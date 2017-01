ŽESTOKO U ‘OTVORENOM’: Glavašević: ‘U ratu su mi ubili oca i djeda, vi nemate pojma kako je to kad sve izgubiš’; Hebrang: ‘Ma nemojte mi pričati’

Bojan Glavašević u ponedjeljak je u “Otvorenom” napao Andriju Hebranga iznoseći tragediju svooje obitelji, međutim pritom je zaboravio da je ratu prije toga stradala i Hebrangova.

Hoće li hrvatski glasači nagraditi ili kazniti populiste? Kakva je razina saborskih rasprava? Kako regirati na političara koji tijekom nastave ulazi u školu? Teme su to o kojima se jučer raspravljalo u Otvorenom HRT-a. Među ostalima u studiju su bili i HDZ-ovac Andrija Hebrang te SDP-ovac Bojan Glavašević među kojima je stalno iskrilo.

Hebrang je danu temu rekao kako je “najstrašnije to što danas u Saboru vidite čovjeka u tenisicama. To je institucija za koju su ginule generacije”. Na to se nadovezao Glavašević koji je kazao da upravo zbog toga što Hebranga, nakon 25 godina, više vrijeđaju Pernarove tenisice nego to koliko ljudi jedva preživljava ili je pod ovrhom, imamo bijes masa koji se okreću ljudima koji razmišljaju izvan te kutije.

“Mladi gospodin ništa ne razumije, to sam i očekivao od njega. Smeta me i snimka gdje vi sa Fredom Matićem vrijeđate hrvatske branitelje, umiruće i mrtve borce HVO-a. To me smeta, a tenisice oblačite zato jer ne poštujete instituciju u koju dolazite”, replicirao mu je Hebrang.



Glavašević mu je na to rekao da je on u ratu u masovnim grobnicama izgubio oca, djeda, a za baku još ne zna gdje je, a da je Fred Matić devet mjeseci robijao za ovu zemlju, ubijao tenkove. “Vi nemate pojma što znači nosit se s takvim gubicima u životu. Vi niste ostali bez svega kao što sam ja”, kazao je Glavašević.

“Ma nemojte mi pričati?”, potom mu je uz smijeh kazao Hebrang dodajući da bi mu trebalo dati par knjiga da pročita prije nego istupi. “Beskrupulozan mladi gospodin Glavašević pokazuje da mu doista nije mjesto u hrvatskoj politici. Ovako kopati po ranama bez ikakvog znanja i temelja, to je sramota”, dodao je na kraju Hebrang, dok je Togonal pokušavao smiriti strasti ističući kako su obojica njegovih gostiju u ratovima izgubili očeve.

Dodajmo svemu da je Hebrang oca izgubio nakon II. svjetskog rata. Ubili su ga komunisti pod optužbom da je radio protiv naroda. Majku su mu odveli u zatvor pa je Hebrang s bratom i sestrom 12 godina živio u domu i kod tete, majčine sestre.