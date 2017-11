ŽELJKO REINER: ‘Duboko sam potresen zbog Praljka, a ono što smo čuli je razočaravajuće i neshvatljivo’

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner neshvatljivom je, povijesno neistinitom i nepravednom u srijedu ocijenio presudu generalu Slobodanu Praljku koji je, nakon što mu je žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivši Jugoslaviju u Haagu potvrdilo prvostupanjsku kaznu od 20 godina zatvora, progutao sadržaj bočice kazavši da je “popio otrov”.

“Duboko sam potresen sa situacijom Slobodana Praljka. Mislim da svatko od nas naprosto mora biti potresen tom situacijom. Naravno da smo iz onoga što smo čuli do sada duboko svi razočarani i mislim da dijelim osjećaje svih ljudi kada kažem da smo duboko razočarani s onim što smo dosad čuli”, kazao je Reiner nakon sastanka grupe saborskih zastupnika s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima.

“Nismo čuli sve do kraja, nismo vidjeli pisanu presudu, prema tome, teško je komentirati bilo što. Ako je to točno onda je to nešto što ne samo da je povijesno neistinito, ne samo da je nepravedno prema Hrvatskoj i Hrvatima u BiH, nego je upravo neshvatiljivo”, naglasio je potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Kazao je da su na sastanku s Plenkovićem razgovarali o presudi, ali da se to nije odnosilo na neku konkretnu stvar.



Uz Reinera su na sastanku s premijerom bili Gordan Jandroković, Milijan Brkić, Branko Bačić i Miroslav Tuđman.

