MARKIĆ NE ODUSTAJE OD RATA PROTIV FACEBOOKA: ‘Vlada bi od njih trebala tražiti da poštuju hrvatske zakone’

Markić je u emisiji izjavila i to da se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pokazalo kako se zabranjuju profili portala i osoba koje imaju velik broj pratitelja, a kao primjere je navela profil kontroverznog patera Ike Madunića te profile Ive Lučića i Igora Peternela.

Željka Markić iz Udruge obitelji gostovala je sinoć u radijskoj emisiji “Poligraf”, zajedno sa Sašom Lekovićem, predsjednikom HND-a, i stručnjakom za računalnu sigurnost Lucijanom Carićem, a u emisiji je bilo riječi, između ostaloga, o cenzuri na internetu te o načinima kako zaustaviti govor mržnje na društvenim mrežama.

Markić smatra kako je nakon presude generalu Praljku, Facebook počeo blokirati zbog nepoštivanja pravila one portale koji su pozitivno pisali o njemu ili one koji su u tekstovima izrazili neslaganje s presudom te one u kojima se svjedoči o zločinima Armije BIH, prenosi HRT. Markić je tako navela osobni primjer kada je njezin profil zabranjen na 24 sata nakon što je objavila citat na engleskom jeziku da je “najgori oblik nepravde privid pravde”. Požalila se i kako je portal Narod.hr iza kojeg stoji Inicijativa U ime obitelji, jučer, zbog svojih tekstova, ponovno blokirao Facebook.



Zbog ovog problema, kako je rekla, obratila se premijeru Plenkoviću te ministru Božinoviću jer, smatra Markić, Facebook, kao privatna kompanija koja posluje na području Hrvatske, mora poštovati hrvatski Ustav koji jamči da cenzure ne može biti.

“Izrazili smo očekivanje da hrvatska vlada, poput njemačke, američke i drugih zatraži objašnjenje od Facebooka, poboljšanje njihovih standardnih procedura, procedura ustanovljavanja jesu li prijave lažne, procedura administriranja”, dodala je.