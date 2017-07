KREĆE ISPLATA DUGA MALIM AGROKOROVIM DOBAVLJAČIMA: ‘Taj je novac već odavno trebao stići, oni još samo čudom preživljavaju’

Završila je sjednica privremenog vijeća vjerovnika te kreće isplata zbog iznosa starog duga Agrokorovih kompanija OPG-ovima, obrtima i mikrodobavljačima. Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak trebao bi danas održati konferenciju za novinare.

N1 javlja da od sutra počinje isplata zbog iznosa starog duga Agrokorovih kompanija OPG-ovima, obrtima i mikrodobavljačima. Odlučeno je to na sjednici privremenog vjerovničkog vijeća.

‘Novac je nužan za nastavak proizvodnje’

U ime malih odbavljača Agrokora u Privremenom vjerovničkom vijeću Mate Brlošić je rekao da je taj novac nužan za nastavak proizvodnje malih dobavljača.

‘S njihovog gledišta, ti su novci već davno trebali biti isplaćeni, vjerojatno se i pitaju što se čeka i zašto to nije bilo prije mjesec ili dva. Oni još čudom preživljavaju. Ali, mi se trudimo maksimalno i radimo koliko možemo da isplata bude što je prije moguće’, rekao je Brlošić uoči sastanka, prenosi Dnevnik.hr.



Ukupno 150 milijuna eura za isplatu dijela starog duga

Nakon sjednice Privremenog vijeća stiglo je i priopćenje iz Agrokora. Prenosimo ga u cjelosti:

‘Danas je u prostorijama Agrokora održana peta sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora d.d. na kojoj je donesena odluka o isplati punog iznosa tzv. starog duga odnosno dugova dospjelih prije otvaranja postupka izvanredne uprave svim OPG-ovima, obrtnicima i mikrodobavljačima Agrokorovih kompanija, koji su prijavili svoje tražbine. Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća na prošloj su sjednici bili upoznati s kriterijima za isplatu starog duga dobavljačima, a na ovoj su im prezentirane i liste dobavljača koji zadovoljavaju kriterije za isplatu punog iznosa starog duga. Privremeno vjerovničko vijeće danas je za više od 2100 dobavljača Agrokora odobrilo plaćanaj u ukupnom iznosu do 132 milijuna kuna. Veliki dobavljači i ostali vjerovnici bili su u ovoj odluci solidarni s najmanjim dobavljačima, kako bi samo ovoj kategoriji vjerovnika mogli biti isplaćeni puni iznosi duga.

Podsjećamo, u ovu svrhu je u okviru novog financiranja izdvojen iznos od ukuppno 150 milijuna eura za isplatu dijela starog duga svim dobavljačima Agrokora koji zadovoljavaju kriterije prezentirane Privremenom vjerovničkom vijeću, a od kojeg je iznos do 30 milijuna eura namijenjen OPG-ovima, obrtnicima i mikrodobavljačima.

Današnjoj sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća prisustvovali su gospođa Marica Vidaković kao predstavnica skupine vjerovnika “veliki dobavljači”, gospodin Mato Brlošić kao predstavnik skupine vjerovnika “mali dobavljači” te predstavnici Knighthead Capital Management, LLC kao predstavnici skupine vjerovnika “imatelji obveznica”, predstavnici Sberbank of Russia kao predstavnici skupine vjerovnika “neosigurani vjerovnici” i predstavnici Zagrebačke banke d.d. kao predstavnika skupine vjerovnika “osigurani vjerovnici”, uz Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika Agrokora.

Na popisu 2100 dobavljača

Na popisu za plaćanja punog iznosa starog duga, koja kreću od sutra i trajat će sljedeća četiri tjedna, nalazi se više od 2100 dobavljača, koji su prijavili tražbine, a spadaju pod kategorije OPG, obrta ili mikrodobavljača. Za svrhu ovog postupka, mikrodobavljači su definirani kao poduzeća s prihodima u 2016. godini do 5,2 milijuna kuna ili koji za 2016. godinu ne prelaze granične pokazatelje ukupne aktive od 2,6 milijuna kuna i prosječno deset zaposlenika. Obzirom da je proces usklađivanja tražbina još u tijeku i nije završen, iznos isplate starog duga određen je prema podacima i stanju internog knjigovodstva dužnika, a uključuje dug dospio do otvaranja postupka izvanredne uprave.

