ZAGREPČANI STALI PRED BAGERE NA SAVICI I NE KANE SE MAKNUTI: ‘Krenuli su kopati po noći, koriste se gerilske metode’

Dvadesetak građana okupilo se jutros u parku na Savici nakon što je preko noći niknula ograda na gradilištu na kojem bi trebao biti izgrađen novi park. Prosvjednici su stali pred bagere i zaustavili gradnju. Istu akciju imali su i u četvrtak navečer.

POČELA GRADNJA GOLEMOG PARKA NA ZAGREBAČKOJ SAVICI, POGLEDAJTE KAKO ĆE IZGLEDATI: ‘Rušit će drveće i betonirati livade’

Pogledaj fotogaleriju

Planiraju tamo ostati sve do kraja radnog vremena radnika.



‘Koriste se gerilske metode’

‘Dobili smo informaciju da grad šalje bagere. Došli smo to pokušati spriječiti. Radi se po noći, u gradu u kojem nema sustava, koriste se gerilske metode. Ovo što je grad ovdje isplanirao više nije zelena površina nego umjetna površina. Bit ćemo ovdje do kad treba, nadamo se do izbora’, rekao je jedan prosvjednik za 24sata, dok je druga stanovnica Savice kazala kako stanarima beton ne treba i da se svi bore za očuvanje zelenih površina.

GRAĐANI SAVICE PROTIV BANDIĆA: ‘Netko je na svoju ruku odlučio potrošiti naših 12 milijuna kuna’

Jučer su građani također imali akciju

‘To je naša simbolička akcija “Zatrpaj rupu, posadi cvijet”. Svi smo se dogovorili da ćemo kupiti sadnice cvijeća i doći i zatrpati rupe. Ovo je dobra poruka Gradu što žele stanari, oni žele uređeni prirodni park, a ne plastični. Ako se u ponedjeljak pojave bageri, stanari su rekli da će stati pred njih. Sve smo prijavili građevinskoj inspekciji i čekamo odgovor’, rekla je jedna od članica inicijative Čuvajmo naš park.