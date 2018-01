4-GODIŠNJA RITA NAKON NEVJEROJATNE DRAME DOBILA NOVO SRCE: Iduća su 24-48 sati kritična

‘Primakla sam se krevetu i rekla: ‘Rita, tvoje novo srce je stiglo, izdrži još malo anđele. Ako me čuješ, stisni mami ruku’. I stisnula je.’

Nakon što je danas zrakoplovom Vlade Republike Hrvatske iz Beča do Zračne luke Franjo Tuđman hitnim medicinskim letom dopremljeno srce za transplantaciju četverogodišnjoj djevojčici, poslijepodne je transplantacija uspješno završena.

ČETVEROGODIŠNJOJ DJEVOJČICI VLADINIM AVIONOM DOPREMLJENO NOVO SRCE: Transplantacija je uspješno izvedena

Poziv koji život znači

Četverogodišnja Rita je tako dočekala svoje novo srce nakon šest i pol mjeseci. Kako bi preživjela dok novo srce ne stigne, dan ranije joj je ugrađeno umjetno srce, a i tu je operaciju podnijela herojski. Samo nekoliko sati nakon toga, roditelji su dobili poziv koji znači sve: onaj u kojem su ih obavijestili da je novo srce za njihovu Ritu na putu, piše 24 sata.



Vladin zrakoplov s novim srcem za Ritu poletio je iz Beča jutros oko 7:30 sati, a nakon dolaska u Zagreb, srce je prevezeno na Rebro, gdje je obavljena transplantacija.

‘Bog je s nama i to znam. Moja Rita je u induciranoj komi još od petka, kad je izvedena operacija za umjetno srce. U salu je ušla s krunicom u ruci, jer sam to jako željela, a liječnici su to dopustili. Pitala sam sestru prije ulaska u salu čuje li me moja djevojčica. Rekla je ne znam, ali me pustila da joj nešto kažem. Primakla sam se krevetu i rekla: ‘Rita, tvoje novo srce je stiglo, izdrži još malo anđele. Ako me čuješ, stisni mami ruku’. I stisnula je ‘, ispričala je za 24 sata Ritina majka, Dina Knežević.

Iduća dva dana su kritična

Roditelji su se tijekom transplantacije cijelo vrijeme molili u crkvi. Operacija je trajala nekoliko sati, a liječnici kažu da su iduća 24 do 48 sati kritična za malenu Ritu.

‘Ona je snažna i vesela djevojčica. Rodila se kao zdravo dijete, a sve je počelo unatrag desetak mjeseci. Išle smo jedan dan u park i požalila mi se da je bole noge. Mislila sam da nije ništa strašno, ali je ubrzo počela plakati da je jako boli. Odvela sam ju liječniku i tada je otkriveno da ima diletacijsku kardiomiopatiju. Od tog trenutka počela naša borba’, ispričala je njezina majka koja se nada da će se malena Rita potpuno oporaviti i vratiti kući mlađem bratu i sestri.