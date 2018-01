ODVJETNIK VOJNOG ŠPIJUNA OSUĐENOG ZA KRAĐU DRŽAVNOG NOVCA: ‘Sve su mu podmetnuli ljudi kojima je stao na žulj’

Bivši ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) Darko Grdić i njegov zamjenik Ognjen Preost u srijedu su na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđeni na po tri godine zatvora, zbog optužbi da su od 2009. do 2012. otuđili gotovo pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima

Bivši zamjenik ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) Ognjen Preost odbacio je tvrdnje da je ukrao više od tri milijuna kuna namijenjenih isplati doušnicima, zbog čega je u utorak nepravomoćno osuđen zajedno sa svojim bivšim šefom Darkom Grdićem i dvojicom suradnika iz VSOA-e.

Preost tvrdi da se radi mistifikacija sredstava

“Mi smo u dokaznom postupku s dokaznim radnjama i svjedocima pokrili kompletno naš rad. Međutim, na sudskom vijeću je izricanje presude i to je prvi stupanj”, kazao je Preost najavljujući žalbu. Na pitanje jesu li uzeli novac Preost je odgovorio: “Naravno da nismo. Inače, vama za informaciju je da se radi mistifikacija oko tih sredstava. To su sredstva crnog fonda koja se koriste u svakoj tajnoj službi pa i VSOA-i i to su sredstva specifična koja nemaju mogućnost pokrivanja na način kao u trgovačkim društvima”, rekao je Preost.

Preostov odvjetnik Nenad Strukan najavio je žalbu. Tvrdi da je Preostu sve podmetnuto i to od strane ljudi, kojima je, prema njegovim riječima, “stao na žulj”. Na pitanje koji su to ljudi nije želio odgovoriti jer se radi o tajnom postupku.

Lukinić priznao istinu o izvlačenju novca iz VSOA-e

Branko Šerić, odvjetnik Zdeslava Ivankovića, djelatnika kabineta u VSOA-i, po izlasku iz Suda prokomentirao je Preostovu izjavu u kojoj je umirovljeni brigadni general ustvrdio da nije uzeo novac.

“Ja sam jednom rekao da je šutnja zlato, ali da je istina dijamantna. Dakle, moj klijent se opredijelio za istinu. Sve što je on kazao, to je istina. Svi koji govore suprotno… ne govore istinu”, rekao je Šerić. Na novinarsko pitanje što je to istina, Šerić je kazao kako je istina “ono kako je presuda u činjeničnom opisu navela”. “S obzirom na to da je Državno odvjetništvo predložilo uvjetnu osudu, što sam ja, dakle obrana, prihvatio, znači… to je tako. A ostale kazne mi je teško komentirati, to je procjena suda”, zaključio je Šerić.

USKOK nije zadovoljan oslobađajućom presudom

Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković kazao je da je tužiteljstvo zadovoljno osuđujućim presudama u odnosu na četvoricu okrivljenika, ali ne i oslobađajućom za petookrivljenog.

“Što se tiče sankcija za Grdića i Preosta, smatramo da su preniske za ovo kazneno djelo i pretpostavljam da će biti žalbe nakon pismenog otpravka presude”, kazao je Petković.

Na Preostovu tvrdnju da nije uzeo novac i da mu smještaju Petković je rekao da ne može govoriti o konkretnim stvarima jer je postupak bio zatvoren za javnost. “Sudsko vijeće je donijelo odluku nakon cijelog niza izvedenih dokaza i pomnog razmatranja utvrđenog činjeničnog stanja. To je sve što vam mogu kazati”, dodao je Petković.

Najveća afera u hrvatskom obavještajnom sustavu

Bivši ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije general-pukovnik Darko Grdić i njegov zamjenik, umirovljeni brigadni general Ognjen Preost, nekadašnji tajnik kabineta ravnatelja VSOA-e Zdeslav Ivanković i djelatnik kabineta Denis Lukinić danas su na zagrebačkom Županijskom sudu proglašeni krivima za otuđenje najmanje pet milijuna kuna iz proračuna VSOA-e. Sudski je to epilog jedne od najvećih domaćih afera u sigurnosno-obavještajnom sustavu.

Prema presudi, Preost je sebi uzeo tri milijuna kuna, Grdić 1,5 milijuna kuna, Ivanković 182.000 kuna, a Lukinić 199.000 kuna. Kako bi to prikrili Grdić i Preost naložili su uništavanje sporne dokumentacije. Ukupna šteta za državni proračun iznosi 4.973.000 kuna. Grdić i Preost dobili su kaznu zatvora u trajanju tri godine, Ivanković 10 mjeseci uvjetno, a Lukinić 11 mjeseci uvjetno. Optužnicom je obuhvaćen i Tibor Mijo Kuljanić koji je ovom presudom oslobođen.