HRVATSKA TVRTKA VOJNIKE ČINI NEVIDLJIVIMA: Proizvode tkaninu čije šare čovjeka stapaju s prirodom

Čakovečki Čateks, koji već sada izvoti 80 posto proizvodnje, prvi je u Europi proizveo novu vrstu tkanine za specijalne namjene.

Hrvatska vojna industrija jedna je od gospodarskih grana koja bilježi rast, čak 20 posto na godišnjoj razini. Osim pješačkog naoružanja, važnu ulogu ima i tekstilna industrija, koja je uz bok najnaprednijim svjetstkim proizvođačima.

Skriva i od infracrvenih skeniranja

Tako će, zahvaljujući novom proizvodu čakovečke tekstilne industrije, vojnici biti zaštićeniji no ikad prije, čak i od nekih najmodernijih uređaja za otkrivanje.



“Izradili smo šaru koja doslovce već na 5 metara postaje stopljena s okolinom, a sve dalje od toga u infracrvenom spektru evo gotovo da čovjeka vidite kao neki dio prirode” objašnjava Ivan Karol, projekt menadžer u Čateksu.

Jedinstvene šare su domaći dizajn kojim će se, vjeruju, pozicionirati i na tom području.

Uzeli smo potpuno novi koncept razmišljanja u razvoju kamuflaže, a to je triangularno-poligonalni način prikrivanja. U samoj esenciji on je najprirodnija struktura u prirodi. To smo iskombinirali s bojama, nekakvom vegetacijom, tumači Karol za HRT.

Osim po uzorku tkanina NYCO EKTREME je superiorna još po mnogočemu: za 30 do 50% je otpornija kad se radi o kvalitativnim obilježjama poput izdržljivosti, habanja. ZAhvaljujući tomenjen vijek upotrebe je i do 4 godine.

Razvijali su je dvije godine u suradnji s američkim partnerom i trebala bi biti novi standard idućih deset godina. Komercijalna proizvodnja počinje 2018. godine.

Svi žele tkaninu odmah, a to naravno nije moguće. Čateks izvozi čak 80% svoje proizvodnje. Posluju s gotovo svim članicama Europske unije i diljem svijeta, pa primjerice i s Kuvajtom.