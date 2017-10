ŽESTOK NAVIJAČKI OBRAČUN U ŠIBENIKU: Uhićeno više od 50 pripadnika Torcide, policija pojasnila što se dogodilo

Glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Koso pojansila je što se u srijedu događalo uoči utakmica Šibenika i Hajduka.

Zbog napada na domaće navijače Šibenske funcute uoči utakmice osmine Hrvatskog nogometnog kupa u srijedu između Šibenika i Hajduka, policija je preko noći zadržala 58 pripadnika navijačke skupine Torcida kojima po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima prije kazna zatvorom u trajanju od tri mjeseca do tri godine, a teško ozlijeđeni domaći navijač zadržan je u bolnici.

Uhićeni su nakon masovne tučnjave oko 15,30 sati na Starom pazaru u središtu grada, gdje je 43-godišnji domaći navijač u sukobima palicama, kamenjem i bocama zadobio teške ozljede zbog kojih je zadržan u bolnici, a 32-godišnjak je ozlijeđen lakše, priopćeno je iz policije.

Na pitanje novinara kako se moglo dogoditi da toliki broj navijača Hajduka cirkulira strogim centrom Šibenika i da neopaženi dođu do Funcuta okupljenih na prijavljenom skupu, nekoliko sati prije utakmice visokog rizika, glasnogovornica policije rekla je kako je to bila nepredvidiva situacija, ali da su munjevito reagirali i priveli izgrednike.

“Bila je to nepredvidiva situacija i dogodilo se. Bili smo spremni i došli na mjesto događaja istoga trena kad je počeo napad, no istovremeno je policija djelovala na više različitih lokacija i dogodilo se to što se dogodilo. Situacija je bila specifična, ali munjevito smo reagirali i priveli izgrednike”, izjavila je glasnogovornica Policijske uprave šibensko-kninske Marica Kosor.

Naglasila je da je pokraj Funcuta na Starom pazaru cijelo vrijeme bilo više policajaca koji su u trenutku napada reagirali, ali napadača je bilo previše pa su pozvali kolege koji su odmah stigli jer su bili nekoliko desetaka metara niže, pokraj šibenskog kazališta.

Torcida pripremila plan

Strategija policije bila je postavljanje što više manjih grupa policajaca na što više lokacija odakle bi se, prema potrebi, na poziv svi mogli brzo usmjeriti u zonu konflikta. Pripadnici Torcide istovremeno su pripremali vlastiti plan. Neki su u Šibenik stigli večer ranije, noćili kod svojih prijatelja i pred utakmicu se u manjim grupama rasporedili po kafićima i na drugim lokacijama u centru Šibenika. Komunicirali su mobitelima i neopaženi stigli do Starog pazara gdje su formirali grupu i napali, doznala je policija tijekom kriminalističkog istraživanja.

Policija je jučer zbog navijačkih nereda privela ukupno 86 osoba.

Kriminalističkim istraživanjem, ukupno su 12 osoba osumnjičili za posjedovanje pirotehničkih sredstava, sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja. Prijeti im novčana kazna uz adekvatne zaštitne mjere. Riječ je o muškarcima starima između 18 i 35 godina, a jednog navijača prekršajno će goniti zbog posjedovanja manje količine marihuane.

Devetorica iz te skupine su navijači Hajduka, a četvorica Funcuti i protiv njih će policija podnijeti optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu. Svi su pušteni da se brane sa slobode.

Ona najveća skupina od 58 pripadnika Torcide protiv kojih se provodi kriminalističko istraživanje zbog organiziranog napada na Funcute na Starom pazaru, smještena je na više lokacija za prihvat osoba lišenih slobode i raštrkani su po policijskim postajama diljem županije.

“Ima predviđeni prostor za takve namjene i prema svima njima postupa se humano. Imaju pravo na jelo, piće, zdravstvenu skrb i lijekove, prostorije imaju adekvatni sanitarni čvor i te osobe nakon 24 sata trebaju biti poslane na ispitivanje u državno odvjetništvo koje će predlagati sucu istrage daljnje mjere”, kažu u šibenskoj policiji.

Osim svih raspoloživih snaga lokalne policije, jučer su u Šibeniku bili angažirani i policajci iz Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije.