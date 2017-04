ZAGREPČANKA DOŽIVJELA POZITIVAN ŠOK U POZNATOJ TRGOVINI: ‘Ima u ovom gradu puno, puno LJUDI’

Na Facebook stranici ‘Zakaj volim Zagreb’ objavljena je još jedna priča koja vraća vjeru u ljude.

Korisnica Snježana Kovačević pohvalila je prodavačicu jedne trgovine, koja je njezinoj majci vratila novčanik u kojem je bila pozamašna svota novca.

Njezina majka u mirovini prije nekoliko je dana ostavila novčanik s dokumentima i 800 kuna u trgovini Offertissima u Ilici.

Prodavačica spremila njezin novčanik i čekala da se vrati

‘Kako je starija i hoda sa štakom, tek je na Črnomercu shvatila da nema novčanika. Dok se vratila do dućana, trebalo joj je vremena. Prodavačica ju je prepoznala i vratila joj je novčanik koji je spremila.



Ne moram vam opisivati prvo zbunjenost i strah, a onda radost i olakšanje. Žene nisu htjele uzeti ni za kavu jer se to može svakome dogoditi. Velika hvala i ponosna sam jer u ovom našem gradu žive mali ljudi koji mu daju veličinu’, napisala je Snježana koja se sjetila još jedne slične zgode.

‘Ima u ovom gradu puno, puno LJUDI’

Ona je, naime, prije dvije godine u Areni za vrijeme hokejaške utakmice izgubila mobitel. Netko ga je pronašao te su zaštitari putem razglasa objavili kako je pronaen mobitel te joj ga uručili nakon utakmice.

‘Vraćen mi je mobitel u dvorani gdje je bilo sedam tisuća LJUDI. Namjerno je napisano velikim slovima. Ima u ovom gradu puno, puno LJUDI i na to trebamo biti ponosni. I bez obzira na to što je to primjereno ponašanje, svaku dobrotu treba pohvaliti jer to nas čini ljudima’, zaključila je Snježana.