ZBOG BIROKRATSKIH PROPUSTA NE SMIJU POKRETATI POSLOVE I GRADITI KUĆE: Mjesto u kojem je život stao, a čiji bi žitelji itekako mogli dobro živjeti

Malo selo smješteno je nedaleko od rijeke Krke – Nečven, u kojem živi svega devet stanovnika jedno je od dva mjesta koje se gotovo cijelim teritorijem nalazi unutar granica Nacionalnog parka Krka, pa se zbog niza birokratskih propusta u tom selu ne smiju graditi kuće.

Ravnatelj NP Krka, Krešimir Šakić, nedavno je izjavio kako je taj park lani imao više od milijun posjetitelja te da će morati ograničiti broj turista na lokacijama u južnijem dijelu parka što, pak, znači kako će posjetiteljima ponuditi obilazak lokaliteta na srednjem i gornjem dijelu Krke.

No, među tim lokacijama naći će se i selo Nečven, bez ijednog zahoda, restorana ili trgovine i iz kojeg stanovnici odlaze, piše Jutarnji list.

Stanovnici Nevčena ne mogu graditi kuće, niti se baviti poljoprivredom jer su granice povučene tako da se gotovo cijelo selo nalazi unutar parka. Ne mogu razvijati niti turizam, a čini se kako je ogorčenim mještanima prekipjelo.



Mještanima prekipjelo

Organizirali su se u Udrugu vlasnika nekretnina Nečven-NP Krka i traže da se konačno počnu rješavati problemi u njihovu mjestu koji ometaju razvoj. Najveći problem je nepostojanje Detaljnog urbanističkog plana za mjesto, zbog kojeg se ne mogu graditi novi objekti niti proširivati postojeći. Stari Prostorni plan uređenja Parka iz 1990. godine istekao je 2011. godine, a od tada nije donesen novi plan. Zbog toga Nečven stoji, dok se mjesta koja nisu daleko, a ipak se ne nalaze unutar granica NP, razvijaju. U njima se gradi, a gosti mogu unajmiti smještaj u prekrasnim vilama s bazenima, piše list.

Granice Nacionalnog parka Krka utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, a upravo bi Sabor trebao donijeti i novi Prostorni plan za park na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

U tom ministarstvu su Jutarnjem rekli kako je pokrenut postupak donošenja odluke o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, a donošenjem Odluke o izradi, kažu, počet će i izrada plana.

Mještani su se ranije za pomoć obratili i općini Promina, čiji je Nečven dio, a u dopisu koji im je Općina poslala stoji i prijedlog njihova rješenja za veliki broj turista koji će uskoro početi dolaziti: takozvano Prominsko selo.

Umjetno stvoreno selo imalo bi 50 ugostiteljskih objekata, turisti bi mogli vidjeti autohtoni ambijent, a time bi se sačuvale istinske vrijednosti sela poput Nečvena, bez da ih se ugrozi, stoji u dopisu kojeg potpisuje načelnik Tihomir Budanko.

Nažalost, i taj je projekt na čekanju jer ne mogu dobiti dozvolu za izgradnju. Naime, u Ministarstvu zaštite okoliša traže da to selo bude odmaknuto od parka, no ni oni sami ne znaju koliko. Zbog zaustavljenog razvoja iz Nevčena je većina ljudi otišla, no oni preostali ne planiraju se predati tako lako.