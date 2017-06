ŽELJKA MARKIĆ O PRIJETNJAMA: ‘Stalno primam prijeteće poruke, a policija nikad ne reagira’

Predsjednica udruge U ime obitelji, Željka Markić, gostovala je u ponedjeljak u RTL-u Danas, gdje je komentirala verbalni napad skupine mladića na državnu tajnicu za sport, Janicu Kostelić, ustvrdivši kako u Hrvatskoj očito ne postoje isti kriteriji za sve jer ona ” stalno prima prijeteće poruke koje potom uredno prijavljuje policiji no nitko ne reagira”.

Markić smatra kako je vrijeđanje Janice Kostelić nedopustivo, ali kako su političari sami krivi za “neprijateljski i dehumanizirajući jezik prema neistomišljenicima”, pri čemu je navela sebe kao primjer žrvte svakodnevnih prijetnji koje policija nikad nije ozbiljno shvatila.

“Mi kao društvo trebamo priznati da u Hrvatskoj ne vrijede isti kriteriji – niti za vrijeđanja, niti za kažnjavanja. To je ono što je nedopustivo. Ostojić je ovdje moralizirao u Saboru, no on je prvi jasno vrijeđao, i to Anicu Kovač, nazivajući je misicom i omaložavajući je. Politika je ta koja je uvela taj neprijateljski i dehumanizirajući jezik prema neistomišljenicima. Ja dobivam stalno prijeteće poruke, prijavljujem ih uredno policiji, ali nitko ne reagira” rekla je Markić.

U razgovoru se osvrnula i na ostavku ministra vanjskih poslova, Davora Ive Stiera. Nakon što je ustvrdila da dobro poznaje Stiera jer je, između ostalog sudjelovao u Hodu za život kojeg je organizirala Markić, Mirjana Hrga je pitala Željku Markić je li ju iznenadila odluka sad već bivšeg ministra o povlačenju, na što je Markić odgovorila kako je “tek donekle iznenađena jer zna da se Stier zajedno s Plenkovićem želi više posvetiti demokratizaciji HDZ-a pa je ostavka logičan potez”.

Iako o Stieru nije htjela govoriti loše, o Plenkoviću i njegovoj odluci da presloži vladu s HNS-om i tako izbjegne nove izbore, Markić nije birala riječi, zaključivši da su i HNS i HDZ prevarili svoje birače.

“Plenković je s Vrdoljakom prevario dvije skupine birača i to su oni koji dva puta u godinu dana nisu dali povratak SDP-a i HNS-a na vlast, radi korupcije, nesposobnosti i ideologije koju su nametali tijekom četiri godine njihove vlasti. Ti birači su ostali prikraćeni da imaju svoje predstavnike na vlasti. Ovo je problem i lijevih i desnih” zaključila je Markić.