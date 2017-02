MINISTAR FINANCIJA MARIĆ OBJAŠNJAVAO POREZNU REFORMU PA PROGOVORIO O SVOM SATU OD 50.000 KUNA: ‘Žena se nije bunila…’

Zdravko Marić je u Nedjeljom u dva govorio o poreznoj reformi, utapanju poreznog Uskoka u Poreznu upravu i drugim aktualnim pitanjima.

“Obitelj mi je na prvom mjestu”, istaknuo je ministar financija Zdravko Marić, gostujući na HRT-u, i nastavio govoriti o poreznoj reformi: “Porezna reforma ne može riješiti sve probleme hrvatskog društva. Recesija je ukazala na brojne struktrurne probleme. Mi smo banalizirali pojam reforme. To ne mora značiti bolne rezove, doline suza i sve što se govorilo”. Pojašnjava i kako kani namiriti rupu u proračunu:

“Namjera porezne reforme je da ima efekt na gospodarski rast, aktivnost, investicija, potrošnju. Jedan dio toga će se sigurno vratiti. Kada ljudima podignete raspoloživ dohodak, oni više troše, smanjite porezno opterećenje poduzetnicima, oni više investiraju. I to će donijeti benefit kako zaposlenicima tako i poslodavcima. Očekujemo rezultate, naravno. Govorim o iznosima između 6,5 i 11,5 tisuća novih radnih mjesta, u smislu BDP-a govorimo o između 1,5 mlrd. i 2,5 miljarrdi, u smislu poreznih prihoda uzmeđu 400 i 800 milijuna kuna” objasnio je na početku emisije ministar.

Rekao je kako je riječ o pretpostavkama, ali i naglasio da porezna reforma i općenito porezni sustav ne može riješiti probleme gospodarstva. “Ona je važan integralni korak, ali su nužne i druge promjene, druge mjere, koje će omogućiti boljitak”, rekao je.



“Isključivo, sav teret porezne reforme podnijet će državni proračun” istaknuo je Marić.

Nove stope poreza na dohodak

Osvrnuo se i na nove stope poreza na dohodak.

“Trećina ljudi s prihodima uopće nije u poreznim “škarama” i njima nikakva porezna reforma ne može pomoći. Mi ćemo rasteretiti dodatnih 580.000 ljudi” odgovorio je na pitanje pomaže li reforma samo dobrostojećima.

Dodaje kako se ne smije gledati samo porez na dohodak. Objasnio je da su kombinirali promjenu sustava porazu na dodanu vrijednost, redifinirali postojeće stopa i snizili PDV na struju i odvoz smeća. “U troškovima građana te kategorije imaju relativno veći udio. Troškovi za režije će se smanjiti 350-400 kuna na godišnjoj razini za najnižu dohodovnu kategoriju”, rekao je i opet naglasio da porezna reforma ne može riješiti sve nelogičnosti.

Na pitanje kako može porezna reforma biti pravedna ako se blagajnici u Konzumu plaća neće promijeniti a njezinu će šefu znatno porasti, Marić je odgovorio: “Nikako, ako se gleda na, taj način. Cilj je bio, kaže, izjednačiti sve kategorije građana. Vodili smo se načelom da je najviša stopa poreza na dohodak manjkava. Ona je dosta destimulativna za one koje ostvaruju srednje i više dohotke”, kaže Marić.

O povećanju minimalca tek će se razgoravati

Najavio je mogućnost za razgovor o povećanju minimalnih plaća. “Imamo valjane argumente, Hrvatska je napokon nakon 6 godina recesije u situaciji da ima nekakav rast, makar nije velik i ne možemo biti zadovoljni time, rast mora biti razlog da se poveća implementacija reformi” smatra.

Olakšica za umirovljenike

Mnogi umirovljenici strahuju od manjih mirovina, no Marić kaže uglavnom bez razloga. “Za njih, kao i za zaposlene, vrijedi stopa neoporezivog dijela dohotka, a samo za umirovljenke s većim prihodima uvedeno je da država vrati 50% uplaćenih poreznih prihoda na mjesečnoj bazi” kaže Marić i dodaje kako s ovim omjerom zaposlenih i umirovljenika nema prostora povećanju mirovina. Nada se kako će stimuliranjem gospodarstva i više ostati za plaće.

Najavio je i mirovinsku reformu . “Krucijalni problem te reforme je da se mora prvo stimulirati radnike. Pokušat ćemo stimulirati ljude da rade sve dok ne odu u mirovinu” Ne kani staviti drugi mirovinski fond u proračun.

“Drugi stup treba biti aktivniji u gospodarstvu države, ali ga ne treba stavljati u državni proračun”

“Vidite stravične stvari na našim cestama”

Komentirao je i podatak da će zbog ekoloških poreza doći do promjena cijena motornih vozila – odnosno da će skuplja vozila pojeftiniti, dok će ona jeftinija, popularna među građanima poskupjeti. “Proteklih dana svjedočimo stravičnim stvarima na cestama. Naš vozni park je zastario. Nisu samo najjeftiniji auti oni koji će poskupjeti. Ima među njima i automobila koji ne emitiraju toliko CO2 pa neće poskupjeti”, kaže Marić.

Na upit hoće li stati na kraj prijevarama s registracijama, odnosno situacijama u kojima ljudi iz cijele Hrvatske registriraju automobile u Daruvaru, gdje je najjeftinije. “Nije kontra zakona, ali ta se praksa treba mijenjati. Imat ćemo na cestama kvalitetnije, bolje aute. Ali nije nam namjera da ekstremno skupe aute pojeftinimo”, dodaje.

Prva nekretnina

Marić nije sretan što je ukinuto oslobođenje od poreza na prvu nekretninu. “Nisam sretan zbog poreza na nekretnine. Ovo je mjera čiji se detalji razrađuju. Morali smo to napraviti. Prije svega ne ograničavamo se samo na nove nekretnine, već ćemo uključiti i rabljene nekretnine”, te jamči da najave Vlade o plaćanju polovice rate kredita za prvu nekretninu neće biti još jedno zaboravljeno obećanje. “Uvest ćemo i kriterij broja djece. Ovo neće biti samo obećanje, mi ćemo to provesti. Ta mjera koštat će nas godišnje od 35 do 40 milijuna kuna”

Kaže kako bi ta mjera osim gospodarskog i socijalnog ima i demografski učinak. “Građevinski sektor je u zadnje vrijeme prilično zamro, a ovime ćemo ga oživjeti, ali i pomoći mladim ljudima”

Porezni USKOK

Branio se i od optužbi kako želi ukinuti Porezni USKOK, odnosno “utopiti ga” u Poreznoj upravi.

“Iznimno cijenim tih 15 ljudi, njihovu stručnost i neovisnost” kaže Marić dodajući kako će u unutar Porezne uprave očuvati “svu neovisnost, samostalnost i ustrojstvo”. Jamči i kako će i dalje Porezni USKOK neovisno voditi sve postupke, a da je smještanje pod Poreznu upravu logičan postupak jer tako i tako svoje postupke vode na temelju prijava iz Porezne uprave.

Smanjivanje rashoda

“Ove godine dirali smo sve osim mirovina i plaća, sljedeće godine bit će oko 600 milijuna kuna više za mirovine. Sve je na stolu, moramo stvoriti jedan jaki okvir” objašnjavajući kako glavni dio reforme smanjenje rashodovne strane državnog proraćuna.

Nije želio precizirati što će sve biti smanjeno, jedino je rekao da neće padati mirovine. “U obranu moramo ulagati, kod nas je daleko manje od 2 posto BDP-a, što je NATO prosjek, i kultura će biti zadovoljna svojom zastupljenošću” rekao je. Ipak, komentirao je kako treba smanjiti državni udio u velikim, kapitalnim projektima.

Žena se nije bunila zbog sata

Ministar je u emisiji na inzistiranje voditelja Stankovića pokazao svoj sat vrijedan 50.000 kuna te objasnio kako ga je kupio.

“To sam upio nešto prije mog mandata. Sat je investicija, još jedan od načina na koji sam disperzirao imovinu”, komentirao je skupocjeni sat kojeg je prijavio u imovinskoj kartici.

Kaže da se ničega ne stidi, da je sve zaradio pošteno i po zakonu. Na pitanje kako je žena gledala na to da si je sam kupio sat od 50.000 kuna, kratko je rekao: “Nije prigovarala. Zna ona da ja ne trošim na koješta”.