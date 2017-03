ZARATILI ČLANOVI MANDATNOG POVJERENSTVA: Pernar branio Bunjca, kolege mu uzvratile: ‘Na mogu se iznositi optužbe i skrivati iza imuniteta’

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u četvrtak je, držeći se dosadašnje prakse, odbilo skinuti imunitet zastupniku Živoga zida Branimiru Bunjcu, kojega su zbog klevete tužile tri privatne tužiteljice te Jadranska banka Šibenik, uz najavu da će skoro raspraviti o svojoj budućoj praksi – hoće li se držati pravila da zastupnik ostaje bez imuniteta samo kad to traže DORH ili sud, ne i kad to traže privatni tužitelji.

Da se Branimiru Bunjcu skine imunitet, odnosno da Sabor dade odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv njega, zatražile su Marija Hrebac, Nensi Marin, Vesna Šarić te Jadranska banka, tereteći ga za kazneno djelo klevete.

Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga, tereti ga da je na saborskoj sjednici, s ciljem da našteti njenoj časti i ugledu, iznio niz neistinitih tvrdnji poput onih da je zaposlenicima prijetila odvjetnicima, da je kraljica sukoba interesa, itd.

Marin, predsjednica Sanacijske uprave Jadranske banke, Bunjca tuži zbog izjava da na posao dolazi samo utorkom i četvrtkom. Šarić, članica spomenute Sanacijske uprave, tuži ga zbog izjava da je njen svekar omogućio njenom mužu da dođe u posjed imovine Jadranske banke, čime je Banka u konačnici oštećena za dodatnih 1,5 milijuna kuna, odnosno za toliki je iznos obitelj Šarić stekla dobit.



Klarić (HDZ): Imunitet nije osmišljen da svatko govori što želi

Da Bunjcu ostane imunitet glasovalo je šest zastupnika, a protiv je bio HDZ-ov Tomislav Klarić. Zastupnički imunitet nije osmišljen da svatko govori što želi, skrivati se iza saborskog imuniteta, iznositi optužbe, a ne dati drugoj strani da se brani je nepošteno, poručio je Klarić.

Dijametralno suprotno mišljenje imao je Ivan Pernar (Živi zid). Tužba protiv Bunjca je bespredmetna, nema pravne osnove za nju, štiti ga saborski Poslovnik, kaže Pernar i naglašava da je Bunjac sve navedeno izrekao na saborskoj sjednici.

Damir Felak (HDZ) suglasan je da imunitet štiti zastupnika za izrečeno za govornicom, no poručuje da kod zastupnika mora postojati samokontrola. Skrivati se iza imuniteta smatram kukavičkim, ljudi koje je Bunjac prozvao nisu na sjednici i ne mogu mu odgovoriti, kao što mu ne mogu odgovoriti ni na sudu, uzvratio je Pernaru te pozvao sve zastupnike, ako imaju saznanja o kaznenim djelima, da to prijave nadležnim tijelima, a da za to ne koriste saborsku govornicu.

I Darko Parić (SDP) dijeli mišljenje da zastupnici moraju birati što govore, da Bunjac nije trebao izlaziti s konkretnim imenima. Zauzeo se da Povjerenstvo raspravi kako će ubuduće raditi, jer sadašnji je saborski saziv, kaže, specifičan, pa je MIP u samo pola godine održao čak 17 sjednica zbog zahtjeva za skidanjem imuniteta.

Turina Đurić (HNS): Zlouporaba saborskog imuniteta

Postoji zlouporaba saborskog imuniteta, rezolutna je Nada Turina Đurić (HNS), koja se pita zašto pojedini zastupnici nisu prije ulaska u Sabor na isti način optuživali ljude bez argumenata.

“Ovdje se radi o teškim inkriminacijama koje jesu kazneno djelo klevete ako su neistinite”, kaže Darko Tušek, predsjednik MIP-a, koji poziva nadležna tijela da istraže Bunjčeve navode, a njega i ostale kolege da, ukoliko imaju spoznaje o počinjenju kaznenih djela, to prijave nadležnima.