ZAVRŠIO SASTANAK PREMIJERA I LIDERA STRANAKA, PLENKOVIĆ: ‘Nema popuštanja Slovencima’

Nakon puna dva sata završio je sastanak na kojem je premijer Andrej Plenković s predsjednicima svih parlamentarnih stranaka razgovarao o graničnom sporu sa Slovenijom.

SLOVENSKI ŠEF DIPLOMACIJE ERJAVEC: ‘Sve je jasno, ne treba nam nikakav bilateralni dogovor s Hrvatima’

Premijer Andrej Plenković održao je presicu nakon konzultacija s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Kaže da je vrlo zadovoljan što su sve stranke na istoj strani po pitanju odnosa sa Slovenijom.

‘Iskristalizirala se prva i temeljna točka – sve parlamentarne stranke stoje pri odluci Sabora iz srpnja 2015. kad smo donijeli jednoglasnu odluku o izlasku iz arbitraže zbog kompromitiranja sa slovenske strane. To potvrđuje i stav Vlade RH koja je to jasno artikulirala nakon što je Arbitražni sud donio odluku o procesu. Postigli smo i razumijevanje da je nužno nastaviti bilateralne razgovore sa Slovenijom o otvorenom graničnom pitanju’, rekao je Plenković.



Pogledaj fotogaleriju

Premijer je rekao kako će se ovakvi razgovori s parlamentarnim strankama voditi periodički jer je to u nacionalnom interesu Republike Hrvatske.

Arbitražna presuda je, nastavlja premijer, za Hrvatsku i dalje nevažeća.

Dok je u Zagrebu trajao Plenkovićev razgovor sa stranačkim prvacima, u Ljubljani je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio da bilateralni dogovor nije potreban jer postoji arbitražna presuda.

Za Erjavca je i neprihvatljiv eventualni prijedlog o posebnom režimu za hrvatske ribare.Hrvatski dnevnici danas su objavili da će premijer predložiti da se u bilateralni sporazum ugradi poseban režim za hrvatske ribare.

Plenković je na izričito novinarsko pitanje na konferenciji rekao da će hrvatski ribari imati jednaka prava kao i dosad.

“Izrazito je važno da nema nikakvih jednostranih poteza s bilo koje strane”, rekao je te nastavio “tražit će se pragmatična rješenja koja našim ribarima daju sva ona prava koja imaju u ovom trenutku i koja na bilo koji način ne prejudiciraju bila kakva buduća rješenja”.

Slovenija i dalje ustraje na primjeni arbitražne presude i današnji sastanak hrvatskom premijera s političkim čelnicima na temu graničnog pitanja sa Slovenijom Erjavec je nazvao “prvim znakom popuštanja”.

Takve Erjavčeve tvrdnje Plenković je odbacio rekavši “Nikakvo popuštanje ne dolazi u obzir”.

Slovenija – prijateljska zemlja

Unatoč problemima, Plenković podsjeća da je Slovenija Hrvatskoj prijateljska zemlja. ‘To je zemlja s kojom imamo nekoliko otvorenih pitanja, ali je naša prijateljska zemlja, važna u kontekstu političkih, kulturnih i ekonomskih odnosa. U tom duhu, sve razgovore koje vodimo sa slovenskim kolegama nastojimo kreirati kroz konstruktivnu atmosferu i izbjeći bilo kakvo povisivanje tonova. Konkretni primjeri da vodimo takav racionalan i razborit dijalog su potvrđeni i proteklih mjeseci’, rekao je premijer.

Smatra kako je dogovor o graničnim kontrolama znak da se pitanja između dviju zemalja mogu riješiti dijalogom. ‘Cerar i ja smo na sastanku s Junckerom dogovorili prelazak sa sustavnih na ciljane kontrole, taj politički dogovor rezultirao je jednim protokom putnika u i kroz Hrvatsku tako da je turistička sezona bila najuspješnija otkad je neovisne Hrvatske. Činjenica da smo našli pragmatično rješenje koje je zadovoljilo obje strane pokazuje da dvije zemlje mogu nalaziti rješenja koja su zrela i korisna. Ono što slijedi je posjet kolege Cerara koji će biti prigoda da na stol stavimo niz otvorenih pitanja da ih raspravimo, razmotrimo, Hrvatska želi dijalog’, rekao je premijer i dodao kako će Cerar stići za otprilike dva tjedna.

Budući da je Cerar rekao da će doći u Zagreb samo ako se bude razgovaralo o arbitražnoj presudi, pitanje je hoće li o tome biti govora na njihovu sastanku. Plenković je odgovorio vrlo diplomatski. ‘Pričat ćemo o otvorenom pitanju granice na kopnu i na moru’, rekao je Plenković.

Upitan o tome znače li konzultacije s parlamentarnim strankama da je odlučio popustiti u slučaju odnosa sa Slovenijom, Plenković jasno kaže – ne. ‘Konzultacije su potez odgovorne vlade, nešto što je dobro i potrebno, normalno i zrelo, a ne popuštanje. Naprotiv. Kulturu dijaloga trebamo njegovati na hrvatskoj političkoj sceni i činjenica da smo informirali one koji su u Saboru, a nisu dio parlamentarne većine doživljavam kao veliki plus’, rekao je premijer.

Bandić prvi izjurio van

Čelnik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, prvi je napustio sastanak premijera Andreja Plenkovića s čelnicima parlamentarnih stranaka o graničnom prijeporu sa Slovenijom i pred novinarima parafrazirao Titovu rečenicu “Tuđe nećemo, svoje ne damo”.

Bandić je sastanak napustio zbog drugih obveza. “Reći ću vam svoj stav. Treba nastaviti bilateralne pregovore do konačnog dogovora, ali pod geslom Tuđe ne želimo, a svoje ne poklanjamo”, rekao je Bandić novinarima. O samom sadržaju sastanaka nije želio govoriti, rekavši jedino da se “unutra razvila ozbiljna diskusija”.

Izjave prije sastanka

Inače, uoči sastanka s premijerom politički čelnici stranaka su komentirali Plenkovićev poziv i samu situaciju sa Slovenijom.

Predsjednik oporbene Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak izjavio je da predsjednik Vlade vjerojatno želi konsenzus o poništenju odluke o izlasku iz arbitraže. “Odluka arbitražnog suda nije jednostrana, ne možemo reći da je Slovenija u tome bila preferirana, to je kompromisna odluka. A čini mi se da je problem to što je Sabor donio odluku da se izlazi iz arbitraže pa bi sada Plenković htio da mi tu odluku u Saboru poništimo”, kazao je Beljak novinarima. “A to ne bu išlo”, dodao je.

UOČI SASTANKA PREMIJERA SA ŠEFOVIMA OPORBE: Procurila karta kompromisnog Plenkovićeva rješenja za Piranski zaljev

HSS ne želi biti smokvin list za nesposobnu hrvatsku vanjsku politiku koja se ne zna postaviti prema Sloveniji, niti prema Mađarskoj, BiH, Srbiji, nastavio je Beljak. “Oni su dobili povjerenje građana da rade, a ako to ne znaju, nek’ raspišu izbore”.

On osobno smatra da sa Slovenijom uopće ne bi trebalo razgovarati dok ne “makne onu grozomornu žicu na granici koja ne služi ničemu, osim za zaplitanje životinja”, rekavši da bi takav potez trebao biti prvi dobrosusjedski čin.

Rješenje u konsenzusu

Komentirajući sjednicu slovenskog parlamentarnog odbora za obranu, Beljak je rekao da ju je sazvao “dječarac kojeg niti u Sloveniji nitko ne shvaća ozbiljno”.

Vođa oporbe, Davor Bernardić iz SDP-a, kazao je da su na sastanak došli kako bi ih premijer informirao o stanju odnosa sa Slovenijom. “Drago mi je da došlo do onoga kad sam prije devet mjeseci pozivao na razgovor oko rješavanja ključnih hrvatskih problema i drago mi je da su premijer i HDZ prepoznali da se važne stvari u RH moraju rješavati konsenzusom”, kazao je Bernardić prije sastanka.

I predsjednica stranke Neovisni za Hrvatsku, Bruna Esih, komentirala je poziv premijera na sastanak. Kazala je da se mora uspostaviti dijalog sa Slovenijom i nastojati stvari rješavati mirnim putem, prenosi N1.

Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a, pohvalio je inicijativu premijera. Za Božu Petrova, predsjednika Mosta, ako postoji želja za iskrenim dijalogom, jedno od rješenja bi bilo uspostavljanje kondominija, zajedničke uprave dok se ne nađe pravedno rješenje. Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke-Reformisti, rekao je kako je arbitražna odluka povoljnija za Hrvatsku nego za Sloveniju. Prema njegovu mišljenju, odluka o medijatoru bi bila dobra. “Ovu situaciju Slovenija zloupotrebljava. Zbog beznačajnih stvari imamo značajne štete”, kazao je za HRT Čačić.