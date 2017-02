ŽELE PROGURATI VOJNI ROK, A SAMI SU GA IZBJEGLI: Ovo je popis ministara koji su se izvukli od služenja vojske

Andrej Plenković izazvao je bijes javnosti rekavši će vojni rok popularizirati vojsku među mladima te one koji se ne sjećaju podsjetiti na Domovinski rat. Zanimljivo je da premijer nije služio vojni rok, zbog anemije.

DVOLIČNOST ILI NEŠTO DRUGO? Plenković zagovara vojni rok, a sam ga je izbjegao! Evo kako se izvukao

No, nije on jedini član Vlade koji zagovara služenje vojnog roka, a sam ga je izbjegao. Ni njegov najbliži suradnik, ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, nije služio vojni rok, piše 24sata. Rodio se u Argentini, a prema tamošnjim zakonima, nije ni trebao služiti vojsku. U to su se vrijeme tamo izvlačila godiđta koja trebaju služiti vojni rok, a on nije bio izvučen.



Članovi aktualne Vlade među najmlađima su u povijesti, mnogi su radije nastavljali školovanje nego služili u vojsci.

Problemi s vidom

Neki su se izvukli zbog problema s očima.

‘Velika dioptrija spriječila me u služenju vojnog roka. Vidim čitati i blizu, ali vrlo malo vidim na daleko’, rekao je Božo Petrov.

U vrijeme kad je trebao u vojsku, Petrov je dvojio hoće li biti svećenik ili liječnik, no naposlijetku se ipak odlučio za psihijatriju.

Kratkovidnost je spriječila i ministra Antu Šprlju da odradi vojni rok, a on danas za time žali – kaže da je još od djetinjstva proučavao vojnu doktrinu, vojnu organizaciju i vojnu tehniku.

‘Dok sam završio fakultet, promijenili su kriteriji i zbog vida nisam mogao u vojsku. Ali sam inače prošao obuku s oružjem i bavim se streljaštvom. Nisam doživio kao tragediju što me nisu primili jer sam već imao solidno vojno znanje, a znao sam da država ide prema ukidanju vojnog roka’, rekao je ministar pravosuđa.

No, slučaj ročnika iz Osijeka pokazuje kako dioptrija ne mora spriječiti želju za vojnom obukom. 29-godišnji Marko bio je spreman na sve.

‘Kad je bilo prvo novačenje, proglasili su me nesposobnim zbog dioptrije, koja je bila -3,5. Otišao sam na lasersku operaciju očiju, platio 20.000 kuna i sad sam uspio ući među 239 dragovoljnih ročnika. I što je najbolje, vidim savršeno’, ispričao je Marko.

Neki ne žele navesti razloge

Još dvojica HDZ-ovih ministara nisu služila vojni rok – ministar rada Tomislav Ćorić te ministar mora i prometa Oleg Butković. Butković je studirao na Pomorskom fakultetu, nakon toga bio predavač, pa novac, a 2005. je postao gradonačelnik Novog Vinodolskog.

Ćorić je došao u Zagreb iz Metkovića na studij ekonomije, a nakon njega samo je napredovao u znanstvenom radu. Oslobođen je temeljem zakona, ne navodeći razloge.