kune, prodaja im je skočila u nebo, a smanjio se i broj onih koji se u ZET-ovim tramvajima i autobusima švercaju.

Od veljače je distribuirano četiri milijuna takvih karata po četiri kune, a do sada ih je prodano čak 3,7 milijuna. ZET je u tih mjesec dana uprihodio čak 14,8 milijuna kuna, piše Jutarnji list. U usporedbi s veljačom 2016. godine, kada su sve karte koštale deset kuna, zarađeno je 5,8 milijuna kuna manje. Ipak, do rasta zarade je možda došlo i zbog češćih kontrola. Kako bilo, do kraja godine bi ZET mogao dobiti dodatna 54 milijuna kuna.

‘U danu prodam oko 500 karata za četiri kune’

Iz Zagrebačkog holdinga poručuju da su brojem prodanih karata izuzetno zadovoljni, a najavljuju nastavak provođenja sličnih noviteta. Da je to itekako potrebno, pokazuje i činjenica da su kiosci vrlo brzo ostajali bez novih polusatnih karata jer su ih sve rasprodali, dok su one karte za 10 kuna bile sve manje i manje tražene.

‘Prosječno u danu prodam oko 500 karata za četiri kune, a ovih za 10 kuna uzme samo nekoliko ljudi. Danas sam ih prodala pet’, rekla je jedna prodavačica na kiosku.

Vozači nezadovoljni, putnici se nadaju da sve nije samo predizborni trik

Unatoč velikoj zaradi, vozači ZET-a nisu baš sretni. Sada se, kažu, ne mogu riješiti putnika koji im stalno dolaze kupiti karte.

‘Svaki dan mi dolaze putnici i kupuju karte. Prije ih je bilo nekoliko, a sada ih se ne mogu riješiti. Pa što sam ja, kondukter ili vozač’, rekao je jedan od vozača. Dodaje da svi traže nove roza karte, a one plave drži u torbi, tek za slučaj da ih netko zatraži, što nije često.

Zadovoljni su i putnici koji sada ne moraju platiti čak deset kuna za samo nekoliko stanica vožnje. Poručuju da se nadaju da će ove karte ostati u prodaji i nakon izbora. Neki kažu da je vidljivo smanjenje švercanja.

‘Karta je čudo! Imam mjesečni pokaz i često se vozim tramvajem, ali više ne vidim uopće ljude da kupuju karte od 10 kuna. Jednom sam vidio da je neki muškarac kupio 20 karata po 4 kune’, rekao je student Dominik za Jutarnji list.