ZAPOČEO JE NOVI SUKOB PREDSJEDNICE I PREMIJERA? PLJUŠTE REAKCIJE: ‘To je neozbiljna i neodgovorna izjava jednog šefa Vlade’

Nakon što je Plenković zatvaranje pogona u sisačko rafineriji nazvao poslovnom odlukom kako bi Ina bila učinkovitija, reagirala je predsjednica koja je rekla kako se mora učiniti sve što je moguće kako bi rafinerija nastavila s radom.

“To je poznato već dugo vremena temeljem određenih studija koje je Ina naručivala. Dakle, neke poslovne odluke koje Ina donosi da bi bila učinkovitija”, komentirao je Andrej Plenković prekid rada postrojenja FCC u sisačkoj Rafineriji. Četrdesetak ljudi iz dobit će otkaze, no mnogi strahuju da je to samo prvi korak u potpunom gašenju sisačke rafinerije.

Pripreme počele tajno, zamalo stradali radnici

MOL je prije nešto više od dvije godine potajno, ne poštujući ikakve sigurnosne standarde u Graberju Ivaničkom pored Ivanić Grada, organizirao neuspjeli, probni utovar nafte u željezničke cisterne. Zbog nepripremljenosti i neadekvatnih uvjeta u kojima se to radilo navodno je došlo do ključanja nafte u cisternama. Mnogi su to vidjeli kao ispipavanje terena za prebacivanje nafte u riječku rafineriju. Iz Ine su tada dematnirali da se planira gašenje sisačke rafinerije nego samo “ispituju načini povećanja fleksibilnosti rada”.



Svi se kleli da nema zatvaranja

Pola godine kasnije, postalo je jasno da Ina ipak planira zatvoriti rafineriju u Sisku. Ipak, MOL to ne može napraviti bez suglasnosti Hrvatske. Tada je Vlada (u kojoj su bili još i Mostovi ministri) žestoko reagirala kako bi se izborili protiv zatvaranja pogona sisačke rafinerije.

No sada je jasno kako se pogon FCC pogon se zatvara, ljudi će ostati bez posla, a stručna analiza koja je pokazala kako je konverzija Rafinerije u logistički centar ekonomski najisplativije rješenje, trenutno se nalazi na savjetovanju kod Radničkog vijeća.

‘Riječ je o četrdesetak ljudi’

Na prozivke, Plenković odgovara kako “Vlada nastavlja s procesom vezanim uz otkup MOL-ovih dionica u Ini i cjeloviti pristup funkcioniranja Ine kao vertikalno integrirane kompanije, pri čemu računaju na Sisak i Rijeku.” Otkaze zbog racionalizacije je komentirao kako je “riječ o četrdesetak ljudi”.

Predsjednica, s druge strane, daje dijametralno suprotne izjave od šefa Vlade te ističe kako su otkazi u gradu koji pustoši kako mu propada industrija, nedopustivi.

“Borimo se za Sisak i doista radimo što god možemo, i ja koliko mogu, iako to nije izravno u mojoj nadležnosti. “Nastavit ćemo dalje raditi kako bi se spasila Rafinerija. Mislim da bi bila katastrofa za Sisak da se zatvori, uz Željezaru koja je zatvorena, ljudi bi ostali bez radnih mjesta, a govorimo o stotinama obitelji, o tisućama ljudi, i jednostavno moramo uložiti napore da se stanje popravi”, kategorična je danas predsjednica.

HDZ za sve krivi MOL

Sisački HDZ za sve krivi MOL, i ne proziva Vladu koja je bombastično za Badnjak 2016. najavila kako će vratiti Inu.

“MOL-ova najava organizacijskih promjena u Rafineriji nafte Sisak koja podrazumijeva prekid rada postrojenja FCC u sisačkoj rafineriji, odnosno ‘otpremanje’ 40-ak radnika objašnjava zašto sisački HDZ podržava što bržu realizaciju otkupa MOL-ovih dionica od strane RH. Ovakve odluke samo štete politici za koju se mi zalažemo a to je gospodarski oporavak Siska, privlačenje ulaganja u naš grad i južnu gospodarsku zonu, prometno povezivanje kao i stvaranje novih radnih mjesta”, ističu.

Mrak Taritaš proziva Plenkovića

No zato je Vladu itekako prozvala saborska zastupnica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš koja je rekla kako je “neozbiljno i neodgovorno od jednog premijera da kaže kako je to poslovna odluka jedne kompanije. Ako to gledamo kao poslovnu odluku, onda je pitanje što s tim radnicima, oni će ostati na cesti, bit će nezaposleni jer su to ljudi koji su cijeli život radili jedan posao”, rekla je Mrak Taritaš, dodajući kako smatra “premijeru neke kompanije draže od drugih”.

Inače, kako je priopćeno iz Vladine Službe za odnose s javnošću, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić dat će izjavu za medije vezanu uz Rafineriju nafte Sisak danas u 18,15 sati.