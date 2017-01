ZBOG POLARNOG VALA HLADNOĆE IZDANA CRVENA UZBUNA: Temperature padaju do -20°C, udari orkanske bure do 185km/h!

Hrvatsku će narednih dana zahvatiti iznimno hladni val koji će do vikenda sniziti temperature zraka do -20 stupnjeva, pri čemu će jak, olujni i orkanski vjetar znatno pojačati osjećaj hladnoće, ali i pridonijeti smrzavanju mokrih i vodenih površina, priopćeno je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Meteoalarm je izdao crveno upozorenje za Istru, Kvarner i Kvarnerske otoke te Velebit i sjevernu Dalmaciju koje stupa na snagu danas u ponoć. Osim niskih temperatura upozorava se na olujnu i orkansku buru čija će srednja brzina biti od 45 do 95 kilometara na sat, s najjačim udarima od 110-185 km na sat.

Niske temperature, vjetar i smrzavanja

Zbog pritjecanja hladne zračne mase polarnog porijekla u Hrvatskoj se idućih dana očekuje razdoblje iznimne zimske hladnoće koja će biti praćena mjestimičnim snijegom, na Jadranu i neverama, a osobito u Dalmaciji i orkanskom burom.

Posebno se mora naglasiti upozorenje za priobalje, a osobito za Dalmaciju gdje se očekuje produljeno razdoblje iznimne hladnoće s maksimalnim temperaturama ispod ništice, pri čemu će jak, olujni i orkanski vjetar znatno pojačati osjećaj hladnoće, ali i pridonijeti smrzavanju mokrih i vodenih površina, ističe se u priopćenju.



METEOROLOŠKI REKORDI U 2016.: U siječnju u Komiži izmjereno 20, u prosincu na Sljemenu čak 16°C

U unutrašnjosti će se temperatura tijekom noći spuštati do -15 °C, lokalno i do -20 °C, a dnevne vrijednosti mogu biti osjetno ispod -5 °C, praćene jakim sjevernim vjetrom. Vjetrovito vrijeme potrajat će sve do subote, kada se očekuje postupno smirivanje vjetra, kaže se i napominje da će uvjeti za poledicu i smrzavanje biti vrlo izraženi.

Prolazne oborine očekuju se na prijelazu sa srijede na četvrtak, te ponovno izglednije početkom sljedećeg tjedna. U unutrašnjosti će uglavnom biti u obliku snijega, a malo snijega nošenog jakom burom može pasti i duž obale i otoka, napominje DHMZ.

Maksimum intenziteta hladnog vala predviđa se u petak i subotu, a postupno ublažavanje zimskih uvjeta očekuje se tek u prvoj polovini idućeg tjedna, zaključuje DHMZ.

DUSZ spreman

Jako niske temperature ne možemo spriječiti, ali pravilnim i pravovremenim postupanjem možemo spriječiti ili bitno umanjiti posljedice koje te pojave mogu prouzročiti, odgovorili su iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) i dodali da su preko svojih područnih ureda kontaktirali čelnike žurnih službi koji su potvrdili da su spremni na eventualno pogoršanje vremenskih uvjeta na svom području.

Svi područni uredi za zaštitu i spašavanje u kontaktu su s predstavnicima lokalne i područne samouprave te žurnih službi, kažu iz DUZS-a uz napomenu da je čelnicima žurnih službi skrenuta pozornost na praćenje vremenske prognoze i razvoja situacije na svom području te da po potrebi aktiviraju Stožer odnosno Zapovjedništvo civilne zaštite ili ga stave u pripravnost, a putem lokalnih medija upute građanstvo da se opskrbe lijekovima, prehrambenim proizvodima i dječjom opremom.

Upozorenja u slučaju jake zime

U slučaju jake zime DUZS upućuje građane da što manje borave na otvorenom ili u negrijanom zatvorenom prostoru, da prije izlaska na otvoreno slojevito obuku dovoljno toplu odjeću i obuću i ne zaborave zaštititi glavu i šake.

Također, građani bi trebali izbjegavati zaleđene vodene površine zbog opasnosti od pucanja leda, propadanja u ledenu vodu i utapanja, a u prostorijama koje nisu grijane ispustite vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili grijača vode te sustava centralnog grijanja koji nije u funkciji, a u zahodsku školjku i podne sifone uliti tekućinu koja sprječava smrzavanje.

SNIJEG PADA DILJEM HRVATSKE: Zabijelio se i Zagreb, u Karlovcu jutros izmjereno 15 centimetara. Idućih dana temperature idu u debeli minus!

Upozorenja u slučaju snijega i poledice

U slučaju snijega i poledice vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora dužni su redovito i pravovremeno održavati čistim od snijega i poledice pločnike ispred i pristupne putove do svog objekta, a ako se led ne može očistiti, trebaju pločnike posuti sipinom.

Koristite obuću s gumenim hrapavim đonom da smanjite opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu, poručuju iz DUZS-a i upozoravaju na opasnost od pada snijega i leda s krovova i drveća, zbog čega treba izbjegavati prolaženje i parkiranje vozila.

Također, DUZS savjetuje vozačima da temeljito očistite snijeg i led s vozila prije uključivanja u promet, uz obavezno korištenje zimske opreme na vozilu, te dodaju da je dobro otresti snijeg s voćaka, ukrasnog drveća i grmlja, TV antena, izoliranih telefonskih ili električnih kablova, kako bi spriječili njihovo oštećivanje i lom.

Na kraju iz DUZS-a upozoravaju građane da ne čiste neizolirane električne vodiče zbog smrtne opasnosti, te da je za čišćenje snijega s krova, ako ocijene da prijeti njegovo urušavanje, najbolje angažirati službe koje se time bave jer je čišćenje krova u takvim uvjetima opasan posao.

Ako ste zbog obilnih snježnih padalina i neočišćenih putova ostali izolirani, a hitno trebate liječničku ili veterinarsku pomoć, bolničko liječenje, opskrbu nužnim namirnicama ili energentima, nazovite broj 112 s kojeg će se usklađivati pružanje potrebne pomoći, poručuju iz DUZS-a.