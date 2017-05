UŽIVO: ZASTUPNICI U SABORU NA RUBU INCIDENTA, PLJUŠTE UVREDE! Bauk urlao za govornicom: ‘Saucha, je li te sram što podržavaš HDZ?’

Sjednica hrvatskog Sabora koja je bila najavljena za 11 sati, počela je tek u 13 sati, jer se čekao stav Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o tome tko na mjestu predsjednika Sabora može zamijeniti Božu Petrova, koji je u četvrtak dao ostavku nakon što je prethodno 79 zastupnika to pisano od njega zatražilo.

PETROV SE DIGAO, REINER ZASJEO U FOTELJU ŠEFA SABORA, GRBIN GA ODMAH NAPAO: ‘Dignite se iz stolice u koju ste sjeli mimo Ustava i Zakona!’





NOVO, 15:30 – Zastupnica Sabina Glasovac osvrnula se na događaje od prije godinu dana kad su krenule svađe unutar parlamentarne većine.

‘U međuvremenu su donesene neke odluke, uveden je porez na nekretnine…Poskupjele su autoceste, poreznom reformom se pogodovalo bogatima, uništava se zdravstvo, kurikularnoj reformi se ne daje prostora, mladima se otežava… Uza sve to, danas se nalazimo u situaciji da premijer o parlamentarnoj većini govori kao o nekakvom Jetiju – nečemu o čemu se samo priča, a to nitko nije vidio’, rekla je Glasovac.

Pitanje većine je u demokraciji apsolutno sve jer bez većine nema ničega, smatra Glasovac i dodaje da Vlada u ovom trenutku nema legitimitet.

‘Ključni ljudi u ovoj državi bave se šopingom i proljetnom rasprodajom’, zaključila je.

15:18 – Nikola Grmoja obratio se Gordanu Marasu rekavši da su za ovu situaciju odgovorni i neki iz oporbe. Osvrnuo se i na Pernarove tvrdnje o ‘kući trgovačkoj’, rekavši da je Sabor više ‘kuća razbojnička’.

15:16 – Ivan Pernar govori o tome kako se kolege iz HDZ-a često predstavljaju kao veliki vjernici i čita im poruku iz Evanđelja o Isusu u hramu koji je prodavačima rekao da ‘ne čine tržnicu od kuće njegova Oca’. Pernar kaže da je i HDZ Sabor pretvorio u trgovačku kuću, a zastupnici su postali roba.

15:06 – Gordan Maras kaže da HDZ samo razmišlja o privođenju ove situacije do kraja, kako god – dogovorom, kupovinom, izdajom birača.

‘Više se pazi da se ne uvrijedi nekoga tko je na većinskom popisu pa onda dolazi do ovakvih scena. Netko se tome mora suprotstaviti kada već neće predsjedavajući. To nije u redu, ovakav način sklepavanja većine i ovakav način rasprave, i protiv toga ću se uvijek boriti bez obzira napravim li i sebi štetu, ali ja sam takav i neću se mijenjati’, rekao je Maras i još jednom pozvao Plenkovića da pokaže parlamentarnu većinu.

‘Onda se čudi što su strasti visoke i što ljudi reagiraju. Od glave počinju svi problemi. Vlada RH ne funkcionira i Hrvatska nema parlamentarnu većinu. Nije normalno da odemo na parlamentarnu stanku, da sada danas sklepamo 76 na ovaj ili onaj način. Građani RH bi zaslužili stabilnost i sigurnost. Gospodine Andrej Plenković, pokažite da imate stabilnu većinu i onda ostanite premijer dok ta većina funkcionira. Ukoliko stabilnu većinu nemate, raspišite izbore. Vratite povjerenje građanima i stabilnost u RH. Igrate se s emocijama ljudi i s time da ljudi gube povjerenje u institucije samo zato da biste se održali na poziciji. sada sam sto posto siguran da ovaj način izbora zastupnika nije ispravan. Neka svaki zastupnik poimence odgovara svojim biračima’, kaže Maras.

14:41 – Nastavlja se sjednica Sabora nakon stanke. Govori Miro Bulj.

