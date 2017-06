PRVI VELIKI PROBLEM U KOALICIJI? ZASTUPNIK HRASTA TVRDI: ‘Iz HDZ-a nam je potvrđeno da Buljan Culej ostaje šefica obrazovne reforme’

Hrast je danas priopćio da će njihov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović podržati nove ministre, a ističu i da im je na sastanku s vodstvom HDZ-a u Banskim dvorima potvrđeno da će Dijana Vican ostati voditeljica stručnog povjerenstva, a Jasminka Buljan Culej voditeljica Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

“Hrastov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović podržat će nove ministre s obzirom na ispunjeno Hrastovo traženje da se reforma obrazovanja nastavi i to u smjeru u kojem ju je vodila ova Vlada, a to je smjer pluralnosti i uključenosti stručnjaka različitih svjetonazorskih i političkih opredjeljenja. Tako će prof. dr.sc. Dijana Vican ostati voditeljica stručnog povjerenstva, a dr.sc. Jasminka Buljan Culej voditeljica Ekspertne radne skupine. Potvrđeno je to jučer u večernjim satima u Banskim dvorima na sastanku vodstava HDZ-a i Hrasta”, ističe se u Hrastovom priopćenju.

Navode i da Hrast ostaje dio vladajuće većine te da će utjecati na politiku Vlade, “poglavito na području odgoja i obrazovanja”, gdje će član predsjedništva Hrasta Hrvoje Šlezak “i dalje obnašati dužnost državnog tajnika”.



“Otvoreni smo za različita mišljenja i uvjereni da se naš odgojno-obrazovni sustav može razvijati jedino u toj atmosferi otvorenosti i pluralnosti”, navodi Hrast.

Nakon sporazuma HDZ-a i HNS-a za novu ministricu znanosti i obrazovanja predložena je Blaženka Divjak koja je već u prvim medijskim istupima izjavila da će joj prioritet biti depolitizacija obrazovanja te da kurikularna reforma nema alternative.

“Prije svega mislim da je obrazovanje zaslužilo da se depolitizira. Najprije to, a onda projekti koji će biti važni ne za jednu stranku, ne za neke osobe, nego projekti koji će biti važni za našu djecu i buduće generacije”, izjavila je Divjak novinarima ispred HNS-a, upitana za prioritete ako zaista postane ministricom znanosti i obrazovanja.