Kako je zbog stanja knjiga Agrokorovih kompanija i velikog broja od preko dvije tisuće dobavljača koji su obuhvaćeni ovim plaćanjem moguće i da dođe do manjih propusta i pogrešaka, otvorena je posebna e-mail adresa: platni.promet@agrokor.hr, a na koju se mogu javiti dobavljači na koje se odnosi isplata, a koji imaju pitanja u vezi plaćanja. Ukoliko u sljedeća dva tjedna plaćanje još uvijek nije primio netko od dobavljača koji smatraju da ispunjavaju gore navedene kriterije, svakako se trebaju javiti na: platni.promet@agrokor.hr.

Isplata dijela starog duga svim ostalim dobavljačima bit će predmet odlučivanja Privremenog vjerovničkog vijeća koje je planirano za drugu polovicu kolovoza’, stoji u priopćenju Agrokora.

Nakon što se Agrokor oglasio priopćenjem, Ante Ramljak i Mate Brlošić održali su konferenciju za novinare.

‘Velik broj poljoprivrednih proizvođača koji su direktno radili s Agrokorom mogu u narednim danima očekivati sva potraživanja u stopostotnom iznosu. Čekalo se, nadamo se da smo odradili dobar posao za njih i da će oni nastaviti raditi kao i do sada’, rekao je u ime malih proizvođača Mato Brlošić.

Postoji iznos rezervnog novca za one koji možda nisu na listi

Radi se o 2100 dobavljača. Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak vjeruje da na listi možda ima i nekih propusta. Stoga je otvorena e-mail adresa putem koje s emogu javiti oni koji možda nisu na listi, a duguje im se određeni iznos. Za to postoji iznos rezerve, iz koje će se njima isplaćivati dug, rekao je Ramljak.

Kada je riječ o indirektnom financiranju Agrokora iz državnog proračuna, novinari su pitali Ramljaka je li Nexus jedini takav slučaj.

‘To je bio isključivo Nexus. Svi drugi fondovi za gosp. suradnju jesu ulagali u neke projekte koji su djelomično u Agrokorovom vlasništvu, ali to su zdravi i normalni projekti i to je normalno financiranje s povratima. Ovo s Nexusom je nažalost bilo namjenjeno za druge svrhe. To ćemo morati riješiti kroz proces nagodbe. Regulatori bi trebali vidjeti što se tu dogodilo’, kaže Ramljak.

Ramljak o Nexusu: ‘Teško je reći hoće li taj iznos dobiti natrag’

Hoće li nazad dobiti cijeli iznos zatočen u Agrokoru, Ramljak ne zna reći.

‘Teško je reći koliki je iznos i hoće li uopće dobiti nešto nazad. To treba pitati nekog drugog. Pitanje je je li postojalo odobrenje za to ulaganje ili ne’, kaže Ramljak.

Brlošić je upitan o malim dobavljačima koji možda nisu u ovom krugu za isplatu novca.

‘Mali dobavljači čija je roba završila u Konzumu će ući u opciju B. Za mjesec dana će se o njima razgovarati i tada će dobiti njihovi organizatori proizvodnje neka sredstva kojima će oni, nadam se, moći isplatiti te dobavljače. Osobno ću inzistirati, razgovarati s predstavnicima organizatora proizvodnje da doista ti poljoprivrednici budu isplaćeni’, kaže Brlošić.

Ramljak pozvao dobavljače i poljoprivrednike na nastavak suradnje

Ramljak je potvrdio da je u Konzumu zaustavljen pad prodaje.

‘Na dnevnoj bazi ima još nekih malih minusa ali taj je trend zaustavljen. Za današnji dan, prodaja je u odosu na ovaj dan prošle godine manje za nešto više od dva posto. Za prvih sedam mjeseci kreće se ispod deset posto’, tvrdi Ramljak.

Revizija će biti završena sredinom rujna i tada će se objaviti točne brojke o minusima i otpisima, rekao je izvanredni povjerenik za Agrokor.

Istaknuo je Ramljak i da želi zahvaliti svima na strpljenju. Pozvao je dobavljače, OPG-ove i ostale na daljnju suradnju.

‘Sva njihova potraživanja i dugove ćemo na vrijeme servisirati, a mislim da smo to do sada i pokazali. Bilo koji problem koji bude bio u budućnosti, možemo zajedno riješiti u miru i na zadovoljstvo svih’, kaže Ramljak.

Dodao je i da je jako puno investitora zainteresirano za Agrokorove kompanije.