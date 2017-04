‘NE MOŽE SE OVAKAV BOLESNIK IZLIJEČITI’: Žestok okršaj u Saboru oko Agrokora, HDZ-ovac optužio SDP da laže

Saborski zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović zapitao se u petak vodi li proces izvanredne uprave u Agrokoru hrvatska ili pak neka strana vlada, SDP-ovac Gordan Maras najavio je zbog Agrokora zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva, a HDZ-ovac Branko Bačić SDP-ovcima je poručio kako im “fali državničko ponašanje” te da “prosipaju laži”.

Lovrinović je svoje pitanje argumentirao nedavnim sastankom u Beogradu “gdje su došla četiri ministra iz Srbije, Crne Gore, BiH i Slovenije da raspravljalju o tome što se događa i kako spasiti dijelove Agrokora i to bez predstavnika iz Hrvatske, što je velik šamar hrvatskoj vanjskoj politici i Vladi”.

Mišljenja je kako je Vlada nakon izglasavanja “lex Agrokora” trebala pozvati ministre iz tih zemalja i upoznati ih sa zakonom i namjerama koje ima prema povezanim društvima i podružnicama u tim zemljama.

DIREKTOR SBERBANKE NAJAVLJUJE: Ruska banka spremna je otpisati Agrokoru pola duga?



“Ništa nije napravljeno, a hrvatska vanjska politika je ponovno u defanzivi. To je tužno gledati, neprihvatljivo za jednu državu i tu netko mora odgovarati”, rekao je Lovrinović nakon stanke koju je zatražio u Saboru.

Ako je točno da je odvjetničko društvo koje je glavni konzultatnt jedne ruske banke pisalo ‘lex Agrokor’ onda, kazao je Lovrinović, Promijenimo Hrvatsku ima zadovoljštinu što nije podržala taj zakon.

Primarni zadatak tog zakona je, uvjeren je, zaštititi banke, dok je sustav Agrokora dobio tek 80 milijuna eura za namirivanje domaćih dobavljača uz pet posto kamata . “Ne može se ovakav bolesnik izliječiti jer ga terapija uz pet posto ne može izliječiti. HNB je veći problem i od Agrokora, ona je jedan od kumova, ona je zadužena za kamatnu politika, a ne moja baba ili moj susjed”, poručio je Lovrinović.

Još jedno u nizu istražnih povjerenstava

Iz redova SDP-a poručili su također kako ne vjeruju ni potpredsjednici Vlade Martini Dalić, ministru financija Zdravku Mariću niti Andreju Plenkoviću.

“Ne postoji povjerenje javnosti i zato će SDP uputiti danas zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva oko Agrokora. Postoji indicija da je i povjerenik u Agrokoru bio poslovno povezan s nekim dobavljačima. Koga može uvjeriti u nepristranost”, pitao je Maras nakon stanke HDZ-ovce.

GRBIN PROZIVA VLADU ZBOG AGROKORA: ‘Ako je ovo istina, takvog sukoba interesa ne bi se postidjeli ni Sanader niti Karamarko’

Premijera Andreja Plenkovića, pak, pita kakva jamstva daje malim dobavljačima.

“Tu više nije odgovoran za Agrokor Ivica Todorić. On i uprava su napravili problem do sada, ali od ovog trenutka za svaku neisplatu dobavljaču, malom dobavljaču i izgubljeno radno mjesto odgovoran je Plenković, HDZ i Most. Ne vjerujemo vladi HDZ-a kada daju informacije i kako rade oko Agrokora. Uzet ću ogradu od Mosta, jer ministri Dalić i Marić dolaze iz HDZ-a. Ministricu Dalić savjetuju interesni krugovi koji nisu iz Vlade pa neka kaže koji su i koliko ih je platila”, poručio je .

‘Lex Agrokor onemogućio šetnje nezaposlenih’

Saborski zastupnik HDZ-a Branko Bačić poručio je SDP-ovcima kako im “fali državničko ponašanje”, kako “prosipaju laži” te kako iza ‘lex Agrokora” stoji Hrvatska vlada, a nikakvo odvjetničko društvo.

“Slušajući kroz istupe pojedinih SDP-ovaca ne možemo ne zaključiti da iz vas progovara jal i zavist što je ‘lex Agrokor’ onemogućio da se kroz stečaj Agrokora ulicama ne šetaju deseci tisuća nezaposlenih”, rekao je Bačić.

SDP-u je predbacio i da bi njihovim traženjem da se ništa ne čini doveli Agrokor, Jamnicu, Tisak, Konzum u stečaj. “Kako se to nije dogodilo, upravo Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima vi iz dana u dan prosipate insinuacije, ne govorite istinu i pokušavate stvoriti dojam da u Hrvatskoj nitko ne vjeruje Vladi. Vama dragi prijatelji ne vjeruje nitko”, rekao je.

Još prije 20-ak dana bio je blokiran cijeli sustav. Da nije bilo tog zakona danas bi bio otvoren stečaj nad Agrokorom”, poručio je Bačić.

SDP-ovce je zapitao i što su radili “u vrijeme kada su se najveće dubioze događale u Agrokoru, a to je bilo u vrijeme vaše vlade”.