‘Mi nismo profesionalni preslagivači. Saborski zastupnik to ne može biti. Narod nije izabrao da se prelazi iz jedne u drugu stranku. Slažem se s Pernarom da nas je narod izabrao zbog nečeg drugog. Ne možemo dozvoliti da instituciju svedemo na preslagivanje samo zato da preživi faraonska vlada koja u ovom trenutku nema većinu’, kaže Bulj.

Odgovorio mu je Pernar rekavši da je potresno gledati ovakve scene iz Hrvatskog sabora.

‘U konačnici smo svjesni da 30 posto hrvatskih birača podržava HDZovu politiku i Plenkovića. A zašto? Zato jer pola građana ne izlazi na izbore govoreći da su svi isti. Pozivam sada sve birače koji inače ne izlaze na izbore, da sada izađu na izbore i podrže nas. Gospodine Bulj, hvala vam što niste podržali proračun kad se o toe glasalo. Drago mi je da ste sada, ne samo duhom već i tijelom, dio oporbe’, rekao je Pernar.

14:30 – Arsen Bauk predložio je stanku od 10 minuta ‘radi smirenja strasti. Reiner je odobrio stanku.

14:28 – Gordan Maras i Željko Reiner se svađaju nakon što je Maras burno reagirao na Glasnovićeve tvrdnje da SDP laže. Maras je zatraćio da izbace Glasnovića van.

‘Kolega Maras, ne derite se na mene. Ne radite skandal..’, rekao mu je Reiner.

‘Ma nećeš mi ti govorit’ da šutim’, rekao je jednom od zastupnika HDZ-a koji mu je dobacivao iz klupa.

14:25 – Željko Glasnović svoj je govor počeo poslovicom o papigama.

14:25 – Gordan Maras kaže da je ovo vrijeme razotkrivanja.

‘Tko bi pomislio da će general Lacković jučer otići a danas se vratiti. Bruna Esih danas nije ovdje. Njenog potpisa nema. Ovo je vrijeme razotkrivanja’, kaže Maras.

Sada se zna da još uvijek u Hrvatskoj nema parlamentarne većine a tu je poruku poslao Marin Škibola, kaže Maras.

14:07 – Ivan Pernar govori u Saboru.

‘Gledam kako ste svi došli kolegi iz HDZ-a. Ova vaša vlada u suštini stvarnu većinu nema. Većina koja je skupljena za izbor Jandrokovića, nažalost nije većina skupljena na način koji podrazumijeva demokratsku volju birača, zato jer ljudi koji su glasali za SDP-ovu listu i izabrali Sauchu, njima ne bi na kraj pameti bilo da su glasali za čovjeka koji će podržavati HDZ-ovog ministra Marića’, kaže Pernar i dodaje da je Saucha zloupotrijebio izborni sustav.

Rekao je da ovo u Saboru danas nije demokracija već vladavima osobnih interesa.

Osvrnuo se i na zastupnika Škibolu. On mu je navodno rekao da neće u političkom smislu biti dio HDZ-ove većine, što je pokazao jučer kada se glasalo o Mariću.

‘Ja se nadam da će u budućnosti kolega Škibola nastaviti političku nepodršku HDZ-a, a njegovu odluku o podršci Jandrokovića mogu razumjeti samo zbgo toga da ne dođe do raspuštanja Sabora. Ali nadam se da zbog birača nikad neće biti jedan od čuvara kvoruma i dizača ruku’, kaže Pernar.

‘Kad su mi rekli da je Škibola potpisao, prvo sam se šokirao a onda sam shvatio da vam je cilj bio taj da ne dođe do raspuštanja Sabora. Budućnost će pokazati je li to zbilja tako’, dodaje Pernar.

Osvrnuo se Pernar i na Željka Lackovića.

‘Mandat kojeg on ima zapravo ne pripada njemu nego Milanu Bandiću. Zato ga ja ne osuđujem’, rekao je Pernar.

Sauchi je poručio da ga HDZ iskorištava.

‘Vi ste za njih korisna budala, kako je rekao Glasnović‘, kaže Pernar.

‘Ja vas molim da ne vrijeđate saborske zastupnike i da kolegi Sauchi ne govorite da je budala’, opomenuo ga je Reiner.

Pernar je dodao da bi radije išao u zatvor nego dizao ruku u Saboru za HDZ.

‘Nažalost, većina ljudi nisu čvrsti u toj mjeri i uspjeli ste ih slomiti.’

‘Dugo sam vremena mislio da je problem u određeom čovjeku,no s vremenom sam shvatio da je slabost dio ljudske naravi goleme većine ljudi. Da se većina građana koji sada bacaju drvlje i kamenje po Sauchi, u istoj bi situaciji postupili isto kao i on. Mi nemamo samo problem korupcije u politici već korupcije svakog građanina…’

‘Znate kome opdgovara ovakav Sabor? Nama 151 zastupniku koji primamo saborsku plaću ali hrvatsko društvo od toga nema ništa’, kaže Pernar.

14:00 – Klub zastupnika SDP-a javio se za raspravu. Govori Arsen Bauk.

‘Moje čestitke gospodinu Jandrokoviću na nominaciji. Bude izabran, dobit će i tu čestitku, a moj osobni dojam je da< je svojim vođenjem sjednica kao potpredsjednik bio jedan od boljih, ako ne i najbolji potpredsjednik Hrvatskog sabora u vođenju sjednica’, rekao je Bauk i dodao da se na prijedlogu nalazi 76 imena, 72 od njih su dio bivše parlamentarne većine i na dnu liste četiri imena koja nisu bila u dosadašnjoj većini.

‘Znam da će sada Lackoviću narasti tlak, ali moram pitati. Gospodine Mišiću, jeste i vi dio većine koja podržava Vladu ili samo tehnički. Gospodine Škibola, a vi? Gospodine Saucha i gospodine Lackoviću, jeste i vi dio većine ili samo tehnički? Čega se bojite da ne odgovorite= jel vas sram možda? Javite se za repliku i odgovorite. I mene bi na vašem mjestu bilo sram’, povikao je Bauk, a Reiner ga je upozorio da je zadnjom rečenicom prešao granicu koja se ne prelazi.

Bauk dodaje da klub zastupnika SDP-a neće glasati protiv izbora Jandrokovića za predsjednika Sabora, niti suzdržano.

‘Nažalost, zbog okolnosti i načina na koji je sastavljena ova, ne znam da li da nazovem tehnička ili vladajuća većina, ne možemo dati ni svoj glas za’, rekao je Bauk.

13:58 – Branko Bačić obrazlaže HDZ-ov prijedlog za novog predsjednika Sabora. Za tu su dužnost predložili Gordana Jandrokovića.

‘Siguran sam da će g. Jandroković obnašati tu dužnost časno’, kaže Bačić i poziva zastupnike na njegov izbor.

13:56 – Reiner je prešao na točku razrješenja Bože Petrova kao predsjednika Hrvatskog sabora. Odluku je dao na glasovanje. Od 108 prisutnih, 103 je zastupnika bilo za, 4 su bili suzdržani i jedan je zastupnik bio protiv.

Odluka o razrješenju Bože Petrova kao predsjednika Sabora donesena je.

13:47 – Branimir Bunjac se pita na koji način su programski povezani 76 ljudi koji su potpisali HDZ-ov zahtjev za odabir predsjednika Sabora te dodao da postoji sumnja da su ti ljudi kupljeni. Zastupnici HDZ-a su mu se smijali, a on je njih upitao kako bi bilo kad bi, npr. Reiner prešao u Živi zid.

‘Vaša većina je, gospodo, jadna’, rekao je Bunjac.

Bačić se javio za povredu Poslovnika nakon govora Bunjca, rekavši da vrijeđa i omalovažava zastupnike tvrdnjom da je HDZ kupio ljude za većinu. Za povredu poslovnika se javio i SDP-ov Gordan Maras. Zamolio je da se ‘zaštiti Glasnovića i Culeja jer ih Bunjac neosnovano napada da nisu najveći zagovaratelji prava manjina u RH’.

