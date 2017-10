ZBOG NEIMAŠTINE HRVATI MASOVNO PRODAJU VIKENDICE U BESCJENJE: ‘Ima ih već za 7-8 tisuća eura’

Značajan dio Slavonaca svoje je vikendice i kuće za odmor odlučio prodati – neki jer im se više ne isplate, a održavanje je skupo, a neki zato jer nemaju novca za puko preživljavanje.

Đakovčani su masovno gradili vikendice po okolnim naseljima, no to je vrijeme sada prošlo. Danas su te nekretnine zbog troškova režija i održavanja mnogima neisplative, pogotovo zato jer se ne nalaze na obali gdje bi ih se moglo iznajmljivati turistima.

Mnoge kuće tako su sada spremne za prodaju, neke zato jer je vlasnicima skupo ulagati, a neke zato jer se tako dolazi do novca za osnovne stvari.

Potvrdio je to i đakovački trgovac nekretninama Vlado Rechner, vlasnik agencije Rehnšiber nekretnine.



Kuće za odmor mnogo su jeftinije nego prije

‘Vikendice su bile poput zlata, a danas su to uglavnom predmeti prodaje u koje se dugo nije ulagalo. Ima ih već za 7-8 do 15 tisuća eura. Ono što je među vikendicama danas 10-ak tisuća eura, prije je vrijedilo 20-30 tisuća eura’, rekao je Rechner za Glas Slavonije.

Naravno, ima i vikendica za koju vlasnici traže i više od 20.000 eura, a u samom Đakovu ima kuća za koje se traži manje.

Vlasnici moraju spuštati cijene

‘Ma, mogu vlasnici tražiti ne znam koliko, no džabe im je, neće to dobiti, morat će spustiti cijene. Najskuplje su danas vikendice od 20 do 25 tisuća eura, a prije bi takve kuće za odmor vrijedile 30 do 40 tisuća, no to danas ne može proći. Danas se ljudi okreću kupnji apartmana na moru jer se mogu iznajmljivati, “obrtati” zarada na njima, a stvar s vikendicama je propala’, kazao je Rechner u čijoj agenciji desetak posto ponude čine vikendice.

Za usporedbu, apartmani koji se prodaju na moru stoje više od 100.000 eura.

I u općini Drenje, na čijem je području vikendaški, vinorodni Mandićevac, kažu da se vikendice više prodaju nego što ih dosadašnji vlasnici zadržavaju.

‘Ima ih u ponudi po povoljnim cijenama, no teško idu. A cijene variraju, ovisno o veličini. Ima vikendica koje su poput velikih stambenih zgrada’, rekao je načelnik Slavko Dešić.