ŽENU IZ SPLITA DELOŽIRALI IZ KUHINJE I WC-a, A OSTAVILI JOJ SOBE: ‘Evo in ključevi i sritno in bilo. Samo, kako ću ja živjet bez vode’

Umirovljenicu iz Splita staru 67 godina Županijski sud je prema presudi deložirao iz kata u kojem je imala kuhinju i kupaonicu te joj ostavio donji kat gdje se nalaze dvije spavaće sobe.

Vlasnici kuće koja im je u postupku denacionalizacije vraćena, obitelj Alujević, tražili su deložaciju 67-godišnjakinje i to temeljem pravomoćne sudske presude iz potkrovlja na drugi kat, navodi Slobodna Dalmacija.

No, problem je što je u potkrovlju iz kojeg je deložirana, gospođa Ena, kojoj je nedavno umro i suprug, imala kuhinju i WC te vodu, dok na donjem katu ima samo dvije sobe.

Umirovljenica se nije opirala deložaciji pa, iako su izašli na teren, interventni policajci nisu imali posla u ovom slučaju.



Donji kat umirovljenica ima pravo koristiti po ugovoru o korištenju stana jer su u njega stigli roditelji njezina supruga 1943. godine nakon što im je kuća u kojoj su prije živjeli srušena u bombardiranju. Trumbići su tamo živjeli do smrti svekra 1977., a kasnije su u stanu nastavili živjeti Ena i njezina obitelj.

No, prije 17 godina vlasnici Alujevići su podnijeli tužbu za iseljenje iz kompletnog prostora, a Općinski je sud prvo odbio njihov zahtjev. No, Županijski je sud po žalbi Alujevića utvrdio da su se Trumbići nelegalno proširili na potkrovlje površine 36 četvornih metara te da se moraju iseliti. Što se tiče drugog kata gdje su ostale samo sobe, presuđeno je da Ena tu ima pravo biti kao zaštićeni najmoprimac, piše Slobodna.

Sud nije uvažio stav da su potkrovlje i drugi kat neodvojiva stambena cjelina kao ni dopis Službe za imovinsko-pravne poslove Grada Splita u kojem stoji da je stan na Mihovilovoj širini 9, koji koriste Viktor (dok je bio živ) i Ena Trumbić položen na drugom katu i potkrovlju ukupne površine 98,10 četvornih metara.

“A šta ću ja sad raditi monade i nešto se inatiti, evo in ključevi i sritno in bilo. Samo, mene zanima kako ću ja živit bez vode, bez WC-a i kuhinje jer se to sve nalazilo gori u potkrovlju di ja više neman pravo pristupa. A da sad iden bilo šta raditi na katu di su mi sobe, da kojim slučajem iman para, a neman, moran imati suglasnost vlasnika”, rekla je razočarana žena.

Ena Trumbić od smrti supruga živi od njegove mirovine koja iznosi 1267 kuna.