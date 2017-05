UŽIVO: U TIJEKU SJEDNICA SABORSKOG ODBORA ZA USTAV: ‘Riječ je o iznimnoj situaciji, HDZ i Reiner su prekršili Poslovnik’

U 11 će se sati nastaviti sjednica Hrvatskog sabora, nakon sjednice saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koja je počela u 10 sati. Najavio je tako jučer privremeni predsjednik Sabora Željko Reiner, nakon što je Božo Petrov podnio ostavku na tu dužnost.

Sjednica Sabora bit će nastavljena nakon što završi sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na čijem je dnevnom redu zahtjev za mišljenjem o povredi poslovnika Hrvatskog sabora, koji je podnio SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin.

PETROV SE DIGAO, REINER ZASJEO U FOTELJU ŠEFA SABORA, GRBIN GA ODMAH NAPAO: ‘Dignite se iz stolice u koju ste sjeli mimo Ustava i Zakona!’

Nakon što je Božo Petrov podnio ostavku na mjesto predsjednika Sabora, sjednicu je nastavio voditi potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ). Oporba, u prvom redu SDP, tvrdi da Reiner nema pravo ‘sjediti u predsjedničkom stolcu’ jer više ne postoji parlamentarna većina, tumačeći kako to onda znači da ni on više nije potpredsjednik iz te većine. Reiner je podsjetio kako Hrvatski sabor nije glasovao o povjerenju Vladi ni premijeru, nego o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću, pa time nije propitivao ni parlamentarnu većinu.



Tijekom jutra je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović počela održavati razgovore o aktualnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj sa čelnicima političkih stranaka i ostalim zastupnicima Hrvatskoga sabora. Predsjednica države razgovore održava na temelju članka 94. stavka 2 Ustava Republike Hrvatske prema kojem skrbi za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

NOVO, 10:21 – Grbin čita mišljenje Kluba SDP-a.

‘Predsjednika Sabora zamjenjuje jedan od potpredsjednika Sabora kojeg potpredsjednici izaberu među sobom’, kaže Grbin i dodaje da, ako su nazočna barem 3 potpredsjednika Sabora, oni među sobom trebaju izabrati onoga koji će nastaviti zamjenjivati predsjednika Sabora.

‘Međutim, takav zamjenik nema onaj legitimitet kojeg ima predsjednik izabran od strane zastupnika, smatramo da njemu treba ograničiti ovlasti i radnje koje smije poduzimati. Stoga predlažemo da potpredsjednik koji zamjenjuje predsjednika Sabora do izbora novog predsjednika obavlja tehničke poslove, ne smije zaključiti sjednicu, mijenjati ili dopunjavati dnevni red…’, govori Grbin.

10:19 – Prvi ima riječ Peđa Grbin.

‘Kada je Reiner pokušao preuzeti predsjedanje Saborom istaknuo sam povredu Poslovnika jer je njeggovim postupanjem prekršen članak 34. Danas trebamo raspravljati o rješenju nastale situacije i sprečavanju da se ta dvojba pojavi i ubuduće. Slažem se da u članku 34. Poslovnika postoji dvojba jer nije uređen trenutak prestanka dužnosti predsjednika Sabora i kako se on zamjenjuje, ali ne slažem se s time da je Sabor dekonstituiran. Sabor prestaje s radom ili kad mu istekne mandat ili ako ga se raspusti’, kaže Grbin.

‘Uz svo dužno postojanje, Sabor nije dekonstituiran već postoji, ali pitanje je kako će raditi.’

10:12 – Počinje sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predsjeda Robert Podolnjak. Prisutni su svi članovi Odbora. Sjednica ima samo jednu točku dnevnog reda, a odnosi se na pitanje zamjene predsjednika Hrvatskog sabora.

‘U slučaju odsutnosti predsjednika Sabora, njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika iz redova parlamentarne većine kojeg odredi predsjednik Sabora’, počeo je Podolnjak.

‘Ostavkom predsjednika, došlo je do dekonstitucije Hrvatskog sabora’, kaže Podolnjak i dodaje da je riječ o iznimnoj situaciji koja ne može biti trajna. Kaže da je u mnogim Poslovnicima ovo pitanje regulirano vrlo kratkim rokom pa se novi predsjednik mora obabrati u što skorijem vremenu.

‘Postojeća odredba nije baš jasna u pogledu da li je primjenjiva na situaciju kada je predsjednik Sabora podnio ostavku. Odredba je tako koncipirana da podpredsjednici pomažu u radu predsjednika kada on to odredi, no posljednja odredba govori o tome da on to nije odredio, pod pretpostavkom da predsjednik Sabora postoji, no on je podnio ostavku i nije više na dužnosti’, kaže Podolnjak i ističe da se predsjednik Parlamenta u svim poslovnicima drugih parlamenata bira apsolutnom većinom svih zastupnika, što naznačuje postojanje parlamentarne većine. U hrvatskom je poslovniku dovoljna i relativna većina, tj. većina prisutnih ako postoji kvorum. Podolnjak ističe da je upitno i postojanje parlamentarne većine.