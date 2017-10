ZDRAVSTVENI PROBLEMI NASILNOG HDZ-OVOG ŽUPANA: Tomašević hospitaliziran u lošem stanju, supruga mu želi ‘brz oporavak’

Tri tjedna nakon što ga je supruga prijavila zbog obiteljskog nasilja, požeško-slavonski župan Alojz Tomašević (HDZ) nalazi se u Općoj županijskoj bolnici u Požegi gdje je primljen u lošem zdravstvenom stanju.

“Već peti ili šesti dan se nalazi na liječenju u bolnici na odjelu za uho, grlo, nos i maksilofacijalnu kirurgiju i zdravstveno stanje se popravilo međutim, mora biti zadržan još neko vrijeme dok bude mogao bit otpušten kući”, kazao je za RTL Željko Glavić, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega dodavši da ne može javno iznositi njegovu dijagnozu, ali da je riječ o “ozbiljnijem zdravstvenom problemu” zbog čega je bila nužna hospitalizacija.

NASILNI HDZ-ov ŽUPAN OTIŠAO NA PUT: Tomašević dobio novu zabranu prilaska supruzi, pa otišao iz Požege

“Žao mi je, ipak je on otac naše djece”

Neslužbeno se doznaje da je Tomašević hospitaliziran s vrlo visokom temperaturom te da se liječi od upale pluća, ali i mnogo opasnije gnojne upale parotidnih žlijezda.



Njegova supruga Mara Tomašević, koja ga je prijavila zbog fizičkog zlostavljanja, o njegovim zdravstvenim problemima doznala je od novinara. O tome se oglasila putem sms-poruke.

“Upravo sam doznala da je moj suprug na liječenju u bolnici. Žao mi je što se sve ovo događa oko nas, no to ćemo u ovoj situaciji staviti na stranu. Ipak je on otac naše djece i želim mu brz opravak i skori odlazak iz bolnice”, poručila je.

Tomaševićevi prijatelji tvrde da su njegovi zdravstveni problemi posljedica stresa. Protiv njega podnesena je i kaznena prijava.

SUPRUGA NASILNOG HDZ-ovca OTKRILA NOVE DETALJE: ‘Udario me. I ovaj put, i mnogo puta prije toga… Cijeli život me maltretirao’

Sve je počelo zbog njegove ljubavnice?

Mara Tomašević prije tri tjedna podnijela je prijavu protiv supruga optuživši ga da ju je udario, te da je godinama bila izložena njegovom fizičkom i psihičkom maltretiranju. Povod svega je, navodno, njegova ljubavnica.

Njoj su prije tri tjedan u bolnici utvrđene lakše tjelesne ozljede, no Tomašević je otada u više navrata priznavao da među njima postoje razmirice, no odlučno odbacuje njezine optužbe da ju je tukao te je ustvrdio da je “izmanipulirana”.

U međuvremenu mu je izrečena i sudska mjera zabrane približavanja supruzi.

“Ne bojim se. Može me još samo ubiti”, izjavila je ona nakon što je do javnosti doprla priča o ovom obiteljskom skandalu istaknutog lokalnog HDZ-ovca.

SLUČAJ HDZ-OVOG ŽUPANA KOJI ZLOSTAVLJA SUPRUGU: ‘Zašto žrtve godinama ne prijavljuju nasilne muževe? Ima nekoliko razloga…’