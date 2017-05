ZAPRIMLJENE KANDIDATURE ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: Deset kandidata kreću u utrku za moćnu fotelju

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba zaprimilo je 10 kandidatura za gradonačelnika Zagreba te 21 kandidaturu, odnosno listu, za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, izjavio je Hini nakon završetka roka zaprimanja kandidatura potpredsjednik gradskog Izbornog povjerenstva, sudac Županijskog suda u Zagrebu, Dražen Jakovina.

“Mi smo u četvrtak do 24 sata zaprimali liste kandidata za gradonačelnika Grada Zagreba i za Gradsku skupštinu. Do 24 sata zaprimili smo 10 kandidatura za gradonačelnike Zagreba. To su: Sandra Švaljek, Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš, Milan Bandić, Drago Prgomet, Tomislav Tomašević, Dean Golubić, Bruna Esih, Ivan Lovrinović i Ivan Valek. Svaki kandidat ima i dva zamjenika gradonačelnika”, kazao je Jakovina.

Svi su morali skupiti najmanje 5000 potpisa

Podsjetio je da su kandidati za kandidaturu za gradonačelnika morali skupiti najmanje 5000 potpisa potpore od Zagrepčana. Rekao je da su Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba svi ti kandidati prezentirali da su skupili više od tog potrebnog broja potpisa, a oni su ih poslali APIS-u na provjeru.

“APIS će provjeravati ime i prezime osobe koja je potpisala potporu, adresu i OIB i kada se sve to u petak provjeri onda ćemo moći prihvatiti kandidature i objaviti kandidature za one kandidate koji imaju najmanje 5000 glasova birača”, objasnio je Jakovina.



Istaknuo je da su gotovo svi ti kandidati podnijeli i kandidature, odnosno liste, za Gradsku skupštinu, a uz njih su kandidaturu za Gradsku skupštinu podnijele još neke stranke ili koalicije nekih stranaka tako da imaju ukupno zaprimljenu 21 kandidaturu, odnosno listu, za Gradsku skupštinu Grada Zagreba. Na svakoj od tih lista istaknut je 51 kandidat i oni će također kroz sustav APIS-a biti provjereni da bi se utvrdilo ime i prezime i broj OIB-a.

Kandidacijske liste bit će objavljene u subotu

Jakovina je kazao da Izborno povjerenstvo Grada Zagreba liste kandidata za gradonačelnika Zagreba, te njihova dva zamjenika i liste kandidata za Gradsku skupštinu mora objaviti u roku od 48 sati. Najavio je da će liste biti objavljene u subotu, 6. svibnja.

S danom objave lista kandidata počinje izborna kampanja za lokalne izbore i traje do dan prije održavanja izbora, kada nastupa izborna šutnja. Lokalni izbori održat će se u nedjelju, 21. svibnja.

Jakovina je rekao i da su od svih kandidata zaprimili i podatke o otvorenom računu jer na taj način kontroliraju financiranje kampanje. “Bez otvaranja tog računa koji se odnosi na kandidata za gradonačelnika ili na listu kandidata ne bismo mogli prihvatiti kandidature kao pravovaljane”, objasnio je potpredsjednik Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, sudac zagrebačkog Županijskog suda, Dražen Jakovina.

