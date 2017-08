ZBOG LAGANJA PETRINA S LISTE IZBACIO ŽEŽELJA: ‘S ovakvim CV-jem idealan je partner HDZ-a’

Ubrzo nakon što je lokalni portal ŠibenikIN doznao da je policija odbila Stevi Žeželju, županijskom vijećniku s Nezavisne liste Stipe Petrine dati dozvolu za korištenje lovačkog oružja zbog toga što je sudjelovao u oružanim snagama SAO Krajine, Petrinina lista ga se odrekla, zatraživši od njega da joj vrati mandat.

Lider Nezavisne liste Stipe Petrina rekao je da ne vjeruju gospodinu Stevi Žeželju i da ih je lagao cijelo vrijeme. “Žalosno je što ga je za listu preporučio dragovoljac Domovinskog rata iz Knina. No nema veze, s ovakvim karakteristika i CV-jem idealan je član ili partner HDZ-a. Jer upravo ovakvi kao Stevo već 3 mandata drže na vlasti u Šibensko -Kninskoj županiji HDZ. Ispričavamo se svim građanima koji su nam dali povjerenje na izborima i koji nas podržavaju što smo bili ovako lakovjerni i bez temeljite provjere dozvolili da Stevo Žeželj dođe na listu . Dajemo čvrsto jamstvo da se ovakve greške više neće ponoviti“, kazao je Petrina.

Petrina se ispričao građanima

Šibenska gradska vijećnica s liste Stipe Petrine Iris Ukić Kotarac rekla je da je pokrenut postupak kako bi Žeželja maknuli s liste te da će tražiti vraćanje mandata. “Odluku ćete dobit kada bude službena, ne možemo vise surađivati sa Stevom, budući da ga je na našu listu doveo branitelj Domovinskog rata nismo smatrali da ga je trebalo provjeravati, imao je dobra razmišljanja i stavove, ali ovo su stvari koje se ne smiju prešutjeti”, rekla je Iris Ukić Kotarac.

Žeželj se u ponedjeljak požalio na sjednici Županijske skupštine da, iako je lovac od 1982., ne može dobiti dozvolu na nabavku lovačkog oružja jer je rat proveo na području SAO Krajine.



‘Nisam abolirani četnik’

‘Nisam bio pripadnik vojske takozvane RSK niti sam po tom pitanju aboliran! To što su novinari na Županijskoj sjednici proizvoljno protumačili moju izjavu, odnosno što su izjavu predsjednika Skupštine Nediljka Dujića uzeli kao notornu činjenicu, posredno aludirajući da sam četnik, demantiram u cjelini jer navedeno smatram nekorektnim informiranjem javnosti i namjernim bacanjem ljage na moje ime, a sve da im u konačnici poslužim kao sredstvo da se ruši Nezavisna lista Stipe Petrine’, priopćio je Žeželj. Vijećnik je danas rekao da je istina da je u nekoliko navrata tijekom rata bio mobiliziran, ali da nikad nije imao ratni raspored niti bio dio neke ratne postrojbe.

„Radna obveza postojala je cijelo vrijeme od 1991. do 1995. godine pa sam i ja, kao profesor srednje škole i kasnije direktor fonda u Kninu, nekoliko puta mobiliziran, ali to ne znači da sam sudjelovao u ratnim operacijama. U tih četiri, četiri i pol godine rata ukupno sam možda mjesec dana sve zajedno proveo s jedinicama u koje bi me nakon mobilizacije sporadično pokupili i nakon par dana vratili natrag u Knin. Morate shvatiti da su to bila ratna vremena, a znate kakva klima vlada u ratu. Strah je i panika, pa se na front šalju i direktori poput mene“, kazao je Žeželj.

Stevo Žeželj nije želiko odgovoriti na pitanje hoće li vratiti mandat koji je u Skupštini Šibensko-kninske županije dobio na Nezavisnoj listi Stipe Petrine.