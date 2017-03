ZASTRAŠUJUĆE ISKUSTVO HRVATSKOG STOMATOLOGA: ‘Prisilno smo sletjeli kod Arktičkog kruga na -37, satima bili gladni, žedni…’

Brački stomatolog Stipe Vrsalović vozeći se sa Swissairom iz Švicarske za Los Angeles morao je prisilno sletjeti malo južnije od Arktičkog kruga. Sletjeli su na -37 stupnjava i ondje proveli 14 sati čekajući drugi zrakoplov. Kaže: “Osjećao sam se jezivo”.

Stomatolog Stipe Vrsalović iz Gornjeg Humca na otoku Braču prije mjesec i pol na letu iz Züricha za Los Angeles doživio je pravu dramu. Na put je krenuo zbog Svjetskog stomatološkog kongresa, a na zrakoplov Boeing 777 švicarske tvrtke Swissair ukrcao se s još 216 putnika s kojima je za 12 sati trebao dotaknuti američko tlo.

“I letjeli smo mi tako preko Njemačke, Danske, Norveške, Islanda i pola Grenlanda prema Kanadi, odakle smo se trebali spuštati prema SAD-u. Letjeli smo na visini od 12 tisuća metara i negdje na pola puta, negdje između Grenlanda i Kanade počeli su se događati problemi”, priča Vrsalović koji je zadrijemao i kroz san čuo kako kapetan moli za mir te da će kvar popraviti i da će sve biti u redu.

Kad se probudio na ekranu na kojem se može pratiti put zrakoplova vidio je da su skrenuli za 90 stupnjeva. Kada su mu prijatelji potvrdili da zrakoplov ima tehničkih problema, osjećao se, kaže, jezivo.



Nakon nekog vremena, kapetan je rekao da su problemi veliki da će morati prisilno sletjeti. Kako su do Edmontona imali još tri sata leta počeli su tražiti bliži “priručni” aerodrom.

“I našli su ga u gradiću Iqaluitu, koji je 200 milja južno od artičkog kruga. Do tamo smo letjeli dva sata i sletjeli pri vanjskoj temperaturi od minus 37 stupnjeva Celzija. Iako su grijali u zrakoplovu, bilo je dosta hladno pa su nam podijelili deke i jastuke, da nam bude toplije i udobnije. Slijetanje zrakoplova je bilo strašno, zrakoplov je poskočio nekoliko puta, frcao je snijeg… U zrakoplovu se mogla čuti vika, dreka, neki su molili, a kada smo sletjeli, zvuk olakšanja se čuo u cijelom zrakoplovu”, opisuje za Slobodnu Dalmaciju Vrsalović dodajući kako su sletjeli u sumrak kod nekoliko hangara i tek nužnog osoblja.

‘Noge su mi se odsjekle’

Ondje su proveli tri sata i tek su im tada rekli da kvar neće moći popraviti te da po njih dolazi drugi zrakoplov.

“Tu smo stajali 14 sati, da bi nakon toga iz New Yorka po nas došao drugi zrakoplov ‘Swissaira’, koji je trebao letjeti na liniji za Zürich. Taj zrakoplov je sletio u našoj blizini i do njega su nas prevezli školskim autobusima. Poletjeli smo i nakon četiri sata smo bili u New Yorku i tek su nam tu rekli da je jedan motor bio otkazao. Noge su nam se presjekle. Za vrijeme cijele ove naše dogodovštine kratili smo vrijeme igrajući “Miljunaša”, koji smo imali kao jednu od opcija na našim ekranima u zrakoplovu. Bili smo jako gladni i žedni, a dali su nam za jesti samo neku pizzetu, a za piti samo bočicu vode. Valjda nisu očekivali ovakve probleme, pa nisu zrakoplov opskrbili dovoljnim količinama hrane i pića, a nisu nam dali ni da cigaretu zapalimo”, priča Vrsalović koji je s trojicim kolega u New Yorku dobio tek vaučer od 110 dolara da nešto pojedu i popiju, ali to, kaže, nije bilo dosta ni za piće.

Međutim po povratku su im to nadoknadili vozeći ih u poslovnoj klasi te servirajući šampanjac, bifteke i ostale poslastice koje su imali u zrakoplovu. Na kraju su se, kako kaže, “u komadu vratili kući”.