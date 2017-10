ŽELJKA MARKIĆ: ‘Ne želimo da se djecu podučava da mogu sami birati što su oni’

Pitanje Istanbulske konvencije jednoje od gorućih pitanja hrvatskog društva koje zbog drugih aktualnih zbivanja često padne u drugi plan. Konzervativne udruge protive se ratifikaciji. Željka Markić danas je rekla i zašto.

Istanbulska konvencija, koja u Hrvatskom saboru, iz mnogima neshvatljivih razloga, još čeka ratifikaciju, trn je u oko nekih konzervativnih pojedinaca i udruga. Među njima je i udruga U ime obitelji. Željka Markić danas je i pojasnila što to njenoj udruzi smeta u konvenciji koja ima za cilj sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

‘Nama je sporno to što se u jednom području koje je nama izuzetno važno, a to je područje zaštite žena i djece, uvodi nešto što nije potrebno uvoditi da bi se osiguralo najvišu zaštitu žena, a to je rodna ideologija. Ona je ustvari jedan konstrukt koji tvrdi da mi nismo određeni kao muškarci i žene samo spolom, već da je to jedna društvena konstrukcija koja kroz različite mehanizme unutar društva nas čini muškarcima ili ženama’, rekla je Željka Markić u emisiji Poligraf Hrvatskog radija.

Markić tvrdi joj smeta što se u mnogim drugim zemljama, kako kaže, citaramo ‘uvode različiti drugi akti koji omogućuju npr. da se u školama podučava djecu da oni mogu birati što su oni, kako oni na to gledaju, jesi li ti muško ili žensko, daj ti ispitaj to, daj ti o tome promisli’.



EUROPSKA UNIJA UPOZORILA HRVATSKU, PLENKOVIĆ REAGIRAO: ‘Uskoro ćemo ratificirati konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama

Markić je dodala i kako ‘sva istraživanja pokazuju da je to štetno’. ‘Postoji jedan mali broj djece, jedan mali broj ljudi koji su bolesni, koji se trebaju liječiti hormonskim putem i psihijatrijskom pomoći’, rekla je Markić dodavši kako je Istanbulska konvencija za nju neprihvatljiva.

Smeta joj, kaže, što se pod katergorijom onih koji najviše trpe gura ideološka borba koja mijenja društva te koja će ‘u konačnici škoditi ženama i djeci’.

Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije imala je nešto sasvim drugačije za reći o tzv. rodnoj ideologiji. ‘Taj konstrukt, odnosno pojam je izmišljen unutar Katoličke crkve zato da bi se cijeli jedan set ženskih ljudskih prava, ali i prava LGBT osoba nazvao jednim imenom i da bi se svemu dala jedna karakteristika ‘teorije urote’, rekla je Benčić.

SDP-ova Sabina Glasovac smatra da Hrvatska mora što prije ratificirati, po njoj nužnu, Istanbulsku konvenciju. ‘I posljednjih dana smo svjedoci da Hrvatska gubi bitku u borbi protiv nasilja nad ženama. Borba šakama prema ženama, novinarima, postala je u nekim političkim strankama sredstvo komunikacije, nešto što se podrazumijeva i što je normalno’, napomenula je SDP-ovka.