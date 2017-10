ŽESTOKI OKRŠAJ SA ŠEFOM VIGILAREA NA HTV-u: ‘Rodna ideologija postoji kao i ljudi gušteri Davida Ickea’

U posljednje vrijeme rasprave o Istanbulskoj konvenciji jačaju u hrvatskom društvu. Polarizacija u stajalištima ne odnosi se samo na ljevicu i desnicu nego postoji unutar svih političkih stranaka koje ne mogu naći suglasje. Riječ je konvenciji koja tretira nasilje u obitelji i nad ženama.

Za izvršnog direktora udruge Vigilare Ivana Mihanovića ta konvencija problematična je u, kako navodi, “spornim, kontroverznim dijelovima” koji se odnose na pobačaj i teoriju shvaćanja ljudskog spola i roda. Smatra da konvencija promiče pobačaj te da je donesena na nedemokratski način te je ustvrdio kako će se njegova udruga usprotiviti ratifikaciji tog dokumenta.

Zaiskrilo tijekom rasprave

Dok je njemu sporno što se pod konvenciju “gura” i rodna ideologija, Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije naglašava kako rodna ideologija kao koncept ne postoji. “Rodna ideologija postoji kao što postoje otprilike i ljudi gušteri Davida Ickea, znači to je koncept koji su vrlo fundamentalne konzervativne grupe izmislile da bi dale jedan obol i ženskim ljudskim pravima i pravima LGBT osoba. Ova konvencija se bavi zaštitom žena od nasilja – i žena i djevojčica. Rod kao rod je pojam koji već postoji i u hrvatskom zakonodavstvu i u zakonodavstvu Europske unije čiji smo cijeli paket zakonodavstva prihvatili, tako da se ne radi ni o čemu novom”, kazala je.

Između sugovornika, koji su se zajedno našli u Studiju 4 HRT-a, zaiskrilo je nekoliko puta tijekom rasprave. Mihanović je ustvrdio kako se iza roda ne krije ono što piše u konvenciji nego se po njemu krije konkretno “rodno neutralan jezik”. “Radi se o tome da ćete na obrascima s vremenom imati Roditelj 1 i Roditelj 2 umjesto majka i otac”, objasnio je na što ga je Benčić upozorila da to nigdje ne piše i da su to njegove “fikcije i strahovi”.



‘Nigdje nisam pročitala da se djevojčice moraju odijevati u dječake’

Mihanović je potom kazao: ” Imate i tzv. gender day, gdje ćete u cijelom obrazovnom sustavu morati provoditi dan kada se djevojčice odijevaju u dječake”. Na pitanje piše li to u konvenciji, odgovorio je da su ‘to sve ishodi rodnih teorija”.” Ja nigdje nisam pročitala da se djevojčice moraju odijevati u dječake i obratno, vi pogrešno informirate javnost”, odgovorila mu je na što joj je on uzvratio: “Pa naravno da to neće doslovno napisati”.

Mihanović je kazao kako floskulom smatra da se nasilje nad ženom događa samo zato što je žena – žena. “Ako je to tako, zašto onda ima više nasilja nad ženama nego nad muškarcima”, upitala ga je Benčić.

“Zato što se nasilje događa prema fizički slabijima. To je najčešće tako, da su žene fizički slabije od muškaraca. A i događa se zbog nečijeg problematičnog ponašanja, zato što netko nije normalan, poremećen, pijanica ili ima ostalih problema”, odgovorio joj je.

Seksualni delikti

Benčić ga je upitala i zašto nisu poslali ženu da sa ženskog aspekta govori o ženskim pravima. Dakle, ja ovdje razgovaram o konvenciji o zaštiti žena i djevojčica od nasilja u obitelji s udrugom koja nema žena odnosno zakladom kojoj žene zapravo nemaju pristup, kazala je.

Benčić će se zalagati, kaže, i za bolju regulaciju seksualnih delikata nad ženama i djevojčicama odnosno djecom. “Kako ne bismo imali situacije u kojima se za silovanja dobivaju kazne poput rada za opće dobro. Isto tako, da se strože regulira pitanje seksualnog nasilja nad djecom. Neki dan smo svjedočili zaista sramotnoj presudi gdje je jedan svećenik za silovanje djeteta dobio kaznu rada za opće dobro”, kazala je. Na to ju je Mihanović upozorio da ne govori o Katoličkoj crkvi “jer se u nju ne razumije”. Napomenuo je da Katolička crkva ima najveći broj sigurnih kuća za žene žrtve nasilja i djecu.