ŽENA KOJA SILNO ŽELI SKROJITI HRVATSKU PO SVOJOJ MJERI: Pokušali smo nabrojiti sve neprijatelje Željke Markić… Nije bilo lako

Nakon posljednjeg ispada Željke Markić i njezina portala Narod.hr, koji se ovaj put okomio na kućne ljubimce, u komentaru napisavši kako su ‘osim istospolnih zajednica, muškarac, žena i pas u krevetu, slike koje sve češće gledamo na našim televizorima’, prisjetili smo se nekoliko pokušaja Željke Markić i njezine udruge ‘U ime obitelji’, da pokušava urediti društvo i prekrojiti Hrvatsku u skladu sa svojim vrlo konzervativnim nazorom.

1.Kućni ljubimci kao novi neprijatelji Željke Markić

Naime, njezin portal smatra da životinja ne bi trebala biti član obitelji te da joj je mjesto izvan kuće.



PORTAL ŽELJKE MARKIĆ NAM PORUČUJE DA KUĆNI LJUBIMCI NISU DIO OBITELJI: Ekipa na društvenim mrežama uzvratila na najbolji način

‘Čovjekova tvrdnja da je životinja bolja od nekih ljudi, zapravo nam potvrđuje i jasno pokazuje koliko se suvremeni čovjek odmakao od Boga i čovjeka, te stvorio neku vlastitu duhovnost po kojoj životinja ima vrijednosti čovjeka. Svjedok sam vremena u kojem se više ne čudi, što životinje spavaju s ljudima, voze se u autosjedalicama, nose ljudsku odjeću i odazivaju se na ljudska imena, a nerođenu djecu se ubija. Moram se pitati: Zašto sve rjeđe viđam očeve i majke s kolicima za djecu, a sve češće naljepnice na autima: Psi u autu? Floskule: Pas je član moje obitelji i prije će ti pomoći pas nego čovjek… su medikamenti za savjest. Isto kao i ono čime se autore ovakvih tekstova proglašava mrziteljima životinja. Krivo odgojena savjest nikad ne prigovara. Možda bi na koncu, demografska slika bila drugačija i ove godine, da se broji sve što se naziva bebama, ali eto hvala Bogu, još uvijek u našoj domovini, broje se samo ljudi’, napisala je autorica ovog komentara na Markićkinom portalu, što je brzo izazvalo reakciju na društvenim mrežama pa su se ljudi počeli masovno fotografirati sa svojim kućnim ljubimcima i snimke objavljivati na Facebooku i Twitteru kako bi pokazali da su i oni članovi njihove obitelji i da im to nitko ne može oduzeti.

2. Markićkin rat protiv Facebooka

Nakon haške presude šestorici Hrvata iz BiH i samoubojstva Slobodana Praljka u sudnici, udruga U ime obitelji uputila je dopis premijeru Andreju Plenkoviću, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću te ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u kojem ih poziva da u najkraćem roku osiguraju prekid, kako tvrde, cenzure koju u RH provodi Facebook. Zbog brojnih je prijava došlo do toga da je Facebook počeo brisati reagiranja građana na Facebooku o toj presudi, kao i blokirati stranice portala koji su dijelili poveznice o toj temi, a Markić i njezina udruga smatrali su da Facebook provodi cenzuru Hrvata i tražili od Vlade da se s tom društvenom mrežom zbog toga obračuna. Markić je navela osobni primjer kada je njezin profil zabranjen na 24 sata nakon što je objavila citat na engleskom jeziku da je “najgori oblik nepravde privid pravde”.

‘U ime obitelji posljednjih dana stižu prigovori brojnih intelektualaca, uglednika, medija, pravnih osoba i hrvatskih građana koji na ovoj društvenoj mreži izražavaju legitiman stav da je haška presuda nepravedna te da nije utemeljena na činjenicama, što je i pozicija hrvatske Vlade i Sabora. Brisanjem objava hrvatskih građana koji se ne slažu s presudom i izražavaju vjeru u nevinost generala Praljka i ostalih članova “šestorice” Facebook krši hrvatske zakone i Ustav, koji u članku 38. zabranjuje cenzuru, a jamči slobodu mišljenja i izražavanja misli. Očekujemo od vas da hitno zatražite od Facebooka da poštuje hrvatske zakone pod kojima posluje u Hrvatskoj i prekine cenzuru, koja je posljedica ili lažnih prijava ili politizacije Facebooka’, poručili su iz udruge U ime obitelji.

