ŽESTOKA PREPIRKA OPORBE I VLADAJUĆIH U SABORU: ‘Jasno je zašto HDZ ne želi raspravu’

Saborska oporba u srijedu se opetovano obrušila na vladajući HDZ prozivajući ih da opstruiraju rad istražnog povjerenstva za Agrokor, HDZ je optužbe odbacivao pozivajući se na odredbu Zakona o istražnim povjerenstvima da povjerenstvo prestaje raditi ako se o pitanju za koje je povjerenstvo osnovano otvori sudbeni postupak, dok su iz koalicijskog HNS-a predlagali da saborski odbori za zakonodavstvo i Ustav daju svoje tumačenje spornog članka.

“Mi nismo imali prošli tjedan glasovanje o uvrštavanju novih točaka u dnevni red, a u petak je potpredsjednik Sabora Furio Radin najavio za srijedu glasovanje, što bi značilo da bi se kroz to uvrstile i nove točke u dnevni red, no jutros nema glasovanja jer sam u petak u proceduru uputio izmjenu Odluke o osnivanju istražnog povjerenstvo, kojem su potporu dali svi oporbeni klubovi i jedan zastupnik vladajućih, što je oko 74 ruke u Saboru”, isticao je mostovac Nikola Grmoja.

Očita namjera da povjerenstvo ne uđe u dnevni red

Očita je, kaže, namjera da to ne uđe u dnevni red. “Čeka se trenutak da se dogodi ono što HDZ želi da kažu – da povjerenstvo po sili zakona više ne može raditi”, ustvrdio je Grmoja. Podsjetio je kako je na prvom neformalnom sastanku povjerenstva dogovoreno da će se u saborsku proceduru uputiti izmjena odluke, a u prijedlogu izmjene je, kaže, maknuta točka koja se tiče kvalitete finacijskih izvješća koncerna Agrokor.

“Što se tiče vaše namjere da gasite istražno povjerenstvo, jedini koji to može je Hrvatski sabor, pa očekujem da taj prijedlog uputite u proceduru, da o tome glasujemo i da svi u Hrvatskoj vide kako HDZ i njihovi koalicijski partneri iz HNS-a, čiji je čelnik imao u stanu Ledo škrinju, kažu javnosti da ne žele punu istinu o Agrokoru”, poručio je Grmoja.



Zadaća povjerenstva je politička odgovornost, rekla je Vesna Pusić (Glas).

“U dijelovima u kojem povjerenstvo dođe do točke koja se odnosi na kaznenu odgovornost jasno da to preuzima policija, pravosuđe… No oni se ne mogu baviti pitanjem političke odgovornosti”, zaključila je.

SDP-ovac Gordan Maras naglasio je kako je sada svima u Hrvatskoj jasno da HDZ ne želi raspravu, “da je opstruira i nije im u interesu da se čuju određeni odgovori”.

Je li HDZ dobio informaciju s određenih punktova

“Moglo bi se čak postaviti i pitanje jesu li kolege iz HDZ-a dobili informaciju s određenih punktova kada će krenuti kazneni progon, jer su se povjerenstvu opirali šest mjeseci”, rekao je Maras. SDP će, poručio je, i dalje objavljivati sve informacije “da se vidi da je HDZ jednako gospodarski Agrokor”.

Pozivao se i na izjavu glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, koji je rekao da povjerenstvo može raditi.

“Gospodin Šeks je rekao jednu skandaloznu stvar, da su utjecali preko punktova na predsjednika i tajnika HNS-a da promjene odluku o koaliciji s HDZ-om. Da li su to bili pravosudni, gospodarsko – interesni punktovi? Možda energetika? Kako su to Šeks i Plenković utjecali na HNS da preko noći promijeni odluku? I to će povjerenstvo također SDP predložiti u Saboru”, najavio je Maras.

HDZ-ov Branko Bačić odbacio je oporbene optužbe da Klub HDZ-a opstruira rad povjerenstva ustvrdivši kako niti nemaju takvu namjeru.

