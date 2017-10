ISTAKNUTI MOSTOVAC ODLAZI IZ SABORA: Pronašao je novi posao i potpisao menadžerski ugovor

Iako je prilikom ulaska u Hrvatski sabor dao otkaz na radno mjesto regionalnog voditelja u Krašu i najavio kako mu je cilj odraditi samo jedan saborski mandat, potpredsjednik Mosta Miroslav Šimić u Saboru će najvjerojatnije ostati samo do kraja godine.

“Ono što je sigurno je da sam do kraja godine u Saboru, a nakon toga počinjem raditi na novom radnom mjestu u Osijeku. Moj je cilj bio odraditi samo jedan saborski mandat, ali zbog budućih obveza na novom poslu, mislim da to neće biti moguće, jer ne želim ni jedan od ta dva posla raditi polovično. Tako da ću najvjerojatnije prekinuti saborski mandat. No, i dalje ću ostati potpredsjednik Mosta i maksimalno pomagati stranci”, komentirao je za Glas Slavonije Šimić koji će potpisati menadžerski ugovor u realnom sektoru, i to ponovno konditorskoj industriji.

MOSTOV MIROSLAV ŠIMIĆ: ‘Kad prođe restrukturiranje, Todorić više neće biti vlasnik Agrokora’

Priča se da bi na njegovo mjesto u Saboru mogla zasjesti regionalna povjerenica Mosta, osječka odvjetnica Sanja Mišević, ali sam Šimić tvrdi još ništa nije dogovoreno.



“Iskreno, nismo još odlučili tko će to biti. U svojoj glavi imam nekoliko imena, ali ni ti ljudi još ne znaju da razmišljam o njima, i to nismo definirali”, kaže Šimić, te dodaje kako Most ima čitav niz ljudi čije pozicije planira jačati – od Željka Požege, Mirele Tičinović, preko Sanje Mišević do Krunoslava Karalića. Kuloarska govorkanja kažu i kako su jačanjem pozicije Sanje Mišević, koja je trenutačno vijećnica Gradskog vijeća Osijeka, bili nezadovoljni neki drugi vijećnici Mosta, posebice Mario Galić, koji navodno ima ambicije ojačati svoju poziciju, ali u prvi plan ponovno staviti svog “mentora” Gordana Matkovića. No, Šimić to rezolutno odbacuje.

“Galić je županijski povjerenik stranke i zbog toga je njegova želja bila da bude vijećnik Županijske skupštine, a ne Gradskog vijeća. To je možda razlog ovih špekulacija, ali nikakvih nesuglasica kod nas nema i sve odlično funkcionira” tvrdi Šimić.

OBRAT – ŠIMIĆ OSTAJE UZ PETROVA: “Čvrsto sam uz Most i sve te ljude koji žele promjene”