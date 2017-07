Središnji Dnevnik HRT-a sinoć je kasnio dvanaest. U 19 sati krenula je najava, ali nije bilo tona. To je trajalo nekoliko minuta, a potom je nestalo i slike te je program prekinut. Jedino što se vidjelo na ekranu bio je HRT-ov logo.

Kad je nešto prije 19.15 sati Dnevnik krenuo ispočetka, urednica i voditeljica Mirjana Posavac rekla je da emitiraju iz drugog studija jer se dogodila, kako je rekla, “teška havarija”.

“Poštovani gledatelji, dobra večer još jednom u Dnevniku HRT-a, ovaj put iz drugog studija. Naime, to su te male situacije koje se mogu dogoditi u emisijama uživo. Ovaj put dogodila se teška havarija u našoj tehnici, zbog čega ponovno počinjemo s Dnevnikom i prvim prilogom”, rekla je Posavac.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, došlo je do velikog kvara na glavnom tonskom pultu.



HRT U OZBILJNIM PROBLEMIMA: Dnevnik kasnio deset minuta zbog ‘teške havarije u režiji’

“Postoje dvije režije, 4 i 5, koje servisiraju Informativni program. Do pretprošle godine nabavljala se ista oprema za obje režije. To se radilo kako bi se u slučaju kvara program brzo mogao nastaviti iz druge režije. No, u vrijeme bivše uprave takav tip nabave je promijenjen, nova oprema nije kompatibilna i zato se nismo mogli brzo prebaciti iz jedne režije u drugu”, rekao je za Jutarnji izvor blizak vodstvu HRT-a.

Tvrdi da je plan nabave za novu opremu napravljen u vrijeme kad je ravnatelj HRT-a bio Goran Radman, a šef tehnologije Duško Zimonja. Koliko je napeto u tim trenucima bilo na Prisavlju govori i činjenica da su se u tih 12 minuta cijela ekipa, tonski i video materijali morali prebaciti na drugi kat, u režiju 5. Navodno se radi o većem kvaru za kojeg nisu znali hoće li biti otklonjen.

“Zbog ovog prekida i kašnjenja bit će provedena interna istraga, a odgovorni će biti sankcionirani”, kaže izvor.

Inače, HRT je sinoć uputio ispriku gledateljima.

“Zahvaljujući brzoj reakciji mjerodavnih službi te uredničke i tehničke ekipe emisija je u samo nekoliko minuta premještena u studio dnevnih informativnih emisija Četvrtog programa Hrvatske televizije (HRT – HTV 4) iz kojeg je uspješno nastavljeno njezino emitiranje. Hrvatska radiotelevizija ovom prigodom zahvaljuje svim gledateljima na razumijevanju te svojim zaposlenicima na brzoj reakciji zahvaljujući kojoj je u veoma kratkome roku omogućeno premještanje emisije i njezino daljnje nesmetano emitiranje”, priopćili su s Prisavlja.