“Mi u HDZ-u tvrdimo da povjerenstvo može raditi. Ja ne znam što radi medijski predsjednik povjerenstva? On šalje odluke povjerenstva, za koje ga nitko nije ovlastio, medijima. Odluke koga će pozvati, a da povjerenstvo nije o tome donijelo odluku. On se prijeti kao predsjednik povjerenstva da će podnijeti kazenu prijavu. On to može samo kao građanin, ali kao predsjednik povjerenstva to može samo kada većina od ukupnih broja članova za to donese odluku”, rekao je Bačić.

Povjerenstvo prestaje s radom snagom zakona

Pitanje je, kaže, kada će se i hoće li se potvrditi rješenje o otvaranju istrage. “Ja ne znam, možda Županijski sud odbije rješenje o otvaranju istrage i povjerenstvo će nastaviti s radom i nitko ne priječi do tada da povjerenstvo radi”, dodao je Bačić.

“Ako Županijski sud u Zagrebu potvrdi, onda po nama u klubu HDZ-a povjerenstvo prestaje s radom i tu je jasan članak 4. Zakona o istražnim povjerenstvima, koji govori da ako se o nekom pitanju za koje je povjerenstvo osnovano otvori sudbeni postupak tada povjerenstvo prestaje s radom i ne piše da o tome Sabor donijeti nikakvu posebnu odluku. Ono snagom zakona prestaje s radom”, zaključio je Bačić.

HNS-ovo Milorad Batinić poručio je kako HNS nema problema sa istražnim povjerenstvom i predložio da odbori za zakonodavstvo i za Ustav daju tumačenje spornog članka 4.

Predsjednik povjerenstva Orsat Miljenić (SDP) novinarima je najavio da će radna sjednica Povjerenstva biti u četvrtak. “Slijedeća će biti slijedeći tjedan, kao što smo to dogovorili, i nadam se da ćemo na njoj imati i prve svjedoke”, rekao je.

“Većina smatra, kako sam iščitao, da povjerenstvo ne bi trebalo raditi, mislim da je to krivo čitanje zakona”, naglasio je Miljenić ističući kako mu je logično da se povjerenstvo ne bavi stvarima o kojima DORH vodi istragu.

Pozvati Cvitana pred povjerenstvo

Trebalo bi, kaže, pozvati glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana pred povjerenstvo, zatvoriti sjednicu, i on će članovima reći o kojim područjima mogu, a o kojima ne mogu raditi.

“Siguran sam, recimo, da se ne vodi istraga o plaćanjima radnika Agrokora u bonovima, zašto povjerenstvo to ne bi ispitalo? Ili, sigurno se ne vodi istraga o tome je li Porezna uprava nadzirala Agrokor, pa zašto nam ministri financija svih vlada i šefovi poreznih uprava ne bi pred povjerenstvom rekli zašto nije bilo tog nadzora. Ne znam kako bismo time omeli istragu, zapitao se Miljenić.

Građani zaslužuju saznati istinu o Agrokoru, u kaznenom postupku ona se neće utvrditi nego tek njezin mali dio. Poštivat ćemo kazneni postupak, ali o svemu drugom imamo odluku Sabora i dok je ona na snazi mi ćemo raditi”, poručio je Miljenić.

“Mogu HDZ-u reći da nas, ako misle da ne trebamo raditi, ukinu. Imaju većinu u Saboru, stave to na dnevni red, objasne narodu zašto ne žele da povjerenstvo radi i to izglasaju. Sabor nas je izabrao i dok nas Sabor ne ukine moramo raditi”, istaknuo je predsjednik povjerenstva.

Novinare je zanimalo i što misli o ideji bojkota Sabora. “Ta ideja nije na stolu, ne znam zašto bismo bojkotirali Sabor. U ovom trenutku neću o tome spekulirati jer povjerenstvo mora raditi i očekujem da će i kolege iz HDZ-a sudjelovati, kao što smo se dogovorili”, rekao je Miljenić