ŽELJKA MARKIĆ TRAŽI REAKCIJU VLADE: ‘U najkraćem roku stanite na kraj cenzuri koju Facebook provodi u Hrvatskoj’

MARKIĆ NE ODUSTAJE OD RATA PROTIV FACEBOOKA: ‘Vlada bi od njih trebala tražiti da poštuju hrvatske zakone’

ŽELJKA MARKIĆ NE ODUSTAJE OD RATOVANJA S FACEOM: U pismu ministru policije predlaže da Hrvatska slijedi primjer Njemačke

3. Djecu ne treba učiti da mogu biti što žele

Željki Markić smeta i Istanbulska konvencija, koja ima za cilj sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a njoj i njezinoj udruzi u konvenciji je sporna rodna ideologija. Markić tvrdi joj smeta što se u mnogim drugim zemljama, kako kaže, ‘uvode različiti drugi akti koji omogućuju npr. da se u školama podučava djecu da oni mogu birati što su oni, kako oni na to gledaju, jesi li ti muško ili žensko, daj ti ispitaj to, daj ti o tome promisli’. Tvrdi da postoje istraživanja o štetnosti toga, a oni koji se osjećaju drugačije, kaže Markić, trebaju se liječiti hormonima i kod psihijatra. Zato je Istanbulska konvencija za nju neprihvatljiva.

ŽELJKA MARKIĆ: ‘Ne želimo da se djecu podučava da mogu sami birati što su oni’

4. Financiranje novina

Udruga U ime obitelji pozvala je ljetos premijera Andreja Plenkovića da poduzme korake kako bi se prestalo financirati tjednik Srpskog narodnog vijeća Novosti, koji ponovno optužuje da huška na netrpeljivost i mržnju prema Hrvatima. Predložila je da se, umjesto toga, Novosti financiraju novcem njihovih čitatelja, ‘onih koji se slažu s njihovom uredničkom politikom’.

‘Činjenica da vaša Vlada novcem iz državnog proračuna financira Novosti daje pogrešnu sliku o vjerodostojnosti objava u tom tjedniku Srpskog narodnog vijeća, te stvara dojam da vaša Vlada smatra prihvatljivim sustavno huškanje manjinskog naroda, Srba, na mržnju i netrpeljivost prema većinskom narodu, Hrvatima’, stoji u pismu koje je Markić poslala Plenkoviću, predsjednici Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskog sabora, predsjedniku saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednicima saborskih klubova i predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine.

MARKIĆ PISALA PREMIJERU PLENKOVIĆU: ‘Srbi pale po Hrvatskoj, prestanite financirati tjednik Novosti’

‘HRVATI, ŽELJKA MARKIĆ VAS LAŽE I TRUJE, ONA JE PIROMANKA MRŽNJE’: ‘Novosti’ odgovorile na Markićkino pismo Plenkoviću

Iz tjednika Novosti potom je stiglo priopćenje u kojem se kaže da je sama Markić ‘piromanka mržnje’.

‘Sadašnju kampanju protiv Novosti predvode brojni uvrijeđeni pojedinci o kojima smo u različitim prilikama kritički pisali, poput Velimira Bujanca, Tanje Belobrajdić, Roberta Pauletića i same Željke Markić, a slijede ih stotine uspaljenih šovinista, na koje oni upravo i računaju. Upućuju se pozivi da nas se strpa u zatvor, da nas se nabije na kolac i zapali, da nam se baci bomba na redakciju. Dobili smo i izravnu prijetnju da ćemo uskoro letjeti u zrak, potpisanu ustaškim pozdravom “Za dom spremni”. To je rezultat njihove piromanije koji oni izazivaju potpuno svjesno’, stoji u njihovu priopćenju.

5. Ukidanje pravobranitelja za djecu

Udruga U ime obitelji predlagala je i da se umjesto donošenja novog Zakona o pravobranitelju za djecu pokrenu izmjene Zakona o pučkom pravobranitelju, kojima bi dužnost Pravobranitelja za djecu preuzeo zamjenik pučkog pravobranitelja. Time bi se, smatra udruga U ime obitelji, u budućnosti onemogućilo ideološko i neprofesionalno djelovanje pravobranitelja za djecu.

ŽELJKA MARKIĆ ŽELI UKINUTI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU: ‘Treba onemogućiti ideološko i neprofesionalno djelovanje’

6. Kontrola državnih medija

Zbog toga što je iz njemačkih medija prenio vijest o jednoj sličnoj udruzi odnosno inicijativi Udruga U ime obitelji tražila je kaznu za urednika vanjske politike u Hini, Domagoja Jankovića. Ravnateljica Branka Gabriela Valentić ostala je šokirana ovakvim postupkom, koji, kako kaže, ne može usporediti ni sa čim što je do sada vidjela kao ravnateljica izvještajne agencije.

‘Željka Markić i njezina eskadrila si je uzela za pravo da piše ravnatelju i upravnom vijeću i traži kažnjavanje urednika, koji je postupio sukladno svim uzusima struke (te da ih se obavijesti o kazni), jer ona jednostavno misli da to tako treba. Ako to nije pokušaj pritiska najgore vrste, uvođenje straha među novinare i pokušaj progona neistomišljenika, onda nije ništa. Razmotrit ću sve pravne načine protiv onih koji misle da će uvesti strah kao mjernu jedinicu nečije poslušnosti. Amen! Ako treba, pisat ću i papi Franji. Mislim da se njemu to ne bi svidjelo’, reagirala je tada ravnateljica Hine.

SKANDALOZAN ZAHTJEV ŽELJKE MARKIĆ: ‘Čak ni Tomislav Karamarko nije od ravnatelja Hine tražio ništa…’

Osim toga, Željka Markić je htjela i u Programsko vijeće HRT-a, no u toj namjeri nije uspjela jer je za nju u Saboru glasovalo samo 17 zastupnika.

7. Borba protiv homoseksualaca

Udruga U ime obitelji koju vodi Željka Markić, 2016. je godine organizirala konferenciju pod nazivom ‘Obitelj i škola: ključ odgoja za vrijednost’, na kojoj je gostovao Alessandro Fiore iz talijanske udruge Pro Vita, jedne od najaktivnijih udruga u Italiji po pitanju zabrana abortusa te zaštite braka kao zajednice muškarca i žene. Sudionici konferenciji zabrinuti su da će spolni odgoj i edukacija o rodnom identitetu djecu učiniti ‘zbunjenima’.

NA SKUPU ŽELJKE MARKIĆ: Izjednačili homoseksualnost sa zoofilijom i pedofilijom

‘Činjenica je da u više od 90 posto slučajeva poremećaj, zbunjenost oko identiteta, primjerice dječaka koji se osjeća kao djevojčica, prolazi do adolescencije, jednako tako tako i osjećaj istospolne privlačnosti. Ako ništa po tom pitanju ne činimo, problem ode. S ovakvim će obrazovanjem, međutim, djeca misliti da je njihova zbunjenost stvarnost. Ako je sve “znanstveno” utemeljeno i ako za znanost homoseksualnost i biseksualnost nisu poremećaji, pa takvi parovi imaju pravo legalizirati svoje brakove, zašto onda ne legalizirati i pedofiliju, kao i, primjerice, “vezu” između čovjeka i životinje’, rečeno je tada.

8. Borba protiv pobačaja i Hod za život

U listopadu 2016. je udruga U ime obitelji Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijela Suprijedlog za ocjenu suglasnosti tzv. Zakona o pobačaju s Ustavom Republike Hrvatske. Kažu da Ustavni sud treba znati ‘za pravne i druge činjenice koje su se promijenile u posljednjih 25 godina i na temelju potpune pravne i životne argumentacije donijeti odluku’. Oni smatraju kako je pravo na pobačaj ‘projekcija individualnih želja u društveni poredak’ te da ‘predstavlja pogrešno poimanje ljudskih prava i otvara opasno područje pretvaranja bilo kojih želja u individualne slobode i prava’.

ZABRANA POBAČAJA NA USTAVNOM SUDU: Markićkina udruga opet u akciji, ministar Kujundžić im brzo odgovorio

ŽELJKA MARKIĆ USPJELA ODGOVORITI TEK IZ SEDMOG POKUŠAJA: ‘Danas žena koja ide na pobačaj nema informacije’

Željka Markić redovito sudjeluje i u povorci ‘Hod za život’, što je hod građana u znak potpore nerođenom djetetu, njegovoj majci i obitelji kako bi se skrenula pozornost na poštivanje svakoga ljudskog života, od začeća do prirodne smrti. U jednoj od takvih povorki u organizaciji udruge U ime obitelji sudjelovao je i osuđeni ratni zločinac Dario Kordić. Osim Hoda za život, Markić je pokazala što misli o pobačaju i kad je papi Franji darovala kovanicu od 25 kuna s likom fetusa.

ISKORISTILA PRILIKU: Željka Markić papi Franji darovala kovanicu od 25 kuna s likom fetusa

Unatoč žustroj borbi protiv pobačaja, Markić i njezino poslovanje, od kojeg dobro zarađuje, povezivalo se i s prodajom kontraceptivnih pilula. Ona je to žestoko opovrgnula, no iz poslovanja se vidi da njezina tvrtka ipak surađuje s farmaceutskim kompanijama koje proizvode kontracepcijske pilule i takozvane tableta za dan poslije.

9. Obračun s komunistima

Jedan je projekt udruge U ime obitelji predviđao da se iz javnog života potpuno uklone svi simboli komunizma. ‘Simboli komunizma trebaju biti zabranjeni onako kako je primjerice zabranjeno isticanje fašističkih simbola’, smatraju to u stranci Projekt Domovina, čiji je predsjednik Krešimir Planinić, bliski suradnik Željke Markić.

10. Krojenje Obiteljskog zakona

Udruga “U ime obitelji” uspjela je u svibnju 2016. svoja dva predstavnika ubaciti u radnu skupinu koja će se baviti novim Obiteljskim zakonom, onim na koji su se bunili tražeći od Ustavnog suda da ga ocijeni. Na kraju je sam sud tražio očitovanje Ministarstva socijalne politike i obitelji, a oni su došli do zaključka da trebaju sastaviti novi zakon.

11. Jednospolne škole

Takozvane jednospolne škole, odnosno zasebne škole za djevojčice ili dječake, daju bolje pedagoške rezultate od mješovitih škola, a djeluju u SAD-u i većini europskih država, tvrdi organizacija ‘U ime obitelji’.

‘U takvim školama djeca manje izostaju s nastave, postižu bolje rezultate, opuštenija su, manje je anoreksije i muških stereotipa, a postiže se normalnost u odnosu na suprotni spol’, rekli su te pojasnili da su uzroci zbog kojih bi dječaci i djevojčice trebali polaziti zasebne škole, razlike u kognitivnom razvoju dječaka i djevojčica, jer djevojčice brže sazrijevaju.

MARKIĆKA I ŠUSTAR ŽELE JEDNOSPOLNE ŠKOLE: Tvrde da je to zbog različitih mozgova djevojčica i dječaka

12. Slaganje Vlade i ‘preporuke’ biračima

Prilikom sastavljanja Vlade premijera Andreja Plenkovića, o kandidatima za članove buduće Vlade oglasila se i Željka Markić, nezadovoljna činjenicom da Zlatko Hasanbegović više neće biti ministar kulture. Rekla je da je nova ministrica osoba kojom će biti zadovoljna oporba.

‘Jedno je sigurno – micanjem iz Vlade ministra s najviše preferencijalnih glasova koji je jedini, na institucionalni način krenuo rješavati korupciju u svom resoru – mandatar je dao potpuno novo značenje riječi – vjerodostojnost. Čijeg je to povjerenja bio dostojan Andrej Plenković?’ zapitala se Markić tada, u listopadu 2016. prilikom sastavljanja nove Vlade.

Prije toga je Projekt Domovina, iza kojeg stoji udruga U ime obitelji, preporučio svojim članovima, glasačima i simpatizerima imena 11 kandidata kojima bi na rujanskim parlamentarnim izborima u svakoj izbornoj jedinici trebali dati preferencijalni glas. Nakon toga je Markić rekla da nije podržala Most jer se ne slaže s njihovim vrijednostima. ‘Smatram da su vrijednosti ono oko čega se okuplja narod i obitelj’, rekla je tada Markić.

MARKIĆ PORUČILA BIRAČIMA: ‘Ovih 11 kandidata se iskazalo svojim djelima, glasujte za njih’

13. Interveniranje u kurikulum

Osim jednospolnih škola, u već postojećim školama je Markićkina udruga pokušala intervenirati kada je riječ o, primjerice, izboru lektire. Udruga U ime obitelji u svojim je primjedbama na kurikulum za hrvatski jezik istaknula kako iz popisa lektire treba izbaciti sva djela koja mlade navlače na teme seksualnosti i svih mogućih devijacija na tom području. Naime, čitanjem takvih djela, smatraju u udruzi, djeca će se ‘navući na pornografiju’. Udruga smatra da su djela tih književnika štetna za duševno, duhovno i intelektualno zdravlje učenika, kao i da su neprimjerena nastavi, pa su tako s popisa lektire htjeli izbaciti djela Zorana Ferića, Silvije Šesto, Slavenke Drakulić, Kristijana Novaka, Dubravke Ugrešić i drugih.

PRIMJEDBE ŽELJKE MARKIĆ NA KURIKULUM: ‘Ove knjige izbacite iz lektire! Mladi će zbog njih steći ovisnost o pornografiji’

Osim ovakvog miješanja u kurikulum, Markić je bila i protiv uvođenja seksualnog odgoja u škole, rekavši da je taj prijedlog bio ‘ideološki obojen i nestručan te da mladi nisu na to bili spremni’.

14. Pritisak na pravosuđe

Državno odvjetništvo izvijestilo je 2015. godine na svojoj internetskoj stranici da je udruga ‘U ime obitelji’ iznijela niz netočnih tvrdnji i insinuacija o radu USKOK-a, ističući da se medijski istup te udruge može protumačiti kao pritisak na pravosudna tijela.

Netočna je tvrdnja Željke Markić da je USKOK izdvojio inicijativu ‘U ime obitelji’ između drugih inicijativa i udruga koje je Grad Zagreb financirao u tijeku prošle godine i tako izvršio pritisak na Grad Zagreb vezan uz pomoć građanima Grada Zagreba što, prema njenom zaključku, predstavlja zloupotrebu državnih institucija kao metode vršenja pritiska na građanske aktiviste”, priopćio je tada USKOK.

Radilo se o optužnici koju su protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovih suoptuženika zbog financijske potpore udruzi ‘U ime obitelji’ podigli sukladno zakonu i na temelju rezultata provedene istrage.

“Dakle, ne radi se ni o kakvom pritisku na građanske aktiviste niti o zloporabi državnih institucija. Upravo suprotno, ovakvi medijski istupi predstavnika inicijative ‘U ime obitelji’ mogli bi se protumačiti kao vršenje pritiska na pravosudna tijela”, rekli su u USKOK-u.

15. Referendum o braku

Iniciran od Udruge U ime obitelji, referendum o ustavnoj definiciji braka održan je u Hrvatskoj 1. prosinca 2013. Radilo se o uvrštenju definicije braka u Ustav, a za to je glasovalo više od 750.000 građana. Referendumsko pitanje je glasilo: ‘Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?’ Na referendumu je 66% izašlih birača odlučilo da se u Ustav RH uvrsti odredba prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Tako je u hrvatski Ustav unesena definicija “Brak je životna zajednica žene i muškarca”.