ŠOKANTNA FOTOGRAFIJA IZ VARAŽDINA: ‘Evo dokaza da socijalna pomoć velikim dijelom završi u kockarnicama’

Krajem mjeseca isplaćuje se socijalna pomoć koja velikim dijelom završi u kockarnicama, kladionicama…, napisao je varaždinski vijećnik uz fotografiju na Facebooku

Fotografija pod naslovom “Podjela socijalne pomoći, velik dan za kockarnice”, koju je na Facebooku objavio varaždinski gradski vijećnik Vjeran Strahonja izazvala je burne reakcije na toj društvenoj mreži.

Kako je objasnio, fotografija je snimljena u petak ispred automat kluba u Varaždinu, a prikazuje, tvrdi, kako brojni primatelji socijalne pomoći novac dobiven od države potroše na igre na sreću.

“Slika ispred automat kluba u Varaždinu, danas. Krajem mjeseca isplaćuje se socijalna pomoć koja velikim dijelom završi u kockarnicama, kladionicama… Monstruozni sustav u kojem sudjeluje država, poduzetnici, roditelji, udruge….. svi oni koji ga održavaju, podržavaju i prikrivaju. Monstrum se hrani Romskom djecom, što više djece, to više socijalne pomoći koja završi u kockarnicama, a dijelom opet u državnoj blagajni. Što više novca u igri, to manja prilika da se neko dijete školuje i izvuče iz spirale neimaštine i bezperspektivnosti. Što više zla, to više potrebe za udrugama, službama, zastupnicima i predstavnicima…”, napisao je Strahonja na Facebooku te zaključio kako bi bilo puno poštenije da država direktno uplaćuje novac kockarnicama.