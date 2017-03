UHVAĆENA U SRAMOTI: Profesorica traži nekoga da učeniku napiše maturalni rad i u tome ne vidi nikakav problem

Učiteljica bez prikrivanja identiteta u facebook grupi ‘Tražim/nudim studentski posao’ objavila je oglas u kojem traži studenta za pisanje maturalnog rada za svog susjeda.

I dok se na hrvatskoj političkoj sceni proziva ministre, stranačke tajnike i ostale zaposlene u državnim službama radi plagiranja znanstvenih i diplomskih radova, čini se kako je u narodu takav način izvršavanja učeničkih i studentskih obaveza potpuno normalan, štoviše, zagovaraju ga čak i učitelji.

Dokazuje to primjer kojeg je otkrio portal Srednja.hr kada je jedna učiteljica, s vlastitog facebook profila u grupi ‘Tražim/nudim studentski posao’ objavila oglas u kojem traži studenta za pisanje maturalnog rada za svog susjeda. Nakon nekoliko komentara na njezunu objavu otkrila je kako je profesorica i radi u školi, a rad nije za nju već za susjeda.

‘On nije moj učenik’

Na pitanje kakvu točno pomoć traži, odgovorila je kako bi njenom malom susjedu trebalo napisati čitav rad na zadanu temu. Dalje joj postavljamo pitanje: odobrava li ona takvu radnju, budući da je i sama profesorica na što je odgovorila da ona ‘nije njegova profesorica’, već joj je dječak samo susjed.



‘Zamolio me da mu napišem rad. Ali ja ne bi radila upravo iz razloga jer radim u srednjoj školi i ne želim drugoj djeci raditi radove jer nije primjereno. Pa sam rekla da ću vidjet’ s nekim studentima neka mu naprave jer nije jedini koji to radi. Na profesorima te škole je da vide tko i kako radi radove od djece. I on ide po prilagođenom programu. S posebnim potrebama, pokušava nam objasniti situaciju’, napisala je.

Shvatila da je u krivu

‘U svojoj školi sam prof. Van škole sam prijatelj, susjed, kolega, ako mogu pomoći, pomoći ću mu. Ako ne mogu, onda ne mogu. U ovom slučaju mu ne mogu pomoći jer Ne želim sebe petljati u pisanje tuđih radova. Što me zamolila njegova majka. Jedino što mogu je pitati nekoga hoće li napraviti to što je također njihova molba. Ne vidim razloga čemu napadati mene’, dodala je profesorica koja je nakon prepiske obrisala oglas iz facebook grupe.

Kada joj je rečeno da kao profesor ima veliku društvenu odgovornost boriti se protiv ovakvih stvari, a ne sudjelovati u njima, profesorica je shvatila da je u krivu, piše Srednja.hr.