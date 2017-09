BERNARDIĆ PREŽIVIO RUŠENJE, I DALJE ĆE VODITI SDP: ‘Bez brige, SDP je stabilan i jedina alternativa ovoj lošoj i optužbama opterećenoj Vladi’

Sjednica Glavnog odbora SDP-a počela je u 10 sati u sjedištu stranke na Iblerovom trgu, koji je uz četiri suzdržana glasa nešto kasnije, nakon odluke Predsjedništva, također dao povjerenje svom šefu stranke.

NOVO 15:00 – Davor Bernardić nastavlja voditi SDP. Članovi na Glavnom odboru stranke glasovanjem su mu dali povjerenje.

Hvala Glavnom odboru na podrsci. @SDPHrvatske je stabilan i nastavljamo raditi. — Davor Bernardić (@davor_bernardic) September 30, 2017

‘Hvala članovima na jednoglasnom povjerenju uz 4 suzdržana glasa. Nastavljamo dalje raditi za Hrvatsku. Bez brige, SDP je stabilan i jedina alternativa ovoj lošoj i optužbama opterećenoj Vladi’, rekao je Bernardić.



Glasovanje je bilo, kaže, po Poslovniku, što znači da su članovi glasali javno.

Upitan što će biti s Mirandom Mrsićem i Milankom Opačić, Bernardić kaže da ne zna te da će se o tome odlučiti na tijelima stranke.

‘Članovi GO imaju svoju glavu i stav, a o unutarstranačkim stvarima ćemo razgovarati unutar stranke. Jedno je sigurno: način da se preko medija vodi politika koja šteti SDP-u se više neće nastaviti’, dodaje.

SDP i dalje inzistira na povjerenstvu za Agrokor, rekao je Bernardić.

14:00 – Reporterka N1 navela je kako se glasovanje o Davoru Bernardiću očekuje iza 14 sati te da rasprava protječe relativno mirno. Još nekoliko sugovornika javilo se za raspravu koja protječe relativno mirno za samog šefa stranke.

Davor Bernardić se pred kolegama navodno branio mašući papirima koji pokazuju da se protiv njega vodi medijska hajka. Neki od sugovornika Televizije N1 naveli su kako se, pak, prolistali te papire te da u njima ima i tekstova iz novina iz 2014. godine

10:10 – Davor Bernardić obratio se članovima stranke na početku sjednice GO SDP-a. Kritizirao je aktualnu vladu Andreja Plenkovića, a članove svoje stranke pozvao na jedinstvo.

‘Ja nisam, za razliku od pola Plenkovićeve vlade sudjelovao u podjeli plijena. Plenković dijeli plijen zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Pozivam ih da što prije formiraju istražno povjerenstvo za Agrokor jer ta tvrtka svojim dugovima ugrožava svako 5. radno mjesto u Hrvatskoj. Vidjeli ste da je odgođeno revizorsko izvješće u kojem je povjerenik priznao da je malo lagao. Naš je zadatak inzistirati na istražnom povjerenstvu, razotkriti istinu o Agrokoru. Ako postoji imalo istine u vezi s optužbama na račun Plenkovićeve vlade, Plenković i njegova Vlada moraju otići’, rekao je Davor Bernardić i dodao da je potrebno otkriti tko je pisao lex Agrokor.

Zaželio je svima uspješnu sjednicu Glavnog odbora jer ‘jak SDP je potreban Hrvatskoj’.

‘Samo jak SDP koji neće ustuknuti kad dođe do podmetanja, jak SDP koji se bori za sve ljude u ovoj zemlji, koji omogućava potplaćenim radnicima da imaju minimalnu plaću, koji omogućava svim roditeljima dostupnost dječjih vrtića, bolju kvalitetu strukovnih škola i dostupnost fakultetskog obrazovanja, jak SDP koji mora omogućiti mladima, ne da u stampedu sudjeluju u dobivanju subvencija na kredit nego da u Hrvatskoj počnu graditi svoju karijeru i budućnost, jak SDP koji starijima omogućava dostojanstven život u starijoj životnoj dobi. Želi se gurnuti pod tepih pravo na izbor: karijere, fakulteta, životnog partnera, a ne obiteljski zakon koji nas gura u 15. stoljeće. Što je sljedeće? Inkvizicija? Pozivam vas da danas demonstriramo da je SDP jak i snažan, da je jedina alternativa koja može voditi Hrvatsku i da pokažemo da SDP može ići naprijed na način na koji mi to znamo: radom i poštenjem’, zaključio je Davor Bernardić.

Šef SDP-a Davor Bernardić je uoči zasjedanja Glavnog odbora posjetio grob bivšeg SDP-ovog predsjednika Sabora, Borisa Šprema.

‘Naša zadaća kao socijaldemokrata je da ostvarimo društvo jednakih mogućnosti za sve, da pokušamo napravit da se raste i stagnira i da ispravimo nepravde koje vidimo u zadnje vrijeme i društvene nejednakosti koje su sve veće i sve češće’, poručio je šef SDP-a.

‘Oni bi kao i uvijek preuzeli odgovornost i riješili stvar unutar stranke’, odgovorio je Bernardić upitan što bi utemeljitelji stranke rekli na današnju situaciju u SDP-u.

‘Budite sigurni da je SDP uvijek znao odlučiti i odabrati ono što je najbolje za Hrvatsku’, zaključio je Bernardić.

Vrh @SDPHrvatske zajedno na grobovima Sprema i Racana. Grbin i Bernardic kratko se pozdravili i rukovali uoci dugog dana za stranku #n1info pic.twitter.com/XIrigv5CxN — Antonio Zavada (@azavada) September 30, 2017

Bernardić je u utorak na sjednici Predsjedništva dobio jednoglasno povjerenje, osim Bojana Glavaševića i potpredsjednika stranke Peđe Grbina koji su se izuzeli od glasanja. Tada je Bernardić potvrdio da će u subotu tražiti povjerenje i od članova stranačkoga Glavnog odbora, a što će biti i 1. točka sjednice. Očekuje se da bi rasprava na Glavnom odboru mogla potrajati nekoliko sati, javlja N1. Još nije poznato hoće li članovi stranke glasovati javno ili tajno.

N1 javlja da je Davor Bernardić jutros, upitan o tome hoće li glasovanje biti javno ili tajno, rekao kako članovi Glavnog odbora ‘imaju svoju glavu te im nitko ne može nametnuti mišljenje ni stav’. Dodao je i da će SDP unutarstranačke probleme rješavati unutar stranke. Očekuje se da će se oko podneva članovi obratiti novinarima.

Bernardic neodredjeno o tajnom/javnom glasanju. Kaze da clanovi GO imaju svoju glavu i nitko im ne moze nametnuti misljenje ni stav #n1info — Antonio Zavada (@azavada) September 30, 2017

Nakon što Bernardić dobije ili ne povjerenje članova Glavnog odbora, raspravljat će se o aktualnoj političkoj situaciji te o potvrđivanju odluka stranačkog Predsjedništva koje je prije nekoliko dana donijelo jedinstven zaključak da su Mirando Mrsić i Milanka Opačić svojim neprimjerenim istupima nanijeli štetu stranci i izazvali destrukciju, a o eventualnim sankcijama će odlučivati na svojoj idućoj sjednici.

Članovi Glavnog odbora raspravljat će i o točci dnevnog reda “zahtjev za davanje ostavke na zastupničku dužnost”, što se, kako je pojasnio predsjednik toga Odbora Erik Fabijanić odnosi na SDP-ova Statuta u kojem se kaže da “ako zastupnik/zastupnica u Hrvatskom saboru krši Program SDP-a ili tijekom mandata prijeđe u drugu stranku, Glavni odbor ga/ju isključuje iz SDP-a i traži da podnese ostavku na zastupničku dužnost”.

Komadina: ‘Očekujem konstruktivnost i odgovornost na sjednici’

Potpredsjednik SDP-a i predsjednik primorsko-goranske županijske organizacije stranke Zlatko Komadina izjavio je jučer u Rijeci kako očekuje da će sjednica Glavnog odbora SDP-a pridonijeti relaksaciji u stanju stranke i njenoj stabilnosti.

Hrvatskoj treba stabilan i jak SDP, kao alternativa HDZ-u i korektiv, te kao jamac demokratskih procesa u zemlji, rekao je novinarima Komadina.

„Očekujem konstruktivnost i odgovornost na sjednici“, dodao je.

Na pitanje novinara može li se dogoditi izbacivanje iz stranke Miranda Mrsića i Milanke Opaćić, Komadina je rekao da je Predsjedništvo SDP-a na zadnjoj sjednici jasno definiralo odgovornosti, ta kako je naznačeno da je učinjena šteta stranci.

„Kako će se odrediti Glavni odbor, hoće li biti sazvana nova sjednica Predsjedništva i koje će se mjere poduzeti, vidjet ćemo. Nisam vrač pa ne znam koje će se mjere pokrenuti, a za koje sam ja, čut ćete“, rekao je.

Na pitanje o izboru između javnog i tajnog glasovanja o povjerenju predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću, Komadina je rekao:

„Ako mi u tijelima stranke nismo u stanju razgovarati otvoreno onda ne moramo ni biti u tim tijelima“.

Na pitanje što znači točka dnevnog reda sjednice Glavnog odbora o zahtjevu za vraćanjem saborskih mandata SDP-u te odnosi li se to na Mrsića i Opačić, Komadina je rekao da se to uopće ne odnosi na konkretna imena, nego na one koji su do sad napustitili stranku.

Predsjednik riječkoga gradskog SDP-a Vojko Obersnel na pitanje što očekuje od sutrašnje sjednice Glavnog odbora, rekao je da ‘očekuje da bude lijep i sunčan dan, a da su tada i glave mudrije’.

Komentirajući na novinarski upit razmišljanja o javnom ili tajnom glasovanju u stranačkim tijelima, Obersnel je rekao kako bi svatko morao naći hrabrosti, snage i odgovornosti da jasno i javno na stranačkim tijelima govori o svim temama – “kada se radi o radu u stranci, kada govorimo o kolegama i stranačkim drugovima”, kazao je.