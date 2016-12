ZAPOSLENICIMA OSJEČKOG KBC-A ODBILI ISPLATITI BOŽIĆNICU NA RUKE: Zamjenik ravnatelja: ‘Ne može, dugovi se moraju vraćati’

Dok su u školama i policiji savjetujući se s nadležnim ministarstvima iznašli način isplatiti božićnicu svojim zaposlenim radnicima, u KBC-u Osijek takvu mogućnost su odbili pa je dio tamošnjih medicinara ostao bez novca.

Zaposlenici KBC-a Osijek koji su blokirani svoju božićnicu, unatoč mogućnosti da je dobiju na zaštićeni račun ili na ruke, dobio je na blokirane račune koje je Fina odmah ovršila, piše Glas Slavonije. U njihovu redakciju pristiglo je pismo jednog od zaposlenika koji je napisao kako je božićnica isplaćena 23. prosinca, ali da blokirani u toj zdravstvenoj ustanovi nisu imali mogućnosti dobiti je na ruke, poput primjerice, zaposlenika MUP-a.

“Nama koji smo blokirani u Fini ona nije isplaćena na način na koji je to učinjeno kao primjerice u MUP-u. Jedan od vodećih ljudi KBC-a Osijek na upit da se nama uplati na zaštićeni račun odgovorio je: ‘Ne može, dugovi se moraju vraćati.’ Dobio sam informaciju da je MUP poslao dopis da oni koji su blokirani i žele božićnicu na ruke trebaju samo napisati zamolbe do 23. prosinca. I oni su ih dobili na ruke. Zašto se negdje može dobiti na ruke, a u KBC-u Osijek ne. Zar mi blokirani ne trebamo slaviti Božić i kupiti svojoj djeci darove zato što smo ‘obilježeni’ blokadom Fine”, piše čitatelj Glasa Slavonije čije su navode kasnije potvrdili u MUP-u navodeći kako je dio zaposlenika s blokiranim računima božićnicu dobio. Za takav potez u tom sektoru urgirao je Sindikat policije. U školama su, pak, božićnice isplaćivali na račune ustanova pa su ih zaposlenicima potom isplaćivali na ruke. To je odobrilo Ministarstvo obrazovanja koje je pojasnilo zakonske okvire svog poteza pozivajući se na ministarstvo financija i Ministasrtvo pravosuđa.

Božićnice za one s ovrhom samo na plaći

“Mišljenjem Ministarstva pravosuđa skrenuta je pozornost na razlikovanje situacije kada je ovrha određena samo (isključivo) na plaći, od situacije kada je ovrha određena općenito na imovini ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (ili slično). Naime, ako je ovrha određena općenito na imovini ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (što podrazumijeva i plaću i božićnicu), poslodavac je dužan božićnicu isplatiti na račun koji je ovrhovoditelj naveo u rješenju o ovrsi, odnosno, poslodavcu je zabranjeno radniku ispuniti novčanu tražbinu – što podrazumijeva i zabranu isplate božićnice radniku. Vezano uz to, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je ustanove da mogu isplatiti božićnice u gotovini blokiranim korisnicima kojima je ovrha određena samo na plaći”, pojasnili su.



I zamjenik ravnatelja osječke bolnice Vlatko Kopić navodi kako su se savjetovali sa državnom tajnicom u Ministarstvu pravsuđa koja im je rekla da će isplate li božićnice na drugačiji način prekršiti Zakon o ovrsi. “Dobili smo i upit iz Ministarstva zdravstva o tome kako smo isplatili božićnice, i striktno smo naveli da smo isplatili na tekući račun. Pohvalili su nas zbog toga i rekli da je to jedini i ispravan način na koji je trebalo isplatiti božićnice. Poštujemo samo zakonske osnove”, kazao je Kopić.