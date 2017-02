ZBOG SALMONELE POVLAČI SE JOŠ JEDAN PROIZVOD: Ova pileća prsa stigla su nam s Tajlanda

Zbog prisutnosti bakterije salmonele Ministarstvo poljoprivrede RH naložilo je povlačenje proizvoda “Zamrznuta pileća prsa – polovice bez kosti i kože, težine dva kilograma”, tajlandskog proizvođača, priopćila je u petak navečer Hrvatska agencija za hranu.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je potrošače da se povlače “Zamrznuta pileća prsa – polovice bez kosti i kože, soljena min. 1,2%, težine 2 kg, LOT 861704, datuma smrzavanja 28.09.2016., najbolje upotrijebiti do 28.09.2018., proizvođača Central Poultry Processing Co. Ltd. 7/3 Moo 1 Paholyothin Highway Km 33 Klong luang, Pathumthan, Tajland.

Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede je, naime, 23. veljače putem EU RASFF sustava obaviješteno da je tijekom službene kontrole u Republici Sloveniji u spomenutom proizvodu utvrđena prisutnost bakterije Salmonella Stanley.

Nadzorom veterinarske inspekcije utvrđeno je da se proizvod nalazi i na tržištu Republike Hrvatske, a distributer proizvoda je BERMES d.o.o., Zagorska 14, Donja Pušća.



Budući da proizvod ‘smrznuta pileća prsa’ nije u skladu s Uredbom o mikrobiološkim kriterijima za hranu, u tijeku je njegovo povlačenje s tržišta, navode iz Hrvatske agencije za hranu.