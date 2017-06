ZDRAVKO MAMIĆ: ‘Sustav mi pakira veliku robiju, ali ja nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima! Tko želi, može provjeriti’

Nakon što je suđenje bivšem Čelniku GNK Dinama Zdravku Mamiću i trojici okrivljenika na osječkom Županijskom sudu prekinuto kada je Mamić verbalno napao svoje odvjetnike, Jadranku Sloković i Čedu Prodanovića, i potom im otkazao punomoć za zastupanje, Mamić je novinarima objasnio zašto je to učinio.

Rekao je da je tužan zbog toga što se dogodilo u sudnici.

‘Naravno da sam toliko tužan zbog toga što se danas dogodilo, jer u prvi plan ispada stalno ono što ne bi trebalo, a to je da sam ja nekakav kontroverzan, ekscentričan čovjek, a ja sam samo čovjek od krvi i od mesa, koji je užasno ugrožen, jer mu sustav pakira veliku robiju’, kaže Mamić i dodaje da će se na suđenju vidjeti da on govori istinu.

Nakon prekida rasprave tijekom svjedočenja Saše Lovrena, oca bivšeg Dinamovca, trenutno nogometaša engleskog Liverpoola Dejana Lovrena koji je također danas trebao biti saslušan na osječkom sudu, Mamić je pred novinarima prozvao tužiteljstvo da “uvodi svjedoka svojim pričama, konstrukcijama i sugestivnim pitanjima”, a da on ne želi dopustiti da mu se uskraćuju osnovna prava, među kojima i ono na pošteno suđenje.

Upitan je li odluka o otkazivanju punomoći braniteljici Jadranki Sloković došla naprasno ili je sazrijevala neko vrijeme, Mamić je odgovorio kako je to danas došlo naprasno, iako je tijekom suđenja bilo još nekih zaoštrenih situacija, zbog čega je “u njemu kiptilo”.

“Poštujem odvjetnike, ali nema dvojbe da smo mi završili našu priču. Tu se više ne da ništa popraviti, niti ja to želim popraviti”, poručio je.

‘Moja je jedina snaga istina’

‘Moja je jedina snaga istina. Od prvog dana sam svima rekao, vidjet ćete kad dođe do suđenja, saznat ćete pravu istinu: Zdravko Mamić je donio 300 milijuna eura neto u posljednjih 10 godina u Dinamo’, kaže.

Dodao je i da bi on odmah potpisao da se Lovrena uopće ne ispituje, jer je njemu bilo dovoljno ono što je rekao u iskazu.

“Žao mi je jer sam danas mogao, barem za sebe, biti heroj, jer ja znam što je Lovren danas trebao svjedočiti i znam što će svjedočiti, jer sam vidio njegov iskaz. I kad ga pročitate shvatit ćete da je sve ovo jedna velika farsa i da do ovoga nije trebalo ni doći”, rekao je.

Po izlasku iz sudnice novinarima je rekao da on najradije ne bi ni imao odvjetnike, kada bi to zakonski bilo moguće. Ne zna tko će mu biti novi odvjetnik, a za svoje sada već bivše odvjetnike kaže da ga nisu adekvatno branili jer su dopuštali sugestivna pitanja. Tvrdi da su mu uskraćena elementarna procesna prava.

‘Mene odvjetnici nisu zaštitili. Desilo se to kako se desilo. Žao mi je jer sam danas mogao biti heroj, za sebe ako ne za vas. Znam što je Lovren trebao svjedočiti. Vi ćete shvatiti da je ovo velika farsa do koje nije trebalo doći. Nisam ja ovdje da svima njima i vama medijima služim kao pokusni kunić. Meni se ovdje sudi, valjda ja imam najveća prava. Ja nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima. Tko želi, može provjeriti’, rekao je.

‘Zašto bi sve bila taktika? Dao bih život da je Lovren danas mogao svjedočiti!’

Na pitanje novinara N1 je li njegov današnji postupak dio nekakve taktike, Mamić se na njega obrušio:

‘Zašto bi to bio dio taktike? Reci mi, molim te, zašto bi to bila taktika? Ajde, kad si tako pametan, kad se radiš tako pametan, reci jednu insinuaciju zašto bi to trebao biti dio taktike?’

Dodao je da bi sve dao da je danas Dejan Lovren mogao svjedočiti i da mu njegov iskaz odgovara.

‘Modrić ni za jednu riječ nije promijenio svoj prvi iskaz’

Mamić se obrušio na medije i zbog jučerašnjeg izvještavanja o svjedočenju Luke Modrića. Kaže kako su htjeli prikazati da Modrić nije govorio istinu te da su Modrićeve izjave montirali, piše 24 sata.

‘Luka Modrić nije promijenio ni za jednu jedinu riječ svoj prvi iskaz. Čovjek je pojasnio što je rekao i nadopunio svoj iskaz na pitanja tužiteljstva. Pustimo čovjeka koji se herojski bori za ovu državu, koji je uzor mladima da živi svoj život, a ne da se hoće napraviti nekakvo zlo kad bude na odmoru u Hrvatskoj. U Lukinoj peti ima više poštovanja i poštovanja nego u svima onima koji pišu gadosti o Luki Modriću’, izjavio je Mamić.

Obrušio se na medije i upitao ih: ‘Što sam to vama ja napravio, osim što uvijek imam vremena za vas, ne bojim se vaših pitanja, svi vas drugi ignoriraju. Vi svima drugima stajete u zaštitu, samo mene gazite, koji se nikad nije skrivao’, rekao je Mamić novinarima.

Dodao je da će se shvatiti da je sve ‘velika farsa’ te da je on zapravo heroj.

‘Ja jesam heroj, znam što je Lovren trebao svjedočiti’, rekao je.

Podsjetimo, nakon stanke Sudsko je vijeće zaključilo kako nema procesnih uvjeta za nastavak rasprave, koja je prekinuta i nastavit će se 3. i 4. srpnja, dok se svjedočenje Dejana Lovrena očekuje početkom rujna. Okrivljeni Mamić obvezan je u roku sedam dana izvijestiti Sud o odabiru novoga branitelja, a ako to ne učini bit će mu određen branitelj po službenoj dužnosti.