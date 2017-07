ZAPOVJEDNIK KOJI JE REKAO DA NE TREBA DIZATI VOJSKU: ‘Za sve smo bili spremni, ali za ovo nitko ne može biti spreman’

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita danas je rekao kako je on bio taj koji je ministru Krstičeviću rekao da nije bilo potrebe zvati vojsku i civilnu zaštite. Kaže kako je smatrao da bi njihova aktivacija samo otežala gašenje jer bi tada bili odgovorni za sve te ljude.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita Ivan Kovačević izjavio je da je požar koji je proteklih dana poharao šire splitsko područje bio katastrofalan, da je u samo 40 minuta požar širok četiri kilometra zahvatio pet i pol kilometara dugu površinu te da se mogao ugasiti samo kanaderima.

Kovačević je rekao da Civilna zaštita i Hrvatska vojska ne mogu gasiti požar jer je vatrogasni posao složen. Istaknuo je da se vatrogasci zato “obučavaju i stručno usavršavaju”, a Civilna zaštita i vojska im trebaju poslije požara ili tijekom sanacije terena.

“Odgovorno kažem da sam u razgovoru s ministrom obrane donio odluku da nam vojska to popodne, kada nam je došla, nije mogla ništa raditi. Ministar se s tim složio i uvažio moje mišljenje. Sutradan, kad su se stvorili uvjeti, vojska je na terenu počela odrađivati svoj dio posla, a na terenu su dan nakon radile i udruge građana, civilno stanovništvo, Crveni križ i HGSS”, rekao je Kovačević. Da bi izbjegli žrtve, vatrogasci su tada na terenu željeli imati što manje ljudi koji nisu uvježbani za posao gašenja jer prvi udar vatre odrađuju isključivo oni, istaknuo je. Dodao je i da su im građani tijekom gašenja pomagali s cijevima, u ruksacima im nosili vodu i sendviče, a neki su čak na motore montirali improvizirane prskalice za zalijevanje.



Tijekom gašenja toga katastrofalnog požara izgorjelo je dosta opreme, no sretni su što se nijednom vatrogascu nije ništa ozbiljnije dogodilo. Požar, koji je usporedio s velikim potresom, prvi dan nisu gasili, nego su u defenzivi branili kuće. Kako je rekao, vatrogascima bi bilo mnogo lakše gasiti taj požar da su Hrvatske šume napravile koridore.

“Na požarištu su bili nagibi od 30 i 40 stupnjeva. Imali smo borove visine po 20 metara i plamen od 100 metara. Tu ljude ne možete poslati. Ne postoji tehnika koja to može riješiti. Isključivo smo radili s asfaltiranih cesta, odakle smo spašavali kuće. Požar nije imao frontu, događalo se da na jednom dijelu požar ugasimo, a on nas prebaci po 400 metara. Sam uzgon toploga zraka na takvom vjetru podizao je teške predmete, grane duge 20 do 30 centimetara i nosio ih po 400 metara iznad nas”, opisao je Kovačević novinarima stanje na terenu i dodao da se tri puta po dvadesetak vatrogasaca našlo okruženo vatrom.

“Vatru je mogao ugasiti samo kanader. To je realna situacija koja se događa često. Za sve ostale situacije smo spremni, ali za ovo nitko ne može biti spreman jer ovo nije bilo gašenje požara. Tu se nisu mogla poštovati osnovna pravila, ovo je bilo isključivo spašavanje ljudskih života i objekata”, rekao je Kovačević i ocijenio da sustav zaštite i spašavanja na čelu s vatrogasnim sustavom nije zakazao.

Iako je u početku bio skeptičan, pokazalo se da sustav funkcionira izvrsno jer se u 48 sati cijeli grad vratio u normalu. Kovačević je istaknuo kako su za 12 sati u Splitu bili i vatrogasci iz svih krajeva Hrvatske, koje su prihvatili, poslali na požarište, omogućili im zamjenu i primjeren smještaj, a uključile su se i sve gradske službe, volonterske udruge, Crveni križ te ostali. Komunikacija je bila dobra između gradskih službi i vatrogasaca, no s obzirom na to da se radilo o izvanrednoj situaciji, bolje od toga nije moglo, ocijenio je Kovačević.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara ponovio je kako je utvrđeno da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar te da ni mnogo veći i opremljeniji gradovi ne bi bili spremni za požar takvih razmjera. Grad će sustavnije rješavati problem zakrčenih prometnica, sanaciju divljih deponija, uređenje površina i mrežu hidranata koji su za vrijeme požara bili nedostupni i nefunkcionalni.