13:42 – Branko Bačić (HDZ) rekao je da je razumno očekivati da nova sjednica Sabora bude u što skorije vrijeme, no Grmoji je poručio da to neće biti idući utorak kad on to traži.

13:38 – ‘Pozivam kolege iz SDP-a i Mosta da podrže našu inicijativu za opoziv Vlade Andreja Plenkovića’, rekao je HNS-ov Ivan Vrdoljak.

Sugerirao je Reineru da pričeka da Petrov ode kod predsjednice na konzultacije.

‘Išao je s Milanovićem, išao je s Karamarkom. Možda da probamo opet pričekati, možda će se nešto promijeniti’, kaže Vrdoljak.

Petrov mu odgovara:

?Sve ste pokazali time što jučer niste htjeli raspustiti Sabor, a danas pravite smokvin list.’

13:36 – Arsen Bauk (SDP) Lackoviću je poručio da Sabor i služi da se zastupnici prozivaju.

‘Vi ste prozivali Grmoju, a sad govorite o potpori za župana’, kaže Bauk.

‘Dragi kolega Škibola, danas je pitanje veličine a ne tehnike’, rekao je Bauk na Škibolinu tvrdnju da neće biti dio većine već je samo podržao izbor predsjednika Sabora.

13:33 – Marin Škibola kaže da je Hrvatska u situaciji političke krize vodstva.

‘Ova situacija zahtjeva odgovornost svih političkih faktora ili čemo pokazati građšanu koheziju ili će nas neodgovornost odvesti u dugotrajnu nestabilnost. Podrška kandidatu za predsjednika Sabora je tehničko pitanje. Moramo biti primjer narodu a ne raditi cirkus od institucija u Hrvatskom saboru. Nismo ovdje radi lojalnosti političkim strankama nego građanima. Nisam dao potpis jer podržavam HDZ nego jer je to jedini način da sve nastavi funkcionirati. Donosit ću svoje vlastite neovisne odluke, što sam jučer i dokazao kad sam bio za opoziv ministra Marića’, kaže Škibola.

13:29 – Nastavljena je sjednica Sabora. Nikola Grmoja kaže da je očito da će se danas izabrati novi predsjednik Sabora.

‘Trčao sam jer mi predsjedavajući oduzima riječ’, rekao je zadihani Grmoja govoreći o Reineru.

‘Kad već imamo saborsku većinu, stav kluba Mosta je da se predlože četiri ministra idući tjedan kako ne bismo na pauzu otišli s krnjom Vladom bez četiri ministra. Nema razloga da na saborsku pauzu prije lokalnih izbroa idemo bez četiri ministra. Bilo bi u redu riješiti ovu krizu. Bit će riješena danas izborom predsjednika Sabora’, kaže Grmoja.

‘Pupovac, Saucha, Lacković i Škibola su nova saborska većina s HDZ-om…’, kaže Grmoja, no zastupnici ga prekidaju.

‘Zašto ste, kolega Lacković nervozni, ako podržavate saborsku većinu? Nikome ne prijetim’, kaže Grmoja i dodaje da će klub Mosta biti suzdržan.

13:14 Počela je sjednica Sabora. Nekoliko klubova zastupnika tražilo je stanku pa je ona i određena.



12:42 – Ako danas bude izabran novi predsjednik Sabora, sjednica bi mogla biti zaključena. Nova bi sjednica tako počela tek nakon pauze za lokalne izbore, 7. lipnja. Andrej Plenković bi na taj način imao dovoljno vremena za imenovanje četvorice novih ministara umjesto Mostovih, koje je razriješio, javlja N1. Most traži da se novi ministri imenuju već idući tjedan.

12:25 – Nikola Grmoja rekao je da traži da se sabroska većina potvrdi odabirom četiri ministra.

‘Tražimo da se do utorka predlože novi ministri i onda nećemo imati s tim nikakvih problema’, kaže Grmoja.

12:18 – HDZ ima dovoljno potpisa za svog predsjednika Sabora, potvrdio je Branko Bačić.

Dodao je da su i Glasnović i Saucha dali potpise za HDZ-ovog Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Sabora.

