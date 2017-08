ŽENA KOJOJ SU ODUZELI OSMERO DJECE U ZADNJIH 14 GODINA: Sud joj želi vratiti troje, ali ne može iz nevjerojatnog razloga

Četrdesetrogodišnja R. O. iz Like jedina je majka u Hrvatskoj kojoj je sud u posljednjih 14 godina oduzeo osmero djece, a iako su joj u međuvremenu odlučili vratiti troje djece, to do daljnjeg neće biti moguće zbog prilično bizarnog razloga, a taj je da u vrijeme ljetnih mjeseci sudovi ne rade.

R.O. iz Ličkog Osika petero djece oduzeto je još 2004. godine zbog pravomoćne osude za zlostavljanje i zanemarivanje, a troje preostale u dobi od 10, sedam i pet godina, ovrhom krajem siječnja ove godine zbog optužbi za zanemarivanje.

S obzirom da se ona žalila Ustavnom sudu RH te da je taj sud ukinuo odluke nižih sudova u Zadru i Gospiću, utvrdivši da su joj djeca oduzeta bez dokaznog postupka, odnosno samo na temelju procjene rješenja Centra za socijalnu skrb u Gospiću, djeca bi joj do završetka novog sudskog postupka trebala biti vraćena, no ljetno je vrijeme, sudovi ne rade pa se još uvijek ne zna kada će se to zaista i dogoditi, piše Slobodna Dalmacija.

Za sve krivi sustav i bivšeg supruga

Naime, djeca su oduzeta ovrhom pa sada treba čekati poništenje ovrhe na Općinskom sudu u Gospiću, a sud u ovo ljetno vrijeme ne radi, rekla je neutješna žena.



“Djeca su presretna, ali im ne mogu objasniti zašto već nisu došla kući”, rekla je za Slobodnu, a za cijelu situaciju osim sustava, krivi i bivšeg supruga za kojeg tvrdi da ju anonimno prijavljuje kako bi se dočepao zajedničkog stana.

Tvrdi i da ne zna zašto su joj prvi put uzeli djecu, jer je “prema svim rješenjima sve bilo u redu, kao i sada, no to jutro, 31. siječnja, u stan je banuo kordon policije”.

Tad su je optužili da djecu nije redovito vodila na liječničke preglede, da im nije kuhala te da nisu redovno pohađali nastavu, no na sudovima uopće nije proveden dokazni postupak, niti je saslušan itko tko bi o njoj mogao nešto relevantno reći.

U rješenju koje potpisuje Ingrid Antičević Marinović stoji kako postupak na nižim sudovima nije bio vođen na način da je 43-godišnjakinji osigurao pravično suđenje te da njihovo obrazloženje ne sadrži razloge zbog kojih su joj sudovi oduzeli pravo na stanovanje s djecom.

‘Živi skromno i nije obrazovana, ali ona je njihova majka’

Slično tvrdi i njezina odvjetnica Ljiljana Penavić koja ju besplatno zastupa i koja kaže kako “njezin slučaj nije takav da bi joj se trebala oduzeti djeca jer ona s njima živi jednostavno, malo preskromno za naše uvjete i nema neke velike edukativne sposobnosti, ali je ipak njihova majka”.

“Ona im ni na koji način nije ugrozila razvoj, zdravlje i život niti ih je na bilo koji način zanemarila. U postupku je pak utvrđeno samo da su joj prljavi posuđe i pod, a kojoj je majci s troje djece stan čist kao apoteka”, rekla je Penavić.

Iz Slobodne su pokušali telefonski kontaktirati Općinski sud u Gospiću, no djelatnica Sudske uprave tri puta je poklopila telefonsku slušalicu usred prve riječi, praveći se da ne čuje ono što je novinar pita.