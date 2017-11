ZET I VELESAJAM IZLAZE IZ HOLDINGA I IDU POD KAPU GRADA: ‘Za to imamo svoje razloge’

Pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirka Jozić izvijestila je u srijedu da su na Povjerenstvu usvojili Plan podjele Zagrebačkog holdinga s formiranjem novih tvrtki – Zagrebačkog velesajma (ZV) i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), koje prelaze direktno u vlasništvo Grada Zagreba.

“Mi smo Plan podjele Zagrebačkog holdinga sa formiranjem novih tvrtki ZET i Velesajam usvojili na našem Povjerenstvu jučer. Uprava Zagrebačkog holdinga također je jučer donijela odluku, naravno, čekala je potvrdu Povjerenstva”, istaknula je Jozić na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi održanoj u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Jozić je kazala da su na tome dugo radili jer nisu htjeli napraviti neke greške.

“Znači, stvarno se radilo skoro godinu dana. Poslano je na Trgovački sud i trebalo bi biti na Gradskoj skupštini u 12. mjesecu. Evo, nadamo se da ćemo to stići u 12. mjesecu, da će nam Sud dovoljno brzo odgovoriti”, istaknula je pročelnica Jozić.



‘Sve ostaje kao prije osim strukture vlasništva’

Rekla je da su konzultanti predviđali neke modele ali da misli da je bitno reći da se “ZET i Velesajam izdvajaju sa svojom cjelokupnom imovinom koja je u funkciji tih djelatnosti i s onim obvezama i potraživanjima i kreditnim obvezama koje se tiču direktno njih te da svi radnici prelaze, naravno, sa izdvajanjem tvrtke”.

“Sve ostaje kao prije osim vlasničke strukture. ZET i Velesajam prelaze direktno u vlasništvo Grada. Za to imamo svoje razloge – ZET vezano uz korištenje EU sredstava, uz ugovor koji smo sklopili još prošle godine u skladu s europskim smjernicama, s europskim direktivama gdje točno mjerimo i kvalitetu usluge javnog gradskog prijevoza i sve one druge komponente koje ta direktiva nalaže. Znači, to nam je bitno da imamo ZET izdvojen da ga možemo tako pratiti”, objasnila je Jozić.

A, što se tiče Zagrebačkog velesajma, Jozić je istaknula da je riječ o transformaciji prostora Zagrebačkog velesajma. Podsjetila je da je o tome već i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ranije govorio, dosta puta je to spomenuo i njih pozvao dokle su s time stigli.

A što se Velesajmom?

“Jedan dio Velesajma, otprilike jedna trećina ili nešto manje bi ostalo za sajamske djelatnosti onoliko koliko se za to može iskoristiti, a preostale dvije trećine ili nešto više od toga bi bilo pretvoreno u, ja bih rekla, komercijalno-znanstveno-istraživački prostor”, rekla je Jozić.

Znači, objasnila je, “kombinacija svih tih sadržaja, u što ulazi i naš Tehnološki park i neke druge institucije, otvoreno za građane, sa javnom površinom, sa šetnicama, bez ograde i tako dalje, da te paviljone koji nisu u funkciji da ih pretvorimo u nešto drugo, prenamijenimo, a one koji su za rušenje, da ih srušimo”.

“Jednostavno, da prostor Velesajma integriramo sa Novim Zagrebom, kao jednom cjelinom takve vrste, znači poslovno-istraživačke infrastrukture”, objasnila je Jozić istaknuvši da su to najveći razlozi izdvajanja Velesajma.