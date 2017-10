ŽESTOK OBRAČUN HRVATA I SLOVENACA U EUROPARLAMENTU ZBOG VINA: Teran će se ipak moći proizvoditi i u Hrvatskoj

U dosad najžešćoj borbi slovenskih i hrvatskih zastupnika u ovom sazivu Europskog parlamenta Slovenci nisu uspjeli progurati odluku koja bi odgodila stupanje na snagu akta Europske komisije o dopuštenom označavanju vina teran iz hrvatske Istre imenom koji je Slovenija zaštitila prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, piše Večernji list.

Prijedlog slovenskog europarlamentarca Franca Bogoviča, inače bivšeg ministra poljoprivrede Slovenije, dobio je samo 5 glasova podrške, uz 26 glasova protiv.

Slovenski zastupnici snažno su lobirali za podršku tom prijedlogu koji bi odgodio stupanje na snagu Komisijine odluke o teranu barem do sredine rujna, no i svi hrvatski europarlamentarci krenuli su u akciju lobiranja protiv slovenskog prijedloga. I u tome su uspjeli. Pomoglo je, naravno, to što je i predstavnik Komisije branio delegirani akt kojim će se omogućiti nastavak proizvodnje terana u Hrvatskoj.





Pomoglo je, piše večernji list, i lobiranje Ivana Jakovčića, Marijane Petir, Ruže Tomašić i Tonina Picule, koji je grupu europskih socijalista uvjerio da ne trebaju podržati slovenski prijedlog unatoč tome što je Slovenka Tanja Fajon, potpredsjednica te grupe, nagovarala svoje kolege da podrže Slovence.