ZAŠTO JE PRETUČEN DINAMOV TRENER? ‘Vrh Dinama i HNS-a pod udarom je kriminalnog miljea; Iza svega stoji duboka država’

Trener Dinama Mario Cvitanović napadnut je u srijedu navečer ispred zgrade u kojoj inače živi. Dvojica maskiranih napadača napala su ga i izmlatila palicama, nakon čega je završio na medicinskoj obradi u bolnici. Što se to događa u hrvatskom nogometu tema je o kojoj su u emisiji Otvoreno razgovarali predsjednik NO Dinama Miroslav Rožić, član NO Hajduka Ante Šalinović, urednik i novinar u Jutarnjem listu Dušan Miljuš, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak, povjerenik za sigurnost HNS-a Miroslav Marković i bivši izbornik HNS-a Igor Štimac.

Miroslav Rožić smatra kako iza napada na Cvitanovića stoje ‘neki koji već godinama teroriziraju Dinamo’.

‘Iza napada na Cvitanovića stoje oni interesi, organizacije ili, ako hoćete, novac… stoje ljudi koji već godinama teroriziraju nogometni klub Dinamo. Nemam pojma tko su ti ljudi i organizacije’, rekao je Rožić te dodao kako nije pravo pitanje što se događa u hrvatskom nogometu, već što se događa u državi koja to tolerira. Državna vlast tolerira ono što se događa. Također smatra da su kriminalne i navijačke skupine povezane i ne slaže se da je razlog napada na Cvitanovića u tome koji igrač igra ili ne igra.

‘Iza svega stoji duboka država’

Ivan Zvonimir Čičak smatra kako iza svega stoji duboka država, isprepletene strukture, a kao jedan od najvećih problema vidi huliganizam te predlaže zaoštravanje Zakona o sportu.



Novinar Miljuš smatra kako bi poicija napad na trenera Dinama trebala tretirati kao pokušaj ubojstva, rekavši kako ‘treba čitati između redaka’.

‘Cvitanović je rekao da se želi baviti samo nogometom, moguće da se radi o nekim interesima vezanim uz konkretne igrače’, rekao je Miljuš.

Ante Šalinović kazao je kako su uključeni ljudi iz Dinama i HNS-a pod jakim udarom kriminalnog miljea.

‘Ako netko zaustavlja istrage, mislite li stvarno da su to navijačke skupine koje su toliko moćne ili je to pod udarom kriminala, politike i biznisa’, zapitao se Šalinović koji je nekoliko puta ponovio kako je protiv bilo kakvog nasilja, no dodao je i da treba imati na umu da je navijački pokret nešto šire od huliganizma – beskompromisna borba za određene ideale.

‘Svaki oblik nasilja je neprihvatljiv, ali ono nije suština navijačkog pokreta’, zaključio je Šalinović.

‘Previše se govori o navijačkom huliganizmu’

Štimac bi ruku dao uvatru da Cvitanović nema crne mrlje u privatnom životu koja bi mogla isprovocirati napad poput onog u srijedu navečer.

‘Preveliki naglasak se stavlja na navijački huliganizam. Sve što se posljednih petnaest godina događa u nogometu, posljedica je svega što se radilo, a to su mnoge nečasne radnje, pravno silovanje, zlouporaba HNS-a’, kazao je Štimac te dodao kako su političari to nijemo gledali i odobravali te da je premlaćivanje trenera posljedica.

‘Potrebno je vratiti povjerenje u nogomet’, zaključio je Štimac.

Miroslav Marković kazao je kako se nasilje ne može opravdati, a spomenuo je i problem huliganizma, rekavši kako je HNS drugi najkažnjavaniji savez Europe.