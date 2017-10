ZAGREPČANKA U IRSKOJ STVORILA NOVI ŽIVOT: ‘Zarađujem tri puta više nego u Hrvatskoj, a uvjeti za rad su idealni’

Ana-Marije Hota iz Zagreba danas je stanovnica Dublina i blogerica koja Hrvatima, koji planiraju otići iz zemlje, otkriva sve o životu u Irskoj. Hota je u tu zemlju otišla među prvima 2013. godine, a s njom su otišli i suprug i djeca.

Ondje se zaposlila kao frizerka što po struci i je, te je u “Irish Timesu” proglašena jednom od najboljih u Dublinu. Zarađuje, ističe, gotovo trostruko više od prosječne hrvatske plaće. Hota se u grad zaljubila i zadovoljna je svojim životom.

Opisujući svoj uobičajen dan ondje za Slobodnu Dalmaciju rekla je: “Počinje kao i svakoj mami, spremanjem djece za školu, doručkom, nezaobilaznom kavom. Budim se u 7.30, odgovorim na nekoliko mailova čitatelja, provjerim društvene mreže.

Radno vrijeme je od 10 do 19 sati, s pauzom za ručak od sat vremena. Dosta se radi, ali nakon posla često odemo na piće, što je stari običaj u Iraca koji su veoma druželjubivi. Vikendima sam slobodna i onda s obitelji uvijek idem na izlete u prirodu. Život je ovdje stvarno skladan, a uvjeti za rad su idealni.”



Blogerica se u Hrvatsku ne namjerava vraćati jer je, ističe, prezadovoljna. “Ako se ikada i vratim, to će biti u starosti, i to na nekom osamljenom mjestu uz more. Hrvatska bi morala postati neka puno drukčija zemlja-pravednija, uspješnija, multikulturalna, s manje zlobe i zavisti, te zabadanja u tuđi život”, kaže Zagrepčanka.