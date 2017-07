‘ZAHVALNOST NAM JE NAJVEĆA NAGRADA’: HGSS spasio turiste kod Dubrovnika, oni su se odlučili ovako odužiti

‘Zahvalnost spašenih najveća nam je nagrada’ napisao je HGSS prenoseći dirljivu poruku zalutalih turista koje su spasili kod Srđa.

HGSS je podijelio prevedeno pismo zahvalnih Johna i Jennifer koje su spasili sa Srđa.

“Poštovani, 6. srpnja članovi HGSS-a došli su mi u pomoć kada sam u namjeri da planinarim do tvrđave na Srđu krivo procijenio stazu i skrenuo s nje. Iznimno sam zahvalan vašem timu koji me je pronašao, ukazao pomoć te dopratio do vrha Srđa.



Jako sam sretan što sam vas upoznao

Posebno bi zahvalio ekipi koja je došla, dva sata kasnije, po moju suprugu i mene u bolnicu. Bilo je nesmotreno od mene krenuti na planinarenje bez da sam provjerio ispravnu rutu za kretanje. Upoznat sam s činjenicom da su vaši članovi volonteri i jako sam sretan što sam ih upoznao.

Željeli bi podržati vaš rad pa Vas molimo da nam dostavite broj računa kako bi Vam mogli uplatiti donaciju u tako pomoći Vaš rad. Uživao sam u posjetu Dubrovniku, a pogotovo trosatnom pješačenju s profesionalnim vodičem po Konavoskom polju nekoliko dana prije pokušaja uspona na Srđ. Kada sam pokušao ići do vrha brda izabrao sam krivi put i trebao sam se na vrijeme vratiti nazad.

Mislim da ne bi bilo loše postaviti oznake na engleskom jeziku o ispravnim stazama prema vrhu brda. Ponovno zahvaljujem svima koju su sudjelovali u mom spašavanju.

Hvala John i Jennifer”, piše u pismu.