‘Sjednica Sabora bit će nastavljena u 13 sati. Prvo ćemo razriješiti Božu Petrova, a onda izabrati novog predsjednika’, rekao je Bačić.

12:16 – Klub zastupnika HDZ-a u proceduru je uputio prijedlog, s potpisima 76 zastupnika, za izbor novog predsjednika Sabora.

Peđa Grbin kaže da će se raspravi o tome pristupiti odmah danas pa su otklonjeni razlozi zbog kojih je zatraženo mišljenje Odbora pa se prijedlog dan Odboru povlači.

12:15 – ‘Ispunjeni su uvjeti da se krene u odabir predsjednika Hrvatskog sabora i da se o tome odluči danas’, rekao je predsjednik Odbora Robert Podolnjak.

12:11 – Nastavlja se sjednica Odbora za Ustav, otvorena za javnost.

12:04 – Nikola Grmoja (Most) traži da premijer Plenković pokaže većinu. Tvrdi da HDZ ne prestaje s trgovinom i stvaranjem većine.

‘Ili izabrati nove ministre, pokazati većinu u Saboru ili rušenje Sabora. HNS i IDS igraju za HDZ, to je valjda svima u Hrvatskoj jasno. Očito je da saborske većine nema’, tvrdi Grmoja.

‘Ovo je uzurpacija svih institucija. Petrov je dao ostavku jer nije želio sudjelovati u ovom cirkusu. Treba ovu agoniju i cirkus završiti’, dodaje i kaže da se novih izbora boji SDP.

‘Dio zastupnika koji su u nemilosti ne žele podržati tu inicijativu i oni izbjegavaju to potpisati, npr. Milanka Opačić, Orsat Miljenić, jer se neće naći na listama. Radi se o borbi za fotelje ili za štićenje kriminala u Agrokoru. Mi smo spremni izaći pred građane. Ako nećemo ovdje sjediti, nema veze, ali ćemo sačuvati svoj obraz. Drugima borba za javni interes nije u prvom planu’, ističe Mostov Grmoja i dodaje da je na snazi trgovina zbog koje je često osjećao muku zbog toga što je uopće saborski zastupnik.

Potez HNS-ova Ivana Vrdoljaka o pokretanju opoziva Vlade Andreja Plenkovića nazvao je PR-ovskim potezom.

12:03 – Ivan Pernar pokušao je snimati i uživo prenositi na Facebooku sjednicu Odbora iza zatvorenih vrata. Zbog toga su ga izbacili van.

11:43 – Sjednica Hrvatskog sabora, najavljena za 11 sati nije počela jer još nije završila sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Odbor, koji treba odlučiti je li potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) smio sjesti u stolac predsjednika Sabora nakon što je ostavku podnio Božo Petrov (Most), nakon sat vremena rada zatvorio je javnosti svoja vrata, a njegovi su se članovi povukli kako bi se dogovorili tko će naslijediti Petrova.

11:03 – Robert Podolnjak kaže da će potpisati rješenje do kojeg dođe većina, no njegov je stav da želi izmjenu Poslovnika Hrvatskog sabora.

‘Nastavit ćemo sjednicu i potražiti konsenzus’, kaže Podolnjak i poziva na nastavak sjednice iza zatvorenih vrata. Zamolio je medije da napuste prostoriju.

11:02 – Milorad Pupovac kaže da se slaže s Grbinom da se ovo ne može otezati u nedogled.

‘Treba raspraviti prijedlog kojeg je kolega Grbin iznio. Vidim ozbiljne zamjerke tom prijedlogu, ali vidim i neke prednosti. Ako biste prihvatili taj prijedlog, svaki budući potpredsjednik ne bi mogao zaključiti sjednicu, ne bi mogao ništa staviti na dnevni red…To ovdje piše’, kaže Pupovac, a Grbin mu kaže da nije tako. Pupovac ponovno predlaže nastavak rasprave iza zatvorenih vrata.

10:58 – Peđa Grbin kaže da se ne radi o pravnom pitanju, ali ima pravne posljedice, već je političko pitanje koje se može riješiti još danas.

‘Predložite predsjednika Sabora. Za to vam ne treba apsolutna većina. Učinite to i izaberimo ga sada. Napravite ono što očito ne želite činiti’, kaže Grbin i ističe da se ne radi o ustavnoj krizi već o političkoj krizi koju se vrlo jednostavno može riješiti. Poručuje HDZu da ne čeka već da predloži novog predsjednika Sabora sada.

10:54 – Vesna Pusić replicira.

‘Naravno da glasanje o povjerenju ministru nije glasanje o povjerenju Vladi, ali ako su u Parlamentu svi, a prijedlog opozicije ima jedan glas manje od natpolovične većine u Parlamentu, to je zaista zabrinjavajuće. Trenutak je da se kaže da se to provuklo i da se smiri situacija i stave glave na kup. Glasanje za ministra koje ima ishod 75:75 nije definitivni znak da Vlada nema većinu, ali izaziva veliku sumnju i zahtjeva da se ta većina što prije provjeri. Nije ista situacija kod Barišića jer tada Most još nije bio izašao iz koalicije. Situacija je ozbiljna’, dodaje Pusić.

Bačić kaže da se slaže da je situacija ozbiljna, ali je potrebno držati se zakona i Ustava.

10:47 – Branko Bačić (HDZ) kaže da je Petrov bio primoran na ostavku i da ju je trebao dati istog dana kada je 79 zastupnika to zatražilo. Ističe da jučer nije bila obveza Vlade dokazati da ima većinu.

‘Zna se kada se u Saboru utvrđuje većina. Ona se utvrđuje onda kada mandatar predlaže Vladu, kada se odlučuje o ministrima, kada se donosi državni proračun, kada se odlučuje o opozivu predsjednika Vlade i Vlade u cjelini’, kaže Bačić.

‘Zašto taj problem nismo imali kada Barišić nije dobio 76 ruku saborskih zastupnika nego 72?’, pita Bačić i osvrće se na situacije kada Sabor nije mogao odlučivati zbog nepostojanja kvoruma.

‘Na prvoj idućoj sjednici predsjednik Vlade treba predložiti nova četiri ministra. Možemo se založiti za to da ta sjednica bude čim prije, a do tada nema ustavne krize, nema krize vlasti već nije pitanje većine do trenutka kad se bude odlučivalo o pitanjima koja ta većina nudi’, dodaje Bačić.

‘Zbog političkih razloga ne bismo smjeli izlaziti iz ustavnopravnih okvira. Ovaj odbor ne bi smio predložiti Saboru uvođenje nove kategorije potpredsjednika Sabora koja ne postoji u Poslovniku, Ustavu ili nekom drugom dokumentu.’

‘Bilo bi jako loše da nam takva odredba ruši Ustavni sud samo zbog političkog interesa jedne stranke. Moramo dobro promisliti’, ističe Bačić.

10:42 – Govori Vesna Pusić.

‘Našli smo se u jednoj do sada neviđenoj situaciji. Svrha rasprave je pronaći rješenje unutar kojega bi Sabor koji nije dekonstituiran, samo ima problema s time tko ga može voditi, ali postoji jer se jednom ostavkom ne ruše temeljne institucije države… Što se tiče legitimiteta, ni kolega Petrov prije ostavke nije imao legitimitet. Ne bih koristila tu vrstu logike jer dolazi u pitanje sve što se događalo pod njegovim predsjedanjem prije no što je dao ostavku. Ovaj prijedlog kojeg je iznio kolega Grbin ide u jednom praktičnom dobrom pravcu da se osigura funkcioniranje parlamenta, a da se ne prejudicira ili ne odgodi na dugi rok izbor predsjednika Sabora koji je nužan, a ujedno bi pokazao i tu famoznu parlamentarnu većinu. Možda bi se dao naći kompromis u kojem bi se vremenski ograničilo razdoblje u kojem taj potpredsjednik može voditi Sabor. To je moguće rješenje koje isključuje opasnost da bi mogao pokušati progurati različite stvari koje nisu primjerene, a ako nema parlamentarnu većinu, onda ih ionako ne može progurati’, kaže Pusić.

10:37 – Milorad Pupovac kaže da bez obzira na atmosferu jučerašnjeg dana i na tenzije koje proizlaze iz svega toga, članak 34 Poslovnika je jasan.

‘Predsjednik Sabora je podnio ostavku i zamjenjuje ga jedan od podpredsjednika. Njegova ostavka nije potvrđena. Činjenica da je Reiner preuzeo predsjedanje sjednice naprosto nije sporna. To je jedna od prilika u kojoj je predsjednik odsutan ili ne može obavljati svoj posao. Postoje odredbe koje su dovoljno općenite. Političke prilike su nešto drugo, ali mi smo u ovom Odboru i trebamo dati tumačenje o Poslovniku, a on kaže to što kaže i ne možemo tome proturiječiti’, kaže Pupovac.

‘U vrijeme predsjedanja Josipa Leke donesena je jedna odluka koja mi se ne dopada, ne mislim da je dobra i volio bih ju promijeniti. Imamo li mi danas mogućnost za to, ne znam. Ali mi jesmo u takvoj situaciji.’

O prijedlogu SDP-a Pupovac kaže da treba raspravljati.

‘On ima svoju relevantnost i dimenziju koja se tiče političkih okolnosti u kojima Sabor djeluje. Nakon što prof. Pusić kaže svoje mišljenje, nastavimo sjednicu in camera kako bismo pokušali raspraviti sva ona pitanja koja nose neke odgovore o ovom prijedlogu i koje su sporne u nekim elemmentima. Predlažem da nakon toga sjednicu nastavimo in camera’, kaže Pupovac.

10:36 – Miljenić kaže da se treba dogovoriti o situaciji u budućnosti, ali riješiti ovo pitanje koje postoji danas.

10:35 – Podolnjak spominje primjer drugih parlamenata u ovakvoj situaciji.

10:32 – Orsat Miljenić kaže da je ovo situacija koja se ranije nije dogodila.

‘Tadašnja većina je nešto sasvim drugo. U ovom je odboru sada većina nešto drugo nego što je bila tada. Odnos se promijenio. Možda će za dva dana biti i drugačiji. Mi kroz ovo mišljenje nudimo pronalazak rješenja u najkraćem roku, a za to vrijeme Sabor ne može poduzimati nikakve radnje osim onih koje su usmjerene na utvrđivanje većine. Mišljenje je vrlo izbalansirano. Kažemo da se ne zna što je većina, ali prema onome što je bilo onda imamo potpredsjednike koji će se dogovoriti tko će voditi, ali to vrijeme mora biti ograničeno’, kaže Miljenić.

‘Jedino je logično da Sabor dođe do većine ili da se raspusti’, kaže Miljenić.

10:29 – Podolnjak kaže da se radi o interregnumu (bezvlašće u Saboru koji nema predsjednika).

‘Ako prihvatimo to, znači da smo u situaciji koja traje vrlo kratko. Mogu prihvatiti da smo u bezvlašću. Skloniji sam tome da ovim mišljenjem zadiremo u sadržaj Poslovnika. Osobno smatram da bi najbolje rješenje bilo odredba koja bi regulirala to pitanje kako imaju drugi poslovnici parlamenata koje sam konzultirao. Kolega Bošnjaković, razmislite o odgovoru na pitanje: Kad tumačimo Poslovnik,, on mora biti primjenjiv u svakoj situaciji. Što da se to dogodilo u prošlom mandatu, da je kolega Reiner podnio ostavku i da je ta odredba došla do primjene. Tada je bilo 3 potpredsjednika iz tri različite političke stranke koje su činile većinu. Tko bi od nas trojice tada bio onaj koji bi nastavio predsjedavati? Kakva bi tada interpretacija bila?’, pita Podolnjak.

10:28 – ‘Odbor ne bi mijenjao ništa, već bi to morao učiniti Hrvatski sabor’, odgovorio je Grbin.

10:25 – Dražen Bošnjaković (HDZ) kaže da je predsjedanje Saborom preuzeo jedan od predsjednika biran iz saborske većine. Smatra da Poslovnik nije predvidio neka rješenja, ali sadašnji normativni okvir dopušta Reineru da predsjeda Saborom jer je on biran iz saborske većine.

‘Tu ne vidim ništa sporno’, dodaje.

O prijedlogu SDP-a kaže da ne treba izlaziti iz odredbi Poslovnika jer bi se na taj način osnovao novi institut v.d. predsjednika s ograničenim ovlastima, što izlazi iz okvira Ustava i Poslovnika.

‘To može biti predmet nekih budućih izmjena Poslovnika, ali mi kao Odbor ne trebamo takvo što unositi kroz mišljenje’, rekao je Bošnjaković.

10:21 – Peđa Grbin čita mišljenje Kluba SDP-a.

‘Predsjednika Sabora zamjenjuje jedan od potpredsjednika Sabora kojeg potpredsjednici izaberu među sobom’, kaže Grbin i dodaje da, ako su nazočna barem 3 potpredsjednika Sabora, oni među sobom trebaju izabrati onoga koji će nastaviti zamjenjivati predsjednika Sabora.

‘Međutim, takav zamjenik nema onaj legitimitet kojeg ima predsjednik izabran od strane zastupnika, smatramo da njemu treba ograničiti ovlasti i radnje koje smije poduzimati. Stoga predlažemo da potpredsjednik koji zamjenjuje predsjednika Sabora do izbora novog predsjednika obavlja tehničke poslove, ne smije zaključiti sjednicu, mijenjati ili dopunjavati dnevni red…’, govori Grbin.

‘Naš je cilj predložiti rješenja koja će osigurati da Sabor funkcionira, a ako se pokaže da ne može funkcionirati, da dođe do njegovog raspuštanja i izbora’, rekao je Grbin.

10:19 – Prvi ima riječ Peđa Grbin.

‘Kada je Reiner pokušao preuzeti predsjedanje Saborom istaknuo sam povredu Poslovnika jer je njeggovim postupanjem prekršen članak 34. Danas trebamo raspravljati o rješenju nastale situacije i sprečavanju da se ta dvojba pojavi i ubuduće. Slažem se da u članku 34. Poslovnika postoji dvojba jer nije uređen trenutak prestanka dužnosti predsjednika Sabora i kako se on zamjenjuje, ali ne slažem se s time da je Sabor dekonstituiran. Sabor prestaje s radom ili kad mu istekne mandat ili ako ga se raspusti’, kaže Grbin.

‘Uz svo dužno postojanje, Sabor nije dekonstituiran već postoji, ali pitanje je kako će raditi.’

10:12 – Počinje sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predsjeda Robert Podolnjak. Prisutni su svi članovi Odbora. Sjednica ima samo jednu točku dnevnog reda, a odnosi se na pitanje zamjene predsjednika Hrvatskog sabora.

‘U slučaju odsutnosti predsjednika Sabora, njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika iz redova parlamentarne većine kojeg odredi predsjednik Sabora’, počeo je Podolnjak.

‘Ostavkom predsjednika, došlo je do dekonstitucije Hrvatskog sabora’, kaže Podolnjak i dodaje da je riječ o iznimnoj situaciji koja ne može biti trajna. Kaže da je u mnogim Poslovnicima ovo pitanje regulirano vrlo kratkim rokom pa se novi predsjednik mora obabrati u što skorijem vremenu.

‘Postojeća odredba nije baš jasna u pogledu da li je primjenjiva na situaciju kada je predsjednik Sabora podnio ostavku. Odredba je tako koncipirana da podpredsjednici pomažu u radu predsjednika kada on to odredi, no posljednja odredba govori o tome da on to nije odredio, pod pretpostavkom da predsjednik Sabora postoji, no on je podnio ostavku i nije više na dužnosti’, kaže Podolnjak i ističe da se predsjednik Parlamenta u svim poslovnicima drugih parlamenata bira apsolutnom većinom svih zastupnika, što naznačuje postojanje parlamentarne većine. U hrvatskom je poslovniku dovoljna i relativna većina, tj. većina prisutnih ako postoji kvorum. Podolnjak ističe da je upitno i postojanje parlamentarne većine.