TURISTI OTKRILI ŠTO IM SVE SMETA U HRVATSKOJ: ‘Bacate smeće iz auta, promet je k’o divlji zapad, konobari nas varaju…’

Neuredni smo, u restoranima raznoliku hranu nudimo samo u jelovniku na papiru, nudimo jedan smještaj dočekamo ih s drugim… To su samo neke od zamjerki koje turisti imaju kad je ljetovanje u Lijepoj našoj u pitanju.

Priče o tome kako turisti hvale naše prirodne ljepote, kako imamo odlična jela te kako smo ljubazan narod nerijetko su viđene u nešim medijima, međutim postoji i ona druga strana medalje o kojoj se malo piše. Riječ je, dakako o zamjerkama koje bi s ciljem kvalitetnije ponude, trebalo riješiti.

Gužva na cestama

Slobodna Dalmacija piše kako je jedna od većih zamjerki gužva na prometnicama. Ne kad je riječ o onoj klasičnoj usred sezone na autocestama, nego o onoj koju uzrokuje činjenica da nam puno treba da bismo izgradili ceste i rasteretili određene dionice.

“Zašto ne napravite izravnu vezu između zračne luke i Splita? Doći do vas iz Trogira, traje pravu vječnost?” jedno je od pitanja koje takve primjedbe potkrijepljuje. Turisti nerijetko vape i za više trajektnih i katamaranskih linija, a nije im draga ni činjenica što pojedini gradovi nemaju dovoljno prakirnih mjesta.



Nedostaje zdrave hrane, a jela koja su ponuđena ne možemo dobiti

Dvoje Belgijanaca, Karsten i Arganaut primjećuju da se kod nas vozi kao na “divljem zapadu”, onako kako svakome padne na pamet. Uz loše iskustvo u prometu imali su i ono s prevarom naplate pića u jednom noćnom klubu. “Konobar mi je rekao da račun iznosi 60 kuna, a tamo je pisalo 50. Pokušao je, ali nije mu uspjelo, ne dam se tako lako prevariti”, opisao je Karsten. Mladi Belgijanci su primijetili i kako ne nudimo dosta zdrave hrane u restoranima, a bračni par iz Francuske nije u prodavaonicama mogao pronaći proizvode koje inače kupuju.

“Nemate baš raznoliku hranu, nedostaje nam povrća i mesa na koje smo naviknuli pa kuhamo ista jela svaki dan”, kažu Laurent i Celine, ipak odlučni u odluci da spremaju obroke u apartmanima koje su unajmili u Trogiru i Splitu.

Liam iz Kanade i Abdual Aziz iz Saudijske Arabije. Pohode restorane i uživaju u našim tradicionalnim jelima, no ni to nije uvijek moguće. “Bili smo u jednom restoranu u Vignju na Korčuli koji je na jelovniku imao previše jela i većina nije bila dostupna. Konobar je stalno odlazio i vraćao se reći nam da to ne možemo jesti. Bilo je malo smiješno”, priča Liam dodajući kako ni Viganj ni Split nemaju dovoljno kanti za otpad.

Ipak negostoljubivi

“U jednom sam dućanu gledala haljinu koja mi se sviđala, no htjela sam vidjeti što se još nudi. Rekla sam prodavačici da ću još razmisliti, ali ona se vidno naljutila i nešto promrmljala na hrvatskome”, priča jedna turistica koja boravi u Splitu. Da nismo baš uvijek toliko ljubazni potvrđuju i komentari kako su taksisti neljubazni te da ih nisu htjeli odvesti do apartmana već su kovčege morale vući niz ulicu.

Turisti su primijetili i da se u Hrvatskoj iz automobila baca smeće, ali i primjerice da se u jutarnjim satima na splitskoj rivi osjeti sumpor. Voljeni bi i da ih dočeka smještaj kakav su rezervirali, ali i da lokali u gradskim jezgrama rade dulje od 1 sat.