NAKON 26 GODINA PODIGNUTA PRIJAVA ZBOG RAKETIRANJA BANSKIH DVORA: Među osumnjičenima general, načelnik štaba i jedan Hrvat

Dana 7. listopada 1991. godine raketirani su Banski dvori u pokušaju atentata na Franju Tuđmana. Ta će priča sada dobiti i sudski epilog.

Zbog napada na Banske dvore 1991. godine, odnosno pokušaja atentata na tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana kazneno je prijavljeno pet državljana Srbije i jedan Hrvat. Kako kažu u MUP-u, imali su informacije da u tim trenucima zasjeda državni vrh, što znači da su htjeli destabilizaciju države. Odgovarat će za pokušaj ubojstva najviših dužnosnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

U policiji kažu kako su među ovom šestoricom i bivši majori i general-majori bivše protuzračne obrane JNA. Nijedna od prijavljenih osoba ne nalazi se u Hrvatskoj zbog čega će za njima biti raspisana međunarodna tjeralica. Dodaju kako se navedene osobe terete da su planirale, organizirale i izvršile napad na Banske dvore u trenutku kada je tamo bio tadašnji predsjednik Tuđman.

Prijava ide na imena sljedećih: LJ.B. (78) general-major zapovjednik 5. vazduhoplovnog korpusa, S.J. (68) pukovnik, u ono vrijeme načelnik odjela u Komandi ratnog zrakoplovstva i protuvazdužne obrane JNA, Đ.M. (62) načelnik štaba 105. lovačkog bombarderskog avijacijskog puka iz Zemunika koji je bio izmješten u Udbini, Č.K. (66) kapetan prve klase referent u 2. detašmanu kontraobavještajne grupe RZ i PVO-a, koji je dojavio informaciju o sastanku Tuđmana, Markovića i Mesića. Tu je i R.D. (61) pilot kapetan prve klase zapovjednik eksadrile u 105. puku, D.L. (59) pilot u 105. puku koji je sada kao aktivni civilni pilot u JAR-u. Ostala petorica, sumnja se, nalaze se u Srbiji i Republici Srpskoj.



Informacije potrebne za finalizaciju ove istrage istražitelji su dobili lani od bivših pripadnika jugoslavenskih vojnih sigurnosnih službi. Hrvatska će ići i s odštetnim zatjevom na 35 milijuna kuna.

Jedna osoba poginula i četiri ranjene

Tog 7. listopada 1991., zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije napali su ondašnje sjedište hrvatskih vlasti. Predsjednik Tuđman bio je na ručku s tadašnjim predsjednikom Predsjedništva SFRJ Stjepanom Mesićem i predsjednikom jugoslavenskog Saveznog izvršnog vijeća Antom Markovićem. Sva trojica političkih čelnika preživjela su napad.

U ovom raketiranju, što ga je vrh JNA pokušavao negirati, optužujući čak Hrvatsku da je sama izvela eksploziju, jedna je osoba poginula, a četiri su ranjene. Od šest ispaljenih raketa, dvije su pogodile Banske dvore, ostale su pogodile zgrade u susjedstvu.

Dan nakon tog napada, Hrvatski sabor donio je odluku o raskidu svih državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.

Napad se dogodio nešto prije 15 sati kada su rakete na središte grada, gdje je u to vrijeme bio i Tuđmanov ured, ispalila dva zrakoplova JNA. Tih dana JNA je zajedno s pobunjenim Srbima snažno napadala gotovo cijelu Hrvatsku, dok je međunarodna zajednice još uvijek vjerovala da se sukob može riješiti mirnim putem.

Neobične aktivnosti na Željavi

Do sada su postojale informacije kako je hrvatski državni vrh dan ranije, dakle 6. listopada 1991. već imao informacije da se na vojnom aerodromu Željava kraj Bihaća događa nešto čudno. Zbog toga je ocijenjeno da bi JNA mogla izvesti novi iznenadni napad. Sve informacije proslijeđene su predsjedniku Tuđmanu.

On je sa svojim gostima iz dvorane u kojoj su ručali izašao nešto prije 15 sati, no, kroničari onog vremena tvrde kako je prema protokolu sastanak trebao trajati upravo do 15 sati kada je napad i izvršen. Uz Tuđmana, Markovića i Mesića na sastanku su bili i i Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske, te Antun Vrdoljak, Zdravka Bušić…

Jedna raketa pogodila je tog dana i restoran na Tuškancu – Dubravkin put. U toj eksploziji život je izgubio Marko Mikić, koji je tamo bio s cisternom za